https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/blinkenin-pekin-ziyareti-abd-medyasinda-cin-bir-santim-bile-geri-adim-atmadi-1083215594.html

Blinken’in Pekin ziyareti ABD medyasında: Çin bir santim bile geri adım atmadı

Blinken’in Pekin ziyareti ABD medyasında: Çin bir santim bile geri adım atmadı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Nisan 2024’te Pekin’e yaptığı ziyareti değerlendiren Amerikan medyası, Pekin ve Washington'un henüz bir uzlaşıdan uzak... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T16:41+0300

2024-04-27T16:41+0300

2024-04-27T16:48+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli yetkililerle işbirliğini görüşmek üzere Nisan 2024’te Pekin’i ziyaret etti.Politico gazetesinin haberine göre Blinken, Pekin’de 3 gün süren toplantılarını Çin yönetimine Rus endüstrisine yardımcı olan malzemeleri ihraç etmekten vazgeçmemesi halinde ABD’nin yaptırım uygulayacağına dair sert bir uyarıda bulunarak sonlandırdı.Çin devlet şirketlerinin mikroelektronik ve çalışma tezgahları dahil olmak üzere Rusya’nın savunma sanayii için önemli bileşenler sağladığını açıklayan Blinken, bunun Ukrayna üzerinde ‘etkisi olduğunun’ altını çizdi.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yaptığı görüşmelerde ‘Biden yönetiminin sabrının tükendiğini açıkça ortaya koyduğunu’ anlatan Blinken, ABD’nin zaten 100 Çinli şirkete yaptırım uyguladığını ve ‘ek önlemler almaya da tamamen hazır olduğunu’ hatırlattı.Pekin’in ise ‘bir santim bile geri adım atmadığını’ vurgulayan Politico, Vang’ın ‘Çin’in meşru gelişme haklarının haksız yere bastırılması’ nedeniyle ABD-Çin ilişkilerinin ‘aşağı yönlü bir döngüye dönme’ riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardığına dikkat çekti.ABD Hazine Bakanı gibi üst düzey yetkililerin ziyaretleri de dahil olmak üzere Amerikan yönetimi ile Çin arasında aylarca süren yoğun üst düzey diplomatik temaslar, Pekin’in davranışını önemli ölçüde değiştiremedi.CNN’nin aktardığı üzere Çin lideri Şi, Blinken ile görüşmesinde iki ülkenin ‘düşman değil ortak’ olması gerektiğini belirtti. Habere göre görüşme, iki ülkenin teknolojiden Tayvan’a kadar bir dizi önemli konu dahil olmak üzere, zor bir dönemden geçen ilişkileri istikrara kavuşturmaya ve temasları genişletmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşti.Blinken, ilişkideki son ilerlemeye örnek olarak iki ülkenin askeri yetkilileri arasındaki iletişimin yeniden tesis edilmesini, uyuşturucuyla mücadeleyi ve ‘yapay zekanın geleceği hakkında ortak düşünceleri’ gösterdi.CNN’e göre kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda Vang Yi, ABD’yi ‘Çin ekonomisini, ticaretini, bilimini ve teknolojisini baskı altında tutmaya yönelik sonsuz önlemler’ almakla, ayrıca Çin’in küresel pazarlara taşan ‘aşırı sanayi kapasitesine’ ilişkin aşırı korkuları körüklemekle suçladı.CBS haber kanalının bildirdiği üzere Washington, Pekin’in Tayvan’a ve Güneydoğu Asya’daki diğer komşularına karşı ‘artan saldırganlığından’ giderek daha fazla endişe duymaya başladı. CBS, Çin ile ABD arasındaki işbirliğinin bazı alanlarda ilerlemesine rağmen, diğer konulardaki sürtüşmenin daha da yoğunlaştığını vurguluyor.Habere göre bu aynı zamanda Güney Çin Denizi’ndeki durum için de geçerli. ABD Başkanı Joe Biden’ın yakın zamanda imzaladığı uluslararası yardım paketinde, bölgede Çin’e karşı koymak için 8 milyar doların da yer aldığına dikkat çeken kanal, bu önlemlerin ‘Çin’i kızdırmaktan başka işe yaramadığının’ altını çiziyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/abd-disisleri-bakani-blinken-cini-ziyaret-edecek-1083027371.html

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abd, antony blinken, çin, çin devlet başkanı şi cinping, vang yi, pekin, yaptırım, politico, cnn, cbs