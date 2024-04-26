https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/lavrov-kuresel-guney-nato-ile-isbirliginin-tehlikelerini-anliyor-1083188490.html

Lavrov: Küresel Güney, NATO ile işbirliğinin yarattığı tehlikeleri anlıyor

Lavrov: Küresel Güney, NATO ile işbirliğinin yarattığı tehlikeleri anlıyor

Sputnik Türkiye

Arjantin'in NATO'nun küresel ortağı olma arzusunu yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bazı ülkelerin ittifakla işbirliğinin tehlikelerini anladığını... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T15:41+0300

2024-04-26T15:41+0300

2024-04-26T15:43+0300

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Arjantin'in NATO'nun küresel ortağı olma arzusunu yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkelerin ittifakla işbirliğinin tehlikelerini anladığını söyledi.Lavrov konuşmasında, NATO'nun bugün Asya-Pasifik bölgesine nüfuz etmeye çalıştığını kaydetti.Bolivya Dışişleri Bakanı Selinda Soso ile yaptığı görüşmenin ardından Arjantin'in NATO'nun küresel bir ortağı olma arzusunu yorumlayan Lavrov, "NATO psikolojisini ve zihniyetini yeniden üreten yapılar şimdiden orada oluşturuluyor. NATO altyapısının oraya nüfuz etmesinden bahsediliyor. NATO ile Japonya arasında bir anlaşma açıklandı. Artık Asya-Pasifik bölgesi yeterli değil, Latin Amerika'ya da gitmeleri gerekiyor” dedi.Lavrov konuşmasında şu cümleleri kaydetti: 'Bolivya'nın BRICS'e katılma arzusunu destekliyoruz'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Bolivya'nın BRICS'e katılma arzusunu desteklediğini, Moskova'nın zirvede birliğe üye olmak isteyenlerin sayısının azami düzeye ulaşmasını sağlamaya çalışacağını söyledi.Moskova'da Bolivyalı mevkidaşıyla görüşen Bakan Lavrov, “Rusya Bolivya'nın BRICS'e katılma arzusunudestekliyor, BRICS'in bu yılki dönem başkanı olarak BRICS'e yakınlaşmak, BRICS üyesi olmak ya da istikrarlı, kalıcı ortaklıklar kurmak isteyen mümkün olan en fazla sayıda ülkenin somut bir olumlu yanıt almasını sağlamakla ilgileniyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/lavrov-rusya-ve-cin-ikili-ekonomik-iliskilerde-neredeyse-tamamen-dolardan-arindi-1083076603.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, sergey lavrov, bolivya, arjantin, nato, brics, japonya, asya & pasifik