https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/gelir-idaresi-baskanligindan-kdv-duzenlemesine-iliskin-aciklama-suistimallerin-onlenmesi-icin-1083209740.html

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan KDV düzenlemesine ilişkin açıklama: 'Suistimallerin önlenmesi için'

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan KDV düzenlemesine ilişkin açıklama: 'Suistimallerin önlenmesi için'

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bugün yayımlanan KDV düzenlemesine ilişkin "Bu Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oran artışı yapılmamıştır" açıklamasında bulundu... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T13:13+0300

2024-04-27T13:13+0300

2024-04-27T13:13+0300

ekonomi

kdv

katma değer vergisi (kdv)

gelir idaresi başkanlığı

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bugün yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oranında artış yapılmadığını bildirdi.GİB'in internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, bugünkü Resmi Gazete'de yeme içme hizmetlerinde KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı bir tebliğ yayımlandığı hatırlatıldı.Tebliğ ile ilgili olarak 16 Nisan'da basın açıklaması yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-kdv-duzenlemesini-degerlendirdi-artis-yapilmadi-duzenleme-yapildi-1083208344.html

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