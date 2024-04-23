https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/lavrov-rusya-ve-cin-ikili-ekonomik-iliskilerde-neredeyse-tamamen-dolardan-arindi-1083076603.html
Lavrov: Rusya ve Çin ikili ekonomik ilişkilerde neredeyse tamamen dolardan arındı
Lavrov: Rusya ve Çin ikili ekonomik ilişkilerde neredeyse tamamen dolardan arındı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Çin’in ikili ekonomik ilişkilerde neredeyse tamamen dolardan arındıklarını belirtti. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T21:34+0300
2024-04-23T21:34+0300
2024-04-23T21:34+0300
dünya
rusya
çin
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1f/1080229829_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9dc1c170c6e2010499a142dc657933dc.jpg
Bakan Lavrov, Rusya federal bölümlerinin yöneticileri ile düzenlediği toplantıda Moskova ile Pekin’in ticari ve ekonomik ilişkilerde neredeyse tamamen dolardan arındırıldığını, karşılıklı ödemelerin yüzde 90’ından fazlasının ulusal para birimleri ile yapıldığını söyledi.Lavrov, “Rusya-Çin arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği, kolektif Batı devletlerinin süreci engellemeye yönelik ısrarlı girişimlerine rağmen aktif olarak gelişiyor. İkili ekonomik ilişkiler neredeyse tamamen dolardan arındı. Bugün karşılıklı ödemelerin yüzde 90’ından fazlası ulusal para birimlerine dönüştürülmüş durumda. Tarım ürünlerimizin Çin pazarına tedariki artıyor” diye konuştu.Rus bakan, “Enerji sektöründeki işbirliği istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Tarım ürünlerimizin Çin pazarına tedariki artıyor. Yatırım ve sanayi alanlarında ortak projeler hayata geçiriliyor. Bu işbirliğinin karşılıklı faydaları Rusya-Çin sınırının her iki tarafında da açık bir biçimde hissediliyor” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/lavrov-nukleer-gucler-savasin-esiginde-1083019209.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1f/1080229829_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_abc7c172e6f07bfa9d2dd3e5b39c33d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, çin, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
rusya, çin, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
Lavrov: Rusya ve Çin ikili ekonomik ilişkilerde neredeyse tamamen dolardan arındı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Çin’in ikili ekonomik ilişkilerde neredeyse tamamen dolardan arındıklarını belirtti.
Bakan Lavrov, Rusya federal bölümlerinin yöneticileri ile düzenlediği toplantıda Moskova ile Pekin’in ticari ve ekonomik ilişkilerde neredeyse tamamen dolardan arındırıldığını, karşılıklı ödemelerin yüzde 90’ından fazlasının ulusal para birimleri ile yapıldığını söyledi.
Lavrov, “Rusya-Çin arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği, kolektif Batı devletlerinin süreci engellemeye yönelik ısrarlı girişimlerine rağmen aktif olarak gelişiyor. İkili ekonomik ilişkiler neredeyse tamamen dolardan arındı. Bugün karşılıklı ödemelerin yüzde 90’ından fazlası ulusal para birimlerine dönüştürülmüş durumda. Tarım ürünlerimizin Çin pazarına tedariki artıyor” diye konuştu.
Rus bakan, “Enerji sektöründeki işbirliği istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Tarım ürünlerimizin Çin pazarına tedariki artıyor. Yatırım ve sanayi alanlarında ortak projeler hayata geçiriliyor. Bu işbirliğinin karşılıklı faydaları Rusya-Çin sınırının her iki tarafında da açık bir biçimde hissediliyor” vurgusunu yaptı.