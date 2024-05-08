Halsizlik sorunu: Nasıl anlaşılır? Uyku bozuklukları ve ekran bağımlılığıyla ilişkisi nedir?

“Evet, her yorgunluğu ‘psikolojik’ deyip geçiştirmemek gerekir. Bizim için önemli olan konu şu: Birkaç günlük geçici yorgunluklar varsa bunun üzerinde çok durmuyoruz. Örneğin seyahate gidip döndüm, yorgundum, dinlenince geçti diyorsanız, bunun üzerinde çok durmaya gerek yok. Ama daha uzun süreli, ortada hiçbir sebep yokken uzamış, birkaç haftaya yayılmış, ne yapılırsa yapılsın geçmeyen bir yorgunluk varsa bunun altında yatan sebepleri mutlaka araştırmak gerekiyor. Check-up güzel bir başlangıç olabilir. Çünkü burada bütüncül bir yaklaşımımız var ve altta yatan belirtiyle ilgili tanıyı koyduğumuzda buradan bir yölendirmeye başlıyoruz. Ne değerlendiriyoruz burada? Öncelikle tıbbi veya tıp dışı bir sebep var mı? Bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Yaşam tarzınızla ilgili sorular soruyoruz. Uyku düzenini, son dönemdeki stres durumunu, iş yaşantınızı, günlük rutinlerinizi, fiziksel aktivitelerinizi, beslenme düzeninizi, spor yapıp yamadığınızı sorabiliyoruz. Bunlar bizim için önemli. Bazı bağımlılıklarınız var mı? Sigara ve alkol en temel bağımlılık olsa da madde bağımlılığı da önemli. Öte yandan gözden kaçan ekran bağımlılığı var. Artık bu dönemde teknolojiyle ilgili bir bağımlılığımız var. Bunu da çok dikkate almamız gerekiyor. Yorgunluk ve halsizliğin altında yatan yaşam tarzlarından birisi bu olabilir. Bununla birlikte biz de üzerimize düşeni yapıp tıbbi bir sebep var mı bunu araştırıyoruz.”