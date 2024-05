Yapay zekanın yaratacağı işsizlik sorunu ve insanların ne yapacağı sorusu

“Gerçekten yapay zeka her geçen gün insanların işlerini tevkif eder durumda. Aslında bu otomasyon devriminden beri yaşanan bir şey. Önce mavi yakalıların işleri elden gitmeye başlamıştı. Özellikle bu sanayi 4.0 dediğimiz karanlık fabrikalar, robotların çalıştığı fabrikalar vs. derken çok da popüler olmamıştı. Okur-yazar kitlenin uzağında, ‘tehdit bize dokunmaz’ gibi düşünülüyordu. Ancak iş ne zaman ki bu otomasyondan git gide yapay zekaların ofis işlerine el atmasına döndü, beyaz yakalılar hemen korkmaya başladı. Çünkü çok hızlı bir şekilde işler elden gidiyor. Örneğin yapay zekalar otomatik olarak e-postlara cevap veriyor, raporlama işlemlerini hallediyorlar. Ofislerde gittikçe beyaz yakalıların sayısı azalmaya başladı. OECD bir rapor hazırladı. Çalışanların yüzde 60’ı, yani her 10 kişiden 6’sı, gelecek 10 yılda işlerini yapay zekaya kaptırma endişesi yaşıyor. Belki 10 yıl sonra siz benim yerime bir robotla tartışacaksınız. Veya iki robot tartışacak ve insanlar onları diyecek. Bundan korkmalı mıyız? İşin o yanı da var. Bir tarafta teknolojik iyimserlik diye bir kavram var. ‘Robotlar her türlü işleri yapacak. Biz de yan gelip yatacağız’ şeklinde bir düşünce var.

Esas sorun şuraya doğru geliyor: Bütün işleri veya önemli sayıdaki işleri yapay zeka yapacak. Peki biz insanlar ne yapacağız? Git gide gereğimiz azalacak veya yapay zeka teknolojilerine uyum sağlayamayan, onunla birlikte çalışamayanlar ne olacak? Gereksizleşecekler. Bu çok önemli bir soru. Çalışamayan insan üretemez, üretemeyen insan tüketemez. Öyle bir toplumda yaşıyoruz ki tüketemezsek insan yerine konmuyoruz. Sistemin tüketen insana ihtiyacı var. Dünya nereye gidecek böyle? Bu bana distopya romanlarını hatırlatıyor. Bir bölgede yaşıyorsunuz. Her şey çok güzel, refah var. Ama o duvarların ardında inanılmaz kötü hayatlar yaşanabiliyor. Oraya doğru mu gideceğiz? Çalışamayan insanlar ne olacak? Bunlar farklı şekillerde sistem dışına atılabilir. Bir de işsiz kalan insanları oyalamak gerekiyor. Değilse farklı işlere sarmaya başlayacaklar. Burada da şunu görüyoruz: Son yıllarda oyun sektörü çok büyük bir atılım içinde. İnternet üzerinden sosyal medyada kumar ve hatta sosyal medyanın bizzat kendisi. Hepimizin başının belası belki de. Hiç oyalanmayanlar bile 10 dakikayla başlıyor ve saatlerin orada harcıyor. Bizim yerimize robotlar çalışacak veya biz işsiz kalacağız ve bunlarla vakit geçirmemiz gerekebilir. Oyalanmak zorundayız bir şekilde.”