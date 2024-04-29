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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/afad-duyurdu-ege-denizinde-bir-deprem-daha-1083256627.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde bir deprem daha
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde bir deprem daha
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde saat 07.24 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD verileri paylaşırken büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Daha önce de saat... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T08:15+0300
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Ege Denizi'nden bu sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin ardından verileri paylaştı.Ege Denizi'nde saat 07.24 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD verileri paylaşırken büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.Depremin derinliği ise 9.65 kilometre olarak duyuruldu.Ege Denizi'nde bu sabah saat 05.07 sıralarında bir deprem daha meydana gelmişti. 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 8.89 kilometre olarak açıklanmıştı.
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde bir deprem daha

08:15 29.04.2024 (güncellendi: 08:16 29.04.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
© İHA
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Ege Denizi'nde saat 07.24 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD verileri paylaşırken büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Daha önce de saat 05.07 sularında bir sarsıntı daha olmuştu.
Ege Denizi'nden bu sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin ardından verileri paylaştı.
Ege Denizi'nde saat 07.24 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD verileri paylaşırken büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Depremin derinliği ise 9.65 kilometre olarak duyuruldu.
Ege Denizi'nde bu sabah saat 05.07 sıralarında bir deprem daha meydana gelmişti. 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 8.89 kilometre olarak açıklanmıştı.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
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