Lavrov: Küresel Güney, NATO ile işbirliğinin yarattığı tehlikeleri anlıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de artık çok yaygın kesimlerin konut sahibi olması hayal'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerli turistin zorunlu tercihi: Akraba evi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İSMMMO Başkanı Demirel: Temel sorunumuz her geçen gün artan iş yükü
12:06
84 dk
HABER MASASI
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Google’ın yapay zeka raporu
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: ‘Ben Vladimir Putin’ kitabı Türk-Rus ilişkilerine katkı sağlayacak
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus Türkolog: Birçok Rus çocuk Türkçe öğreniyor
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Türkiye, NATO’da ‘üvey evlat’
17:40
4 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçısı: Ukrayna saflarında Fransız askerler çarpıştı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mısra Öz: Dün adalet bizi şaşırttı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
İkinci Kadir Şeker vakası yaşandı. Aslında ne olmalıydı?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Biden kritik eyaletlerde geriye düştü
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan itiraf: Başarısız oldu
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçı: Ukrayna paralı asker arıyor
18:23
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/lavrov-kuresel-guney-nato-ile-isbirliginin-tehlikelerini-anliyor-1083188490.html
Lavrov: Küresel Güney, NATO ile işbirliğinin yarattığı tehlikeleri anlıyor
Lavrov: Küresel Güney, NATO ile işbirliğinin yarattığı tehlikeleri anlıyor
Sputnik Türkiye
Arjantin'in NATO'nun küresel ortağı olma arzusunu yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bazı ülkelerin ittifakla işbirliğinin tehlikelerini anladığını... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T15:41+0300
2024-04-26T15:43+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
rus dışişleri
sergey lavrov
bolivya
arjantin
nato
brics
japonya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1a/1083187397_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_c7b429a3b256d645630651b0df8bc521.jpg
Arjantin'in NATO'nun küresel ortağı olma arzusunu yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkelerin ittifakla işbirliğinin tehlikelerini anladığını söyledi.Lavrov konuşmasında, NATO'nun bugün Asya-Pasifik bölgesine nüfuz etmeye çalıştığını kaydetti.Bolivya Dışişleri Bakanı Selinda Soso ile yaptığı görüşmenin ardından Arjantin'in NATO'nun küresel bir ortağı olma arzusunu yorumlayan Lavrov, "NATO psikolojisini ve zihniyetini yeniden üreten yapılar şimdiden orada oluşturuluyor. NATO altyapısının oraya nüfuz etmesinden bahsediliyor. NATO ile Japonya arasında bir anlaşma açıklandı. Artık Asya-Pasifik bölgesi yeterli değil, Latin Amerika'ya da gitmeleri gerekiyor” dedi.Lavrov konuşmasında şu cümleleri kaydetti: 'Bolivya'nın BRICS'e katılma arzusunu destekliyoruz'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Bolivya'nın BRICS'e katılma arzusunu desteklediğini, Moskova'nın zirvede birliğe üye olmak isteyenlerin sayısının azami düzeye ulaşmasını sağlamaya çalışacağını söyledi.Moskova'da Bolivyalı mevkidaşıyla görüşen Bakan Lavrov, “Rusya Bolivya'nın BRICS'e katılma arzusunudestekliyor, BRICS'in bu yılki dönem başkanı olarak BRICS'e yakınlaşmak, BRICS üyesi olmak ya da istikrarlı, kalıcı ortaklıklar kurmak isteyen mümkün olan en fazla sayıda ülkenin somut bir olumlu yanıt almasını sağlamakla ilgileniyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/lavrov-rusya-ve-cin-ikili-ekonomik-iliskilerde-neredeyse-tamamen-dolardan-arindi-1083076603.html
rusya
bolivya
arjantin
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1a/1083187397_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_aa8f7c85c13c599d685247b3e2bccd9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, sergey lavrov, bolivya, arjantin, nato, brics, japonya, asya & pasifik
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, sergey lavrov, bolivya, arjantin, nato, brics, japonya, asya & pasifik

Lavrov: Küresel Güney, NATO ile işbirliğinin yarattığı tehlikeleri anlıyor

15:41 26.04.2024 (güncellendi: 15:43 26.04.2024)
© Sputnik / Сергей ГунеевSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Arjantin'in NATO'nun küresel ortağı olma arzusunu yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bazı ülkelerin ittifakla işbirliğinin tehlikelerini anladığını söyledi.
Arjantin'in NATO'nun küresel ortağı olma arzusunu yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkelerin ittifakla işbirliğinin tehlikelerini anladığını söyledi.
Lavrov konuşmasında, NATO'nun bugün Asya-Pasifik bölgesine nüfuz etmeye çalıştığını kaydetti.
Bolivya Dışişleri Bakanı Selinda Soso ile yaptığı görüşmenin ardından Arjantin'in NATO'nun küresel bir ortağı olma arzusunu yorumlayan Lavrov, "NATO psikolojisini ve zihniyetini yeniden üreten yapılar şimdiden orada oluşturuluyor. NATO altyapısının oraya nüfuz etmesinden bahsediliyor. NATO ile Japonya arasında bir anlaşma açıklandı. Artık Asya-Pasifik bölgesi yeterli değil, Latin Amerika'ya da gitmeleri gerekiyor” dedi.
Lavrov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bana öyle geliyor ki dünyanın çoğunluk bölgelerindeki, Küresel Güney'deki ülkelerin ezici çoğunluğu bunun tehlikelerini, fonların NATO üyelerinin çıkarları doğrultusunda kendilerinden hortumlanacağını ve bunların kullanılacağını anlıyor. Muhtemelen bu jeopolitik oyunu oynamak yerine iç işlerle uğraşmanın daha iyi olacağına inananlar var.

'Bolivya'nın BRICS'e katılma arzusunu destekliyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Bolivya'nın BRICS'e katılma arzusunu desteklediğini, Moskova'nın zirvede birliğe üye olmak isteyenlerin sayısının azami düzeye ulaşmasını sağlamaya çalışacağını söyledi.
Moskova'da Bolivyalı mevkidaşıyla görüşen Bakan Lavrov, “Rusya Bolivya'nın BRICS'e katılma arzusunudestekliyor, BRICS'in bu yılki dönem başkanı olarak BRICS'e yakınlaşmak, BRICS üyesi olmak ya da istikrarlı, kalıcı ortaklıklar kurmak isteyen mümkün olan en fazla sayıda ülkenin somut bir olumlu yanıt almasını sağlamakla ilgileniyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
DÜNYA
Lavrov: Rusya ve Çin ikili ekonomik ilişkilerde neredeyse tamamen dolardan arındı
23 Nisan, 21:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала