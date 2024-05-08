MAK Araştırma Başkanı Kulat: Başarı milleti mutlu etme başarısı olmalı

"Diğer siyasilerle kıyaslandığı zaman daha genç bir siyasetçi olan Özgür Özel'in hem paradigma değişikliğini iyi yönetmesi hem de seçim sürecinde ortaya koyduğu performans doğrusu bu düzeyde beklenmiyordu. Emin olun hem CHP'liler hem de rakipleri beklemiyordu. Sadece CHP'nin başarısı üzerinden değil, Cumhur İttifakı'nın iki önemli aktörü olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) başarısızlığı üzerinden de okumak lazım bu süreci. AK Parti'de seçmenin sandığa gitmediğini görüyoruz. Giden bir kısmının da farklı partilere gittiğini görüyoruz. Önemli bir nokta da şu: Türkiye'de genellikle seçmen eğilimleri sağdan sola, sağdan sola, soldan sağa şeklinde olurdu. Çok büyük bir oran olmasa da seçimin kaderini değiştirecek bir seçmen grubunun AK Parti'nin kalesi dediğimiz yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiğini görüyoruz. Yine MHP'li bazı seçmenlerin de CHP'ye oy verdiğini görüyoruz. Yeniden Refah Partisi'ne giden bir seçmen grubu da var. Ama özellikle sağ seçmenin CHP'ye oy vermiş olması önemli bir değişikliğe neden oldu. Bu tabii seçim sonrasını da belirleyen, seçmenin siyaseti zorladığı bir sonuç olarak okunabilir.”