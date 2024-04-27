https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/resmi-gazetede-yayimlandi-merkez-bankasi-her-yil-nisan-ayinda-toplanacak-1083210588.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası her yıl nisan ayında toplanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası her yıl nisan ayında toplanacak

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar göre TCMB Anonim Şirketi Genel Kurulu, her yılın nisan ayı bir araya gelecek. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T13:30+0300

2024-04-27T13:30+0300

2024-04-27T13:30+0300

türkiye

resmi gazete

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Anonim Şirketi Genel Kurulu her yıl nisan ayında, Banka Meclisi'nin tespit edeceği günde toplanacak.TCMB Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, TCMB Anonim Şirketi Genel Kurulu, her yılın nisan ayı içinde Banka Meclisinin belirleyeceği günde bir araya gelecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/gelir-idaresi-baskanligindan-kdv-duzenlemesine-iliskin-aciklama-suistimallerin-onlenmesi-icin-1083209740.html

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