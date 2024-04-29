https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/cin-medyasi-ukraynaya-yeni-askeri-destek-batinin-kazanmasina-yardimci-olmayacak-1083276733.html
Çin medyası: Ukrayna’ya yeni askeri destek Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
Çin medyası: Ukrayna’ya yeni askeri destek Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
Sputnik Türkiye
Çinli Global Times gazetesi, ABD’nin Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketinin barış önünde bir engel ve nükleer savaş yönünde atılan yeni bir adım olduğunu... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T17:30+0300
2024-04-29T17:30+0300
2024-04-29T17:30+0300
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Global Times gazetesinin ‘Barışçıl çözüm aramaya isteksiz olan ABD, Ukrayna’ya askeri yardımını artırdı’ başlıklı yazısında, Kiev’e yeni askeri yardım paketinin barış önünde yeni engel olduğu belirtilerek ABD’nin Ukrayna'yı birkaç yıldır yok eden yangına odun atma politikası uyguladığı kaydedildi.Yazıda, “Ama bu fon bile Batı’nın kazanması için yeterli değil, çünkü Rusya ve NATO arasında nükleer savaşa yol açabilir. Bunun hiçbir siyasi anlamı yok, çünkü neredeyse umumi bir yıkıma yol açacak” ifadesi kullanıldı.Ukrayna’nın bu çatışmadaki ekonomik ve askeri kayıplarının Avrupa kıtasının 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana gördüğü en büyük kayıp olduğu kaydedilirken aynı zamanda kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden Washington’un Kiev’e Moskova’yla müzakerelere başlamasını yasakladığı belirtilirken, “Ukrayna’ya ayrılan paranın büyük kısmı ABD’li silah üreticilerinin cebine girecek” diye kaydedildi.Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'deki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki uzun süren anlaşmazlığın ardından Ukrayna için 61 milyar dolarlık bir yardım paketini imzalamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 61 milyar dolarlık ABD askeri yardım paketinin ya da Ukrayna'ya yapılacak diğer silah teslimatlarının 'cephe hattındaki dinamikleri değiştirmeyeceğini' yinelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/batili-siyasetciler-roma-imparatorlugunun-hatasini-tekrarliyor-1083272851.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, askeri yardım, abd temsilciler meclisi, kremlin, beyaz saray
Çin medyası: Ukrayna’ya yeni askeri destek Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
Çinli Global Times gazetesi, ABD’nin Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketinin barış önünde bir engel ve nükleer savaş yönünde atılan yeni bir adım olduğunu belirtti.
Global Times gazetesinin ‘Barışçıl çözüm aramaya isteksiz olan ABD, Ukrayna’ya askeri yardımını artırdı’ başlıklı yazısında, Kiev’e yeni askeri yardım paketinin barış önünde yeni engel olduğu belirtilerek ABD’nin Ukrayna'yı birkaç yıldır yok eden yangına odun atma politikası uyguladığı kaydedildi.
Yazıda, “Ama bu fon bile Batı’nın kazanması için yeterli değil, çünkü Rusya ve NATO arasında nükleer savaşa yol açabilir. Bunun hiçbir siyasi anlamı yok, çünkü neredeyse umumi bir yıkıma yol açacak” ifadesi kullanıldı.
Ukrayna’nın bu çatışmadaki ekonomik ve askeri kayıplarının Avrupa kıtasının 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana gördüğü en büyük kayıp olduğu kaydedilirken aynı zamanda kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden Washington’un Kiev’e Moskova’yla müzakerelere başlamasını yasakladığı belirtilirken, “Ukrayna’ya ayrılan paranın büyük kısmı ABD’li silah üreticilerinin cebine girecek” diye kaydedildi.
Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'deki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki uzun süren anlaşmazlığın ardından Ukrayna için 61 milyar dolarlık bir yardım paketini imzalamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 61 milyar dolarlık ABD askeri yardım paketinin ya da Ukrayna'ya yapılacak diğer silah teslimatlarının 'cephe hattındaki dinamikleri değiştirmeyeceğini' yinelemişti.