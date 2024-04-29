https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/batili-siyasetciler-roma-imparatorlugunun-hatasini-tekrarliyor-1083272851.html

'Batılı siyasetçiler Roma İmparatorluğu'nun hatasını tekrarlıyor'

'Batılı siyasetçiler Roma İmparatorluğu'nun hatasını tekrarlıyor'

Sputnik Türkiye

İngiltere'de toplum merkezli araştırmacı habercilik anlayışını benimseyerek yavaş gazeteciliğin öncülerinden biri haline gelen yayın organı UnHerd, Batılı... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T14:54+0300

2024-04-29T14:54+0300

2024-04-29T14:54+0300

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İngiliz yayın organı UnHerd’in Malcom Kyeyune imzasıyla yayımladığı makalede, Batı ülkelerinin halklarının vatanlarını savunmak için silaha sarılmayacağına vurgu yapılırken, nedenine ilişkin tezinde, “Devlet, Roma İmparatorluğu'nun sonunda olduğu gibi, artık onların taleplerine yanıt vermeyi bıraktı. Siyasi elitler seçmenlerin çıkarlarına karşı duyarsız hale geldi. Batı'yı mahvedecek olan da budur” ifadelerine yer verdi.Kyeyune, yazısında, Batı siyasetinin büyük ölçüde insana sadece utanç hissettiren bir çelişkiyle tanımlandığına dikkat çekerken, “Bir yandan liderlerimiz barış günlerinin sona erdiğini ve nesiller boyu sürecek topyekûn bir savaşa hazırlanma zamanının geldiğini hararetle dile getirirken, diğer yandan bu çağrıların kimseyi etkilemediği de ortada” ifadesini kullandı.Avrupa ve Amerika'da politikacıların açıkça halkı vatanseverlik dalgasını kucaklamaya ve görev çağrısına yanıt vermeye çağırdığını, ancak gerçeklerin aslında çok farklı olduğunu vurgulayan yazar, makalesini şu şekilde sürdürdü:Batı toplumunda oluşan bu isteksizliğin nedenlerine de değinen Malcom Kyeyune, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen ve Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık askeri yardım paketini içeren tasarına atıfta bulunarak, Meclis Başkanı Mike Johnson’ın kendi partisine karşı gelerek Demokratlarla aynı safta yer almayı seçtiği bu oylamanın Amerikan sağı arasında büyük bir hoşnutsuzluğa neden olduğunu anımsattı.Birçok uzmanın Amerika'nın iflasa doğru sürüklendiğine inandığına dikkat çeken yazar, buna rağmen Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık yardım paketinin Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasının şaşırtıcı olduğunun altını çizdiği yazısında şunları dile getirdi:Özgürlük ve demokrasi ifadeleri itibar görmüyorGeçmişte askeri veya mali yardımlarla ilgili Ukrayna benzeri adımların Washington tarafından özgürlük ve demokrasiye ilişkin şatafatlı ifadelerle meşrulaştırılabildiğini hatırlatan Kyeyune, ancak buna benzer retoriklerin artık itibar görmediğini, Amerikalıların da genel olarak Batılılar gibi, karşılığında hiçbir şey vermeyen yöneticilerine karşı sorumluluk almadığını kaydederek, “Yüzyıllar gelip geçse de, bu temel toplumsal dinamik, antik dünyada olduğu gibi bugün de geçerliliğini korumaktadır. Vatandaşlığın değeri ne kadar düşükse, insanlar da vatanı için savaşmaya o kadar az isteklidir” dedi.Ukrayna'daki çatışmayla ilgili siyasi elitlerin tutumunu yadırgayan Kyeyune, Amerika'ya çok fazla kan, ter ve can kaybına mal olan Irak savaşının yalanlar ve yanlış bilgilendirmeler üzerine inşa edildiğinin kabul edildiğine vurgu yaparak, “Ancak bu savaşı başlatanların sadece birkaçı cezalandırıldı. Aynı hikaye 2008'deki büyük mali krizde de tekrarlandı. Cezasızlık noktasına varan sorumsuzluk yaygınlaştı.Böylece kendimizi, tarihsel emsalleri tekinsiz bir şekilde anımsatan bir durumun içinde bulduk. Bir yanda kendi politikalarının zararlı etkilerinden güvenli bir şekilde korunan, yalıtılmış ve bağlantısız bir yönetici sınıf, diğer yanda ise omuzlarına yük olan kamu hizmetini kasvetle reddeden ve ‘içine kapanan’, kendini ahlaki ve fiziksel olarak siyasilere kapatan nüfusun geri kalanı” ifadesini kullandı.Seçmenlerinden giderek uzaklaşan siyasi elitlerin, er ya da geç, kendi vatandaşlarının aktif katılımı olmadan başa çıkamayacakları başka bir krizle karşılacacaklarına inanan yazar “Ancak herhangi bir destek alamayacaklar” diye konuştu.Kyeyune, Roma İmparatorluğunun yıkılışını hatırlattığı makalesinde, imparatorluk içinde yaşayan ancak çeşitli sistemik nedenler dolayısıyla artık imparatorluktan faydalanamayan ve bu nedenle de imparatorluğu savunmaya pek de koşmayan kitlelerin giderek daha kalabalık hale geldiğini anımsatarak, yazısını, “Roma'da olan da buydu. İmparatorluk zor bir dönemden geçip köle ekonomisi de gerilediğinde, vergi ve acı veren işgücü kıtlığının birleşimi Roma vatandaşlığını bir ayrıcalıktan ziyade boyunduruk haline getirdi. Barbarlar geldiğinde, siyasi elitlerden bıkan pek çok kişi makul bir şekilde onlara direnmeyi reddetti. Peki biz neden direnelim ki?" sorusuyla sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/abdnin-ukrayna-yardimlarinda-bir-ilk-kredi-ayrintisi-dikkat-cekiyor-1083105088.html

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