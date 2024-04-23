https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/lavrov-rusya-ve-cin-ikili-ekonomik-iliskilerde-neredeyse-tamamen-dolardan-arindi-1083076603.html

Lavrov: Rusya ve Çin ikili ekonomik ilişkilerde neredeyse tamamen dolardan arındı

Lavrov: Rusya ve Çin ikili ekonomik ilişkilerde neredeyse tamamen dolardan arındı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Çin’in ikili ekonomik ilişkilerde neredeyse tamamen dolardan arındıklarını belirtti. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T21:34+0300

2024-04-23T21:34+0300

2024-04-23T21:34+0300

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sergey lavrov

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Bakan Lavrov, Rusya federal bölümlerinin yöneticileri ile düzenlediği toplantıda Moskova ile Pekin’in ticari ve ekonomik ilişkilerde neredeyse tamamen dolardan arındırıldığını, karşılıklı ödemelerin yüzde 90’ından fazlasının ulusal para birimleri ile yapıldığını söyledi.Lavrov, “Rusya-Çin arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği, kolektif Batı devletlerinin süreci engellemeye yönelik ısrarlı girişimlerine rağmen aktif olarak gelişiyor. İkili ekonomik ilişkiler neredeyse tamamen dolardan arındı. Bugün karşılıklı ödemelerin yüzde 90’ından fazlası ulusal para birimlerine dönüştürülmüş durumda. Tarım ürünlerimizin Çin pazarına tedariki artıyor” diye konuştu.Rus bakan, “Enerji sektöründeki işbirliği istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Tarım ürünlerimizin Çin pazarına tedariki artıyor. Yatırım ve sanayi alanlarında ortak projeler hayata geçiriliyor. Bu işbirliğinin karşılıklı faydaları Rusya-Çin sınırının her iki tarafında da açık bir biçimde hissediliyor” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/lavrov-nukleer-gucler-savasin-esiginde-1083019209.html

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