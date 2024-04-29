Çin'den ABD'ye 'Rusya' uyarısı: 'Hakkımızı kısıtlayamazsınız'
© AFP 2023 / PEDRO PARDOÇin ABD bayrakları
© AFP 2023 / PEDRO PARDO
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pekin ziyareti sırasında Rusya-Çin ilişkileri hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ziyaretinde Pekin'in Moskova'ya destek verdiğini ve Çin'in 'bu sorunun' çözülmesi için önlem almaması bunların ABD tarafından alınacağı uyarısında bulunmuştu.
Gazetecilerin sorusu üzerine ABD'nin tutumunu yorumlayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin, "Çin'in, Rusya da dahil dünyanın tüm ülkeleriyle eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde normal ticari ve ekonomik ilişkiler yürütme hakkına müdahale edilmemeli veya bu hak ihlal edilmemelidir" dedi.
ABD'nin Ukrayna'ya sürekli olarak silah ve mühimmat sağladığına, bunu yaparken Çin ile Rusya arasındaki normal ticari ve ekonomik ilişkilere yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğunu kaydeden Lin, Washington'a yönelik uyarısını şöyle sürdürdü:
Gazetecilerin sorusu üzerine ABD'nin tutumunu yorumlayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin, "Çin'in, Rusya da dahil dünyanın tüm ülkeleriyle eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde normal ticari ve ekonomik ilişkiler yürütme hakkına müdahale edilmemeli veya bu hak ihlal edilmemelidir" dedi.
ABD'nin Ukrayna'ya sürekli olarak silah ve mühimmat sağladığına, bunu yaparken Çin ile Rusya arasındaki normal ticari ve ekonomik ilişkilere yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğunu kaydeden Lin, Washington'a yönelik uyarısını şöyle sürdürdü:
"Çin'in meşru hak ve çıkarları ihlal edilmemelidir. ABD'yi Çin'e karalama ve baskı yapmayı, suçu başkalarına atmayı, Çinli şirketlere ayrım gözetmeksizin tek taraflı yaptırımlar uygulamayı bırakmaya ve krizin sona ermesinde en kısa sürede gerçekten yapıcı bir rol oynamaya çağırıyoruz."
Blinken'in gezisi öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Çin'in Ukrayna'daki çatışma sırasında Rusya'ya verdiği iddia edilen desteğin Çinli yetkililerle yapacağı görüşmelerde gündemin üst sıralarında yer alacağını belirtmişti. ABD'li yetkililer Çin yapımı devre, uçak parçaları ve makine aletlerinin Rusya'nın askeri sanayi kapasitesini arttırmasına yardımcı olduğunu iddia ediyor.
Politico gazetesinin haberine göre Blinken, Pekin’de 3 gün süren toplantılarını Çin yönetimine Rus endüstrisine yardımcı olan malzemeleri ihraç etmekten vazgeçmemesi halinde ABD’nin yaptırım uygulayacağına dair sert bir uyarıda bulunarak sonlandırmıştı.
Çin devlet şirketlerinin mikroelektronik ve çalışma tezgahları dahil olmak üzere Rusya’nın savunma sanayii için önemli bileşenler sağladığını açıklayan Blinken, bunun Ukrayna üzerinde ‘etkisi olduğunun’ altını çizmişti.
Politico gazetesinin haberine göre Blinken, Pekin’de 3 gün süren toplantılarını Çin yönetimine Rus endüstrisine yardımcı olan malzemeleri ihraç etmekten vazgeçmemesi halinde ABD’nin yaptırım uygulayacağına dair sert bir uyarıda bulunarak sonlandırmıştı.
Çin devlet şirketlerinin mikroelektronik ve çalışma tezgahları dahil olmak üzere Rusya’nın savunma sanayii için önemli bileşenler sağladığını açıklayan Blinken, bunun Ukrayna üzerinde ‘etkisi olduğunun’ altını çizmişti.