https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/kremlin-cephede-ukrayna-tarafindaki-panik-artiyor-1083231230.html

Kremlin: Cephede Ukrayna tarafındaki panik artıyor

Kremlin: Cephede Ukrayna tarafındaki panik artıyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, cephede Ukrayna tarafındaki paniğin arttığını ancak Rusya'nın durmadan bu dinamiği sürdüreceğini vurguladı. Batı'nın Rus varlıklarına... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T12:45+0300

2024-04-28T12:45+0300

2024-04-28T14:48+0300

ukrayna krizi

rusya

kremlin

cephe

rus ordusu

rusya savunma bakanlığı

batı

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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, özel askeri harekatın sürdüğü cephedeki son durumu anlattı.Özel askeri harekatta görev yapan arkadaşları ve tanıdıkları olduğunu, onların izne geldiklerinde sahada yaşananları anlattıklarını belirten Peskov, "Cephede Ukrayna tarafında panik artıyor. Bu bilgi ilk ağızlardan. Şu anda bizim bu dinamiği sürdürmemiz çok önemli. Durmamamız ve bu yoldan devam etmemiz çok önemli" dedi.Ukrayna tarafında kolektif Batı'nın da bulunduğunun altını çizen Peskov, "Bizi 'zayıflık' açısından test edecekler, bu kesin. Bizim için en önemli husus, böyle bir 'zayıflığı' hiçbir zaman göstermememiz" ifadelerini kullandı.'Batı Rus varlıklarına el koyarsa, sert karşılık vereceğiz'Peskov, Batı'nın dondurulan Rus varlıklarına el koyma planlarına ilişkin görüşlerini de paylaştı.Batılı ülkelerde dondurulan Rus varlıklarına dokunulmaması gerektiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, "Rus varlıkları dokunulmamış bir şekilde kalmalı, aksi takdirde Batı'nın hırsızlığına sert bir tepki verilecek. Batı'daki pek çok kişi bunu halihazırda anlamış durumda. Ama ne yazık ki herkes değil" dedi.Batı'nın böyle bir adım atması halinde varlıklarını Batılı ülkelerde tutan yabancı ülkelerin ve devletlerin yeni yatırımlar yapmadan önce 10 kez düşüneceğinin altını çizen Peskov, "Güvenilirlik ortadan kalkıyor. Güvenilirlik aptalca ve kötü düşünülmüş bir kararla bir gecede ortadan kaybolur. Geri kazanılması ise onlarca yıl, hatta daha uzun süre alır" diye ekledi.Peskov, olası adımın Batı ekonomisine büyük zarar vereceğini de vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/peskov-abd-rus-varliklarina-el-konulmasinin-hesabini-vermek-zorunda-kalacak-1082982753.html

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rusya, kremlin, cephe, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, batı