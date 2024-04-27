https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/gelir-idaresi-baskanligindan-kdv-duzenlemesine-iliskin-aciklama-suistimallerin-onlenmesi-icin-1083209740.html
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan KDV düzenlemesine ilişkin açıklama: 'Suistimallerin önlenmesi için'
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan KDV düzenlemesine ilişkin açıklama: 'Suistimallerin önlenmesi için'
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bugün yayımlanan KDV düzenlemesine ilişkin "Bu Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oran artışı yapılmamıştır" açıklamasında bulundu... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T13:13+0300
2024-04-27T13:13+0300
2024-04-27T13:13+0300
ekonomi
kdv
katma değer vergisi (kdv)
gelir idaresi başkanlığı
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bugün yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oranında artış yapılmadığını bildirdi.GİB'in internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, bugünkü Resmi Gazete'de yeme içme hizmetlerinde KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı bir tebliğ yayımlandığı hatırlatıldı.Tebliğ ile ilgili olarak 16 Nisan'da basın açıklaması yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-kdv-duzenlemesini-degerlendirdi-artis-yapilmadi-duzenleme-yapildi-1083208344.html
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kdv oranları, gelir idaresi başkanlığı açıklama, gelir idaresi başkanlığından kdv açıklaması, kdv oranları
kdv oranları, gelir idaresi başkanlığı açıklama, gelir idaresi başkanlığından kdv açıklaması, kdv oranları
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan KDV düzenlemesine ilişkin açıklama: 'Suistimallerin önlenmesi için'
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bugün yayımlanan KDV düzenlemesine ilişkin "Bu Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oran artışı yapılmamıştır" açıklamasında bulundu. KDV oran artışlarının sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabildiğine dikkat çekilen açıklamada tebliğin suistimallerin önlenmesine yönelik hazırlandığı belirtildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bugün yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oranında artış yapılmadığını bildirdi.
GİB'in internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, bugünkü Resmi Gazete'de yeme içme hizmetlerinde KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı bir tebliğ yayımlandığı hatırlatıldı.
Tebliğ ile ilgili olarak 16 Nisan'da basın açıklaması yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı basın ve yayın organlarında düzenlemenin KDV oran artışı gibi yansıtıldığı görüldüğünden konunun tekrar hatırlatılmasına ihtiyaç duyuldu. Tebliğ uygulamada görülen yanlışların düzeltilmesi ve suistimallerin önlenmesine yönelik hazırlandı. Esasen KDV oran artışları sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabiliyor. Bu Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oran artışı yapılmamıştır."