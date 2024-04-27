https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/resmi-gazetede-yayimlandi-merkez-bankasi-her-yil-nisan-ayinda-toplanacak-1083210588.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası her yıl nisan ayında toplanacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası her yıl nisan ayında toplanacak
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar göre TCMB Anonim Şirketi Genel Kurulu, her yılın nisan ayı bir araya gelecek. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T13:30+0300
2024-04-27T13:30+0300
2024-04-27T13:30+0300
türkiye
resmi gazete
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Anonim Şirketi Genel Kurulu her yıl nisan ayında, Banka Meclisi'nin tespit edeceği günde toplanacak.TCMB Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, TCMB Anonim Şirketi Genel Kurulu, her yılın nisan ayı içinde Banka Meclisinin belirleyeceği günde bir araya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/gelir-idaresi-baskanligindan-kdv-duzenlemesine-iliskin-aciklama-suistimallerin-onlenmesi-icin-1083209740.html
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resmi gazete, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
resmi gazete, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası her yıl nisan ayında toplanacak
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar göre TCMB Anonim Şirketi Genel Kurulu, her yılın nisan ayı bir araya gelecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Anonim Şirketi Genel Kurulu her yıl nisan ayında, Banka Meclisi'nin tespit edeceği günde toplanacak.
TCMB Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, TCMB Anonim Şirketi Genel Kurulu, her yılın nisan ayı içinde Banka Meclisinin belirleyeceği günde bir araya gelecek.