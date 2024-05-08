MAK Araştırma Başkanı Kulat: Başarı milleti mutlu etme başarısı olmalı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bit futbolcunun 5 ay boyunca kaşar-ekmek yemesi bence trajik'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
"Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" 4 yıllık strateji planında yer almadı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz: Adli tıp raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
RUSYA'DA YENİ KABİNE
Putin konuştu: Rusya, kendi kaderini belirleyecek
12:07
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
İzmir'de İZBAN raydan çıktı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
56 dk
ANKARA FARKI
Eski Devlet Bakanı Tüzmen: Değerli TL ihracatı düşürür, ithalatı artırır
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Amiyane tabirle kötü süreci Netanyahu’ya yaptırıp, yeni süreci yeni bir lidere başlatabilirler’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik veriler paylaşıldı
17:44
5 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Nükleer savaş çıkması durumuna hazırlık
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
ABD’li Kongre Üyesi Jeffries’ten kritik Ukrayna açıklaması
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Maduro: Putin dünyanın en büyük liderlerinden biri
18:25
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Maden şehrinden çıkan Çaykovski'nin mucizesi
18:32
5 dk
SESLİ HABER
NASA'nın paylaşımı alay konusu oldu
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Paşinyan: Düşmanlığa son vermeliyiz
19:12
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon'dan itiraf: Risklerin farkındayız
19:26
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
19:34
12 dk
SESLİ HABER
İngiliz Savunma Bakanlığı'na hacker saldırısı: Çin'i suçladılar
19:53
2 dk
SESLİ HABER
Almanya ve Japonya, 80 yıl sonra bir araya geldi: Tatbikat düzenlenecek
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'ya nükleer silahla karşılık vermeye hazır olduğumuzu göstereceğiz
20:14
3 dk
SESLİ HABER
En fazla robot stokuna sahip 18'inci ülke Türkiye oldu
20:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Videla diktatörlüğüne karşı sesini çıkaran futbolculardan biridir Menotti'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MAK Araştırma Başkanı Kulat: Başarı milleti mutlu etme başarısı olmalı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Fahiş fiyatlar ve alınması gereken tedbirler
12:05
84 dk
HABER MASASI
Okul müdürünün öldürülmesi sonrası öğretmen sendikaları eyleme gidiyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan tehlikeli hamle: Asker gönderme yetkisi aldık
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Ünlü oyuncudan İsrail tepkisi: Çölde ölmek veya evde ölmek
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko: Dünya nükleer savaşın eşiğinde
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Güvenlik Servisi açıkladı: Provokasyonları Batı finanse ediyor
18:25
4 dk
SESLİ HABER
Husilerden 'ABD' itirafı: Cazip teklifler aldık
18:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus komutan: Cepheden kaçan Ukraynalı askerleri Ukrayna istihbaratı öldürüyor
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Güvenlik Servisi açıkladı: Provokasyonları Batı finanse ediyor
19:27
4 dk
SESLİ HABER
Çin'den Putin'e tebrik
19:52
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/1083596928.html
MAK Araştırma Başkanı Kulat: Başarı milleti mutlu etme başarısı olmalı
MAK Araştırma Başkanı Kulat: Başarı milleti mutlu etme başarısı olmalı
Sputnik Türkiye
MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Güçlü Özgan'ın konuğu oldu. Kulat, yumuşama sürecine herkesin ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek "Başarı seçim kazanma... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T09:06+0300
2024-05-08T21:15+0300
yeri ve zamani
radyo
radyo
mehmet ali kulat
mak araştırma
chp
özgür özel
akp
recep tayyip erdoğan
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083621970_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8eb01767835e418a24383cfedb467229.jpg
Türkiye, ‘gri liste’den çıkıyor mu?
Sputnik Türkiye
Türkiye, ‘gri liste’den çıkıyor mu?
MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan'ın konuğu oldu.Yerel seçimlerden sonra Türkiye'deki siyasi ortamı değerlendiren Mehmet Ali Kulat, şöyle konuştu:Bu sürecin devamlılığı konusunda ise Kulat şunları söyledi:Özgür Özel'in şu ana kadar süreci iyi yönettiğini belirten Kulat, "Eğer iyi yönetirse önümüzdeki sürecin önemli aktörü haline gelmiş olacak" dedi ve şöyle devam etti:"Yumuşama sürecine değinen Kulat, şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Güçlü Özgan
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083621970_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_20b2f4749e8b83953727c13b405b9130.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аудио, radyo, radyo, mehmet ali kulat, mak araştırma, chp, özgür özel, akp, recep tayyip erdoğan
аудио, radyo, radyo, mehmet ali kulat, mak araştırma, chp, özgür özel, akp, recep tayyip erdoğan

