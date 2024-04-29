İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin: 'Altın için beklenen müjde geldi' dedi, Bakan Şimşek'i işaret etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Moldovalı muhalif siyasetçi: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
09:03
2 dk
SESLİ HABER
'Her şeyi yiyen' bir kara delik bulundu
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi: Hükümetimiz için bir utanç kaynağı
09:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, bu çatışmaya ihtiyaç duyuyor
11:10
3 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçısı: Ukrayna saflarında Fransız askerler çarpıştı
11:23
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en güçlü böceği Hakkari'de ortaya çıktı
11:35
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman Ukrayna ordusunu bekleyen tehlikeyi açıkladı
11:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun saldırılarını NATO planlıyor
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Navigasyon kullananlar dikkat: Yanlış yola sokup faciaya sebep oldu
12:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Türkiye, NATO’da ‘üvey evlat’
12:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Avrasya’da taşımacılık için 280 milyar rublelik proje
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman İran-İsrail gerilimini değerlendirdi: Bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Çinli diplomat: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeyi bırakmalı
19:03
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: UNESCO platformu kötüye kullanılıyor
19:15
2 dk
SESLİ HABER
‘Demokrasi eksikliği’ suçlamalarına yanıt
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
19:39
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi, ABD’nin yaptırımlarının amacını açıkladı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'nükleer silah' açıklaması: 'Hazırız'
20:03
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu'daki yumruğudur
20:18
3 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçı: Ukrayna paralı asker arıyor
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi imha edildi
20:47
1 dk
SESLİ HABER
Rapor açıklandı: Askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesinde
21:04
3 dk
SESLİ HABER
Rus Türkolog: Birçok Rus çocuk Türkçe öğreniyor
21:17
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Afrika ülkelerinin onlardan bıktığının farkında’
21:31
3 dk
SESLİ HABER
Rusya: Dünya, ABD yüzünden Filistinlileri koruyamadı
21:46
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından Putin’e övgü: Ortadoğu'daki tüm kartlar elinde
22:04
1 dk
SESLİ HABER
Biden kritik eyaletlerde geriye düştü
22:19
2 dk
SESLİ HABER
‘Batı’nın planı Rus medeniyetini yok etmek’
22:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Beyin göçü liseye indi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kamunun araç harcamasında 13 yılda 35 kat artış
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/islam-memisten-carpici-tahmin-altin-icin-beklenen-mujde-geldi-dedi-bakan-simseki-isaret-etti-1083255871.html
İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin: 'Altın için beklenen müjde geldi' dedi, Bakan Şimşek'i işaret etti
İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin: 'Altın için beklenen müjde geldi' dedi, Bakan Şimşek'i işaret etti
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in altın ithalatıyla ilgili açıklamaları, piyasalarda dikkatle takip ediliyor. İslam Memiş'in, "Altın için beklenen müjde... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T07:28+0300
2024-04-29T07:29+0300
islam memiş
tahmin
altın
yarım gram altın
gram altın
külçe altın
ekonomi
mehmet şimşek
ons altın
israil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg
Altın ithalatına yönelik getirilen yasağın kaldırılmasıyla birlikte altın fiyatlarında nasıl bir değişim yaşanacağı merak konusu oldu. Ancak, yasağın kaldırılmasıyla ilgili detaylar ve bu durumun altın fiyatları üzerindeki etkileri henüz netlik kazanmadı.Altın yatırımcılarının gözü altın ithalatı yasağının kaldırılması haberindeyken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Bakan Şimşek, "Altın ithalatında bir normalleşmeye doğru gideceğiz" sözleri altın ithalatında yasağın kaldırılacağı yönünde yorumlandı.Yasağın kaldırılmasıyla birlikte altın ithalatının serbestleşmesi, altın piyasasında önemli bir değişikliği beraberinde getirebilir.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıklamanın altın fiyatlarını nasıl etkileyeceğini değerlendirdi. Memiş, yasağın kalkması durumunda resmi kur ve serbest piyasa arasındaki makasın kapanacağının altını çizerek Türkiye'deki yatırımcıların daha ucuza altın alabileceğini söyledi.'Ortadoğu'dan bir misilleme haberi gelmezse iyi bir hafta sonu getiririz'Memiş kendi sosyal medya kanalında, "Altın tarafında önemli bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek altın ithalatı tarafında önemli bir açıklama yaptı. Bu altın piyasasını ve altın fiyatlarını etkileyecek bir açıklama oldu. Fed'in 1 Mayıs kararına kadar piyasaları oyalamaya devam ediyorlar. Gram altın TL fiyatının serbest piyasalarda 2515 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Gram altın TL fiyatı kısa vade için 2500 lira seviyesine sarkmıştı. 2450 lira seviyesine gerileme ihtimali olsa da risklere girmemek için alım yönünde pozisyonumuzu aldık. Haftalık kapanışta 2500 lira seviyesinin üzerinde kapanış yaptı. Hafta sonu Ortadoğu'dan bir misilleme haberi gelmezse iyi bir hafta sonu getiririz, önümüzdeki haftaya da iyi başlarız" dedi ve ekledi:'Fiyatlar normalleşecek ama gram altında 3 bin lira seviyesini bekliyoruz. Yükseliş yönlü beklentide herhangi bir değişiklik yok'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-onemli-aciklama-fahis-fiyatlar-icin-meclis-harekete-gececek-1083255227.html
israil
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a8e4aae97e61d9e0f1ed0bd216bce83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu
altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu

İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin: 'Altın için beklenen müjde geldi' dedi, Bakan Şimşek'i işaret etti

07:28 29.04.2024 (güncellendi: 07:29 29.04.2024)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
© AA
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in altın ithalatıyla ilgili açıklamaları, piyasalarda dikkatle takip ediliyor. İslam Memiş'in, "Altın için beklenen müjde geldi!" şeklindeki açıklaması, altın piyasasında yeni bir döneme işaret ediyor. Peki, altın fiyatları altın ithalatı yasağının kaldırılmasının ardından nasıl etkilenecek?
Altın ithalatına yönelik getirilen yasağın kaldırılmasıyla birlikte altın fiyatlarında nasıl bir değişim yaşanacağı merak konusu oldu. Ancak, yasağın kaldırılmasıyla ilgili detaylar ve bu durumun altın fiyatları üzerindeki etkileri henüz netlik kazanmadı.
Altın yatırımcılarının gözü altın ithalatı yasağının kaldırılması haberindeyken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Bakan Şimşek, "Altın ithalatında bir normalleşmeye doğru gideceğiz" sözleri altın ithalatında yasağın kaldırılacağı yönünde yorumlandı.
Yasağın kaldırılmasıyla birlikte altın ithalatının serbestleşmesi, altın piyasasında önemli bir değişikliği beraberinde getirebilir.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıklamanın altın fiyatlarını nasıl etkileyeceğini değerlendirdi. Memiş, yasağın kalkması durumunda resmi kur ve serbest piyasa arasındaki makasın kapanacağının altını çizerek Türkiye'deki yatırımcıların daha ucuza altın alabileceğini söyledi.

'Ortadoğu'dan bir misilleme haberi gelmezse iyi bir hafta sonu getiririz'

Memiş kendi sosyal medya kanalında, "Altın tarafında önemli bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek altın ithalatı tarafında önemli bir açıklama yaptı. Bu altın piyasasını ve altın fiyatlarını etkileyecek bir açıklama oldu. Fed'in 1 Mayıs kararına kadar piyasaları oyalamaya devam ediyorlar. Gram altın TL fiyatının serbest piyasalarda 2515 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Gram altın TL fiyatı kısa vade için 2500 lira seviyesine sarkmıştı. 2450 lira seviyesine gerileme ihtimali olsa da risklere girmemek için alım yönünde pozisyonumuzu aldık. Haftalık kapanışta 2500 lira seviyesinin üzerinde kapanış yaptı. Hafta sonu Ortadoğu'dan bir misilleme haberi gelmezse iyi bir hafta sonu getiririz, önümüzdeki haftaya da iyi başlarız" dedi ve ekledi:

'Fiyatlar normalleşecek ama gram altında 3 bin lira seviyesini bekliyoruz. Yükseliş yönlü beklentide herhangi bir değişiklik yok'

"Altın için beklenen müjde nedir? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sunumunda, "Altın ithalatı tarafında bir normalleşmeye gideceğiz" dedi. Bu ne demek? Geçen yıl ithalatı dengelemek için, yoğun bir altın talebi vardı, altın ithalatında bir yasak vardı. Bu yasaktan dolayı son 1.5 yıldır külçe altınlar 2000-3000 dolar işçilikteydi. Dünyaya kıyasla altını pahalı alıyorduk ve almaya da devam ediyoruz. Bu ihracatı olumsuz yönde etkiliyor. Sektör temsilcileri fuarlarda altın talebinde bulunmuyordu. Yasaklar devam ettiği için Türkiye'de altın kaçakçılığı tarafında ciddi bir süreç başladı ve ciddi bir kaos havası oluşmaya devam etti. Gram altında ciddi bir arz problemi yaşanmaya başladı, Darphane'ye yansıdı. Çeyrek altın, yarım altın gibi ürünlerde de işçilik farkı doğmuş oldu. Altın piyasası ciddi anlamda kargaşa halindeydi. Yüksek fiyattan altın almaya devam ediyoruz, ne zamanki ithalat yasağı kalkarsa serbest piyasalar ve resmi kur arasındaki farklılık ortadan kalkmış olur. Şimşek altın ithalatı yasağının kalkması için tam tarih vermedi. Bu altın fiyatları için çok şey ifade ediyor. Altın piyasalarında bir normalleşme gündeme getirecek. Kaçakçılık bitecek, fiyatlar normalleşecek. Mesela yarın sabah altın ithalatı yasağının kalktığını varsayalım. Bir tane kur olacak. İşçilik farkı kalkacağından da dolayı daha ucuz bir altına ulaşabileceğiz. Gram altında 3 bin lira seviyesini bekliyoruz. Yükseliş yönlü beklentide herhangi bir değişiklik yok. Bizim için tek avantajlı nokta, işçilik farkı verilmemesi..."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli açıklama: Fahiş fiyatlar için Meclis harekete geçecek
06:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала