https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/afad-duyurdu-ege-denizinde-bir-deprem-daha-1083256627.html

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde bir deprem daha

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde bir deprem daha

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde saat 07.24 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD verileri paylaşırken büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Daha önce de saat... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T08:15+0300

2024-04-29T08:15+0300

2024-04-29T08:16+0300

türkiye

son depremler

son dakika

afad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

Ege Denizi'nden bu sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin ardından verileri paylaştı.Ege Denizi'nde saat 07.24 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD verileri paylaşırken büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.Depremin derinliği ise 9.65 kilometre olarak duyuruldu.Ege Denizi'nde bu sabah saat 05.07 sıralarında bir deprem daha meydana gelmişti. 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 8.89 kilometre olarak açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/islam-memisten-carpici-tahmin-altin-icin-beklenen-mujde-geldi-dedi-bakan-simseki-isaret-etti-1083255871.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son depremler, izmir deprem mi oldu, yeni deprem, deprem mi oldu, ege denizi deprem, izmir son depremler