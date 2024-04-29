https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/cinden-abdye-rusya-uyarisi-hakkimizi-kisitlayamazsiniz-1083267224.html

Çin'den ABD'ye 'Rusya' uyarısı: 'Hakkımızı kısıtlayamazsınız'

Çin'den ABD'ye 'Rusya' uyarısı: 'Hakkımızı kısıtlayamazsınız'

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pekin ziyareti sırasında Rusya-Çin ilişkileri hakkında yaptığı açıklamalara... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T12:56+0300

2024-04-29T12:56+0300

2024-04-29T12:56+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ziyaretinde Pekin'in Moskova'ya destek verdiğini ve Çin'in 'bu sorunun' çözülmesi için önlem almaması bunların ABD tarafından alınacağı uyarısında bulunmuştu.Gazetecilerin sorusu üzerine ABD'nin tutumunu yorumlayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin, "Çin'in, Rusya da dahil dünyanın tüm ülkeleriyle eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde normal ticari ve ekonomik ilişkiler yürütme hakkına müdahale edilmemeli veya bu hak ihlal edilmemelidir" dedi.ABD'nin Ukrayna'ya sürekli olarak silah ve mühimmat sağladığına, bunu yaparken Çin ile Rusya arasındaki normal ticari ve ekonomik ilişkilere yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğunu kaydeden Lin, Washington'a yönelik uyarısını şöyle sürdürdü:Blinken'in gezisi öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Çin'in Ukrayna'daki çatışma sırasında Rusya'ya verdiği iddia edilen desteğin Çinli yetkililerle yapacağı görüşmelerde gündemin üst sıralarında yer alacağını belirtmişti. ABD'li yetkililer Çin yapımı devre, uçak parçaları ve makine aletlerinin Rusya'nın askeri sanayi kapasitesini arttırmasına yardımcı olduğunu iddia ediyor.Politico gazetesinin haberine göre Blinken, Pekin’de 3 gün süren toplantılarını Çin yönetimine Rus endüstrisine yardımcı olan malzemeleri ihraç etmekten vazgeçmemesi halinde ABD’nin yaptırım uygulayacağına dair sert bir uyarıda bulunarak sonlandırmıştı.Çin devlet şirketlerinin mikroelektronik ve çalışma tezgahları dahil olmak üzere Rusya’nın savunma sanayii için önemli bileşenler sağladığını açıklayan Blinken, bunun Ukrayna üzerinde ‘etkisi olduğunun’ altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/blinkenin-pekin-ziyareti-abd-medyasinda-cin-bir-santim-bile-geri-adim-atmadi-1083215594.html

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