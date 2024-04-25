https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/ab-uyelerini-rusyadaki-baskanlik-secimlerinin-sonuclarini-tanimamaya-cagirdi-1083156312.html

AB, üyelerini 'Rusya'daki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını' tanımamaya çağırdı

AB, üyelerini 'Rusya'daki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını' tanımamaya çağırdı

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu (AP) Strazburg'da düzenlenen genel kurul oturumunda, Rusya'daki başkanlık seçimlerinin demokratik olmadığını iddia etti. 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T16:42+0300

2024-04-25T16:42+0300

2024-04-25T16:42+0300

dünya

rusya

avrupa

avrupa birliği

avrupa parlamentosu (ap)

seçim

milletvekili

medya

muhalefet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/19/1083155626_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_fe9508c343792735b038b2286ca09d44.jpg

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda 429 ‘evet’ oyuyla kabul edilen ortak kararda, AP milletvekillerinin, ‘AB ülkelerini ve uluslararası toplumu, Rusya'daki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını meşru olarak tanımamaya’ çağırdığı bildirildi.Metinde, Rusya’daki seçimlerde ‘gerçek alternatif adayların olmadığı’ savunulurken, Rusya'nın yeni bölgelerinde oylama yapılmasının ‘gayrimeşru’ olduğu vurgulandı.Kararın yazarları, ayrıca AB'nin Moskova ile ilişkilerini bölgesel barış, insani meseleler ve insan haklarıyla ilgili konularla sınırlandırmasını tavsiye etti.Parlamenterler, aynı zamanda AB devletlerine bağımsız sivil toplum örgütlerini, bağımsız medyayı ve insan hakları savunucularını desteklemeleriyle birlikte Rusya'daki demokrat muhalefeti desteklemeleri’ çağrısında bulundu.Avrupalı milletvekiller, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) liderlerini Rusya'nın 6-9 Haziran tarihlerinde yapılacak AP seçimlerine müdahale girişimlerine ‘acilen ve güçlü şekilde’ yanıt vermeye çağırdı.Kremlin'in AP seçimlerine müdahale ve baltalama girişimlerinin ortaya çıktığının ifade edildiği kararda, bu çabaların kınandığı bildirildi.Kararda, milletvekillerinin "bazı AP üyelerine Rus propagandası yapmaları için para ödendiği ve bazılarının Rus yanlısı medya kuruluşu Avrupa'nın Sesi'nin (Voice of Europe) faaliyetlerine katıldığı yönündeki iddialar karşısında dehşete düştüğü" aktarıldı.‘Rusya, AB'deki dış müdahale ve dezenformasyonun ana kaynağıdır’Milletvekillerinin, AB liderlerine Rusya'nın yürüttüğü seçimlere müdahale çabalarına acilen ve güçlü şekilde yanıt verme" çağrısı yaptığı kararda, "AP üyeleri, Rusya'nın AB'deki dış müdahale ve dezenformasyonun ana kaynağı olmaya devam ettiğini ancak diğer ülkelerin de aktif olduğunu belirtiyor" ifadesine yer verildi.Bulgar, Alman ve Slovak milletvekilleri riskliAP içinde Bulgar, Alman ve Slovak bazı milletvekillerinin Rusya ile ilişkilerine dair şüphelerin bulunduğuna değinilen kararda, AB'nin yanıtının "Birlik ve üye ülkeler tarafından ortaklaşa yürütülen, bütüncül ve uzun vadeli bir politika yaklaşımına dayanması halinde etkili olabileceği" vurgulandı.Kararda milletvekilleri ayrıca, AB Konseyine, "Rusya destekli medya ve yayın kuruluşları ile AB'de propaganda ve dezenformasyon kampanyalarından sorumlu kişilerin, Rusya'ya yönelik 14. yaptırım paketine dahil edilmesi" çağrısında bulundu.Rusya devlet başkanlığı seçimleri 15-17 Mart tarihleri arasında yapılmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oyların yüzde 87.28'ini alarak seçimlerden galip ayrılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ab-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketinde-lng-ithalatini-yasaklamaya-hazirlaniyor-1083024439.html

rusya

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, avrupa, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), seçim, milletvekili, medya, muhalefet