MAK Araştırma Başkanı Kulat: Başarı milleti mutlu etme başarısı olmalı

09:06 08.05.2024 (güncellendi: 21:15 08.05.2024)
YERİ VE ZAMANI
Türkiye, ‘gri liste’den çıkıyor mu?
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Güçlü Özgan'ın konuğu oldu. Kulat, yumuşama sürecine herkesin ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek "Başarı seçim kazanma başarısı olmamalı. Bu saatten sonra başarı milleti mutlu etme başarısı olmalı." dedi.
MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan'ın konuğu oldu.
Yerel seçimlerden sonra Türkiye'deki siyasi ortamı değerlendiren Mehmet Ali Kulat, şöyle konuştu:
"Diğer siyasilerle kıyaslandığı zaman daha genç bir siyasetçi olan Özgür Özel'in hem paradigma değişikliğini iyi yönetmesi hem de seçim sürecinde ortaya koyduğu performans doğrusu bu düzeyde beklenmiyordu. Emin olun hem CHP'liler hem de rakipleri beklemiyordu. Sadece CHP'nin başarısı üzerinden değil, Cumhur İttifakı'nın iki önemli aktörü olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) başarısızlığı üzerinden de okumak lazım bu süreci. AK Parti'de seçmenin sandığa gitmediğini görüyoruz. Giden bir kısmının da farklı partilere gittiğini görüyoruz. Önemli bir nokta da şu: Türkiye'de genellikle seçmen eğilimleri sağdan sola, sağdan sola, soldan sağa şeklinde olurdu. Çok büyük bir oran olmasa da seçimin kaderini değiştirecek bir seçmen grubunun AK Parti'nin kalesi dediğimiz yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiğini görüyoruz. Yine MHP'li bazı seçmenlerin de CHP'ye oy verdiğini görüyoruz. Yeniden Refah Partisi'ne giden bir seçmen grubu da var. Ama özellikle sağ seçmenin CHP'ye oy vermiş olması önemli bir değişikliğe neden oldu. Bu tabii seçim sonrasını da belirleyen, seçmenin siyaseti zorladığı bir sonuç olarak okunabilir.”
Bu sürecin devamlılığı konusunda ise Kulat şunları söyledi:
"Nehrin yönünü değiştirme, önemli bir tespit. Keşke biz haberlerde, televizyonlarda, radyolarda iki siyasi liderin görüşmesini hiç haber yapmasak. Madem Türkiye'yi yönetmeye talipsiniz, yöneten ve yönetmeye talip olanların zaman zaman bir araya gelmesi son derece gereklidir. Dünyada da haber konusu olmayan bir şeydir. Birbirleriyle görüşmedikleri, kanlı-bıçaklı muamelesi yaptıkları için daha sonra birbirleriyle konuşacak mecalleri kalmıyor. Türkiye'deki Özellikle sağ seçmen şu mesajı verdi: Daha fazla görüşmezseniz, daha çok zarar vereceksiniz.”
Özgür Özel'in şu ana kadar süreci iyi yönettiğini belirten Kulat, "Eğer iyi yönetirse önümüzdeki sürecin önemli aktörü haline gelmiş olacak" dedi ve şöyle devam etti:
"İki kavram var. Birincisi genel başkanlık, diğeri liderlik. Genel itibarıyla liderlik bir sürecin sonrasında oluşur. O, oranın lideridir artık. Yıllar geçse bile Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Recep Tayyip Erdoğan bir liderdir. Özel'in bu anlamda liderliğe giden yolda şu ana kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye siyaseti hem bir lider kazanmış olacak ama Türkiye siyasetine yön vermesi anlamında ciddi bir fırsatı yakaladığını görüyoruz. Burada şu ana kadar gayet başarılı."
"Yumuşama sürecine değinen Kulat, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin bir hesabı vardır şüphesiz. Ama asıl olan zorunlulukların sizi getirdiği nokta. Sayin Erdoğan'ın buradaki görevi muhtemelen kaybetmiş olduğu belediyelerle bir kontak kurma alanın oluşmasına ihtiyaç duyuyor. Şu anda CHP'nin almış olduğu bölgelerdeki seçmenin Türkiye'ye oranına baktığımızda yüzde 65'in üstünde. Nasıl muhatap olmayacaksın? Bu muhatabı da Özgür Özel'in kendisi açtı bu kapıyı. Benim gördüğüm kadarıyla Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerin başkanları da Sayın Erdoğan ile görüşme talebinde bulunuyorlar. Yapılan büyük projeler büyük borçlarla yapılıyor. Bunların da ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla devlet erki dediğimiz yapı görüşmeyi zorunlu hale getiriyor. Sayın Erdoğan 2019'dan sonra CHP'li belediyelerin de olduğu büyükşehir belediye başkanlarıyla toplantı yaptı, bakanlar da geldi. İkişer toplantıdan sonra herkes kayboldu. Başarı seçim kazanma başarısı olmamalı. Bu saatten sonra başarı milleti mutlu etme başarısı olmalı."

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала