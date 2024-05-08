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MAK Araştırma Başkanı Kulat: Başarı milleti mutlu etme başarısı olmalı
MAK Araştırma Başkanı Kulat: Başarı milleti mutlu etme başarısı olmalı
Sputnik Türkiye
MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Güçlü Özgan'ın konuğu oldu. Kulat, yumuşama sürecine herkesin ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek "Başarı seçim kazanma... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T09:06+0300
2024-05-08T09:06+0300
2024-05-08T21:15+0300
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Türkiye, ‘gri liste’den çıkıyor mu?
Sputnik Türkiye
Türkiye, ‘gri liste’den çıkıyor mu?
MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan'ın konuğu oldu.Yerel seçimlerden sonra Türkiye'deki siyasi ortamı değerlendiren Mehmet Ali Kulat, şöyle konuştu:Bu sürecin devamlılığı konusunda ise Kulat şunları söyledi:Özgür Özel'in şu ana kadar süreci iyi yönettiğini belirten Kulat, "Eğer iyi yönetirse önümüzdeki sürecin önemli aktörü haline gelmiş olacak" dedi ve şöyle devam etti:"Yumuşama sürecine değinen Kulat, şu ifadeleri kullandı:
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Güçlü Özgan
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
аудио, radyo, radyo, mehmet ali kulat, mak araştırma, chp, özgür özel, akp, recep tayyip erdoğan
аудио, radyo, radyo, mehmet ali kulat, mak araştırma, chp, özgür özel, akp, recep tayyip erdoğan
MAK Araştırma Başkanı Kulat: Başarı milleti mutlu etme başarısı olmalı
09:06 08.05.2024 (güncellendi: 21:15 08.05.2024)
MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Güçlü Özgan'ın konuğu oldu. Kulat, yumuşama sürecine herkesin ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek "Başarı seçim kazanma başarısı olmamalı. Bu saatten sonra başarı milleti mutlu etme başarısı olmalı." dedi.
MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan'ın konuğu oldu.
Yerel seçimlerden sonra Türkiye'deki siyasi ortamı değerlendiren Mehmet Ali Kulat, şöyle konuştu:
"Diğer siyasilerle kıyaslandığı zaman daha genç bir siyasetçi olan Özgür Özel'in hem paradigma değişikliğini iyi yönetmesi hem de seçim sürecinde ortaya koyduğu performans doğrusu bu düzeyde beklenmiyordu. Emin olun hem CHP'liler hem de rakipleri beklemiyordu. Sadece CHP'nin başarısı üzerinden değil, Cumhur İttifakı'nın iki önemli aktörü olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) başarısızlığı üzerinden de okumak lazım bu süreci. AK Parti'de seçmenin sandığa gitmediğini görüyoruz. Giden bir kısmının da farklı partilere gittiğini görüyoruz. Önemli bir nokta da şu: Türkiye'de genellikle seçmen eğilimleri sağdan sola, sağdan sola, soldan sağa şeklinde olurdu. Çok büyük bir oran olmasa da seçimin kaderini değiştirecek bir seçmen grubunun AK Parti'nin kalesi dediğimiz yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiğini görüyoruz. Yine MHP'li bazı seçmenlerin de CHP'ye oy verdiğini görüyoruz. Yeniden Refah Partisi'ne giden bir seçmen grubu da var. Ama özellikle sağ seçmenin CHP'ye oy vermiş olması önemli bir değişikliğe neden oldu. Bu tabii seçim sonrasını da belirleyen, seçmenin siyaseti zorladığı bir sonuç olarak okunabilir.”
Bu sürecin devamlılığı konusunda ise Kulat şunları söyledi:
"Nehrin yönünü değiştirme, önemli bir tespit. Keşke biz haberlerde, televizyonlarda, radyolarda iki siyasi liderin görüşmesini hiç haber yapmasak. Madem Türkiye'yi yönetmeye talipsiniz, yöneten ve yönetmeye talip olanların zaman zaman bir araya gelmesi son derece gereklidir. Dünyada da haber konusu olmayan bir şeydir. Birbirleriyle görüşmedikleri, kanlı-bıçaklı muamelesi yaptıkları için daha sonra birbirleriyle konuşacak mecalleri kalmıyor. Türkiye'deki Özellikle sağ seçmen şu mesajı verdi: Daha fazla görüşmezseniz, daha çok zarar vereceksiniz.”
Özgür Özel'in şu ana kadar süreci iyi yönettiğini belirten Kulat, "Eğer iyi yönetirse önümüzdeki sürecin önemli aktörü haline gelmiş olacak" dedi ve şöyle devam etti:
"İki kavram var. Birincisi genel başkanlık, diğeri liderlik. Genel itibarıyla liderlik bir sürecin sonrasında oluşur. O, oranın lideridir artık. Yıllar geçse bile Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Recep Tayyip Erdoğan bir liderdir. Özel'in bu anlamda liderliğe giden yolda şu ana kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye siyaseti hem bir lider kazanmış olacak ama Türkiye siyasetine yön vermesi anlamında ciddi bir fırsatı yakaladığını görüyoruz. Burada şu ana kadar gayet başarılı."
"Yumuşama sürecine değinen Kulat, şu ifadeleri kullandı:
"Herkesin bir hesabı vardır şüphesiz. Ama asıl olan zorunlulukların sizi getirdiği nokta. Sayin Erdoğan'ın buradaki görevi muhtemelen kaybetmiş olduğu belediyelerle bir kontak kurma alanın oluşmasına ihtiyaç duyuyor. Şu anda CHP'nin almış olduğu bölgelerdeki seçmenin Türkiye'ye oranına baktığımızda yüzde 65'in üstünde. Nasıl muhatap olmayacaksın? Bu muhatabı da Özgür Özel'in kendisi açtı bu kapıyı. Benim gördüğüm kadarıyla Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerin başkanları da Sayın Erdoğan ile görüşme talebinde bulunuyorlar. Yapılan büyük projeler büyük borçlarla yapılıyor. Bunların da ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla devlet erki dediğimiz yapı görüşmeyi zorunlu hale getiriyor. Sayın Erdoğan 2019'dan sonra CHP'li belediyelerin de olduğu büyükşehir belediye başkanlarıyla toplantı yaptı, bakanlar da geldi. İkişer toplantıdan sonra herkes kayboldu. Başarı seçim kazanma başarısı olmamalı. Bu saatten sonra başarı milleti mutlu etme başarısı olmalı."