Rus savunma sanayisinin geliştirdiği silahlar cephede Rus ordusunun önemli işler çıkarmasına yardım ederken Batı basınındaki değerlendirmelerde de yüksek not almaya devam ediyor.



MWM dergisinde yer alan bir analizde, Rus kanatlı bombalarının silahlı faaliyetler sırasında Rus ordusuna kazandırdıklarına vurgu yapıldı.



MWM uzmanları, kanatlı bombaların rolüne dikkat çekerek "Cephe hattında kanatlı bombaların yoğun şekilde kullanılması kritik önem taşıyor ve Rusya'nın top sistemleri alanındaki giderek artan üstünlüğünü tamamlıyor" ifadelerini kullandı.



Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemine dayanılarak oluşturulan cephaneliklerinin giderek tükenmesi ve yenilenmesinin mümkün olmaması nedeniyle Kiev'in yeni hava savunma sistemlerine olan ihtiyacının önemli ölçüde arttığının altını çizen uzmanlar, tüm bunların yanında Batılı ülkelerin de yeterli sayıda modern hava savunma sistemi sağlamadığını vurguladı.



Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, özel askeri harekat bölgesinde evrensel planlama ve düzeltme modülleriyle donatılmış hava bombaları kullanıyor. Bu sayede savaş uçakları, uçaksavar füze sistemlerinden açılan ateşe maruz kalmadan müstahkem bölgelere taarruz gerçekleştirebiliyor.