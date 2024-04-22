https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ab-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketinde-lng-ithalatini-yasaklamaya-hazirlaniyor-1083024439.html

AB, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinde LNG ithalatını yasaklamaya hazırlanıyor

AB, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinde LNG ithalatını yasaklamaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına yasak getirerek Rusya’ya yönelik... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T14:22+0300

2024-04-22T14:22+0300

2024-04-22T14:22+0300

avrupa'da enerji krizi

avrupa

avrupa birliği

enerji

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

sıvılaştırılmış doğalgaz

rusya

doğalgaz

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Lüksemburg’daki AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Billström, “Ukrayna’ya desteğimizi nasıl artırılabileceğimizi müzakere edeceğiz. 14. yaptırım paketinin kabul edilmesi önemli şeylerden biri. Pakete LNG ithalat yasağını dahil etmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.Daha önce Fransa’nın, Rusya’dan LNG ithalatını yüzde 10 artırarak bu alanda AB ülkeleri arasında lider konumuna yükseldiği bildirilmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu konuyla ilgili bir soru üzerine, hiçbir çelişki görmediğini ve Rus LNG’nin tüm dünyada satın alındığını dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Departmanı Direktörü Artyom Studennikov, AB’nin Rus LNG ithalatını kısıtlama girişimlerinin fiyatlarda ani artışa yol açacağını belirterek, “Bu, kendi bacağına kurşun sıkmak gibi” demişti. Rus diplomat, birçok Avrupalı enerji şirketinin AB’nin ABD menşeili LNG’ye artan bağımlılığı karşısında, Rusya’dan gaz tedarikini ithalatı çeşitlendirme seçeneklerinden biri olarak değerlendirdiğini belirtmişti.Politico gazetesi, Paris'in Moskova ile artan gaz ticaretine dikkat çekmiş, AB yetkilileri arasında Fransa’ya karşı tepkilerin arttığını bildirmişti.Güncel verilere göre Paris’in yılbaşından bu yana Kremlin'e gaz tedariki için 600 milyon euro’nun üzerinde ödeme yaptığı ve bunun da Brüksel’de, Fransa'nın artan alımlarını kısması çağrılarına yol açtığına vurgu yapan gazete, AB yetkililerinin tepkilerine atıfta bulunarak, “Fransa'nın bir yandan Rusya'ya karşı sert olunması gerektiğini söylerken, diğer yandan Rusya’ya bu kadar büyük paralar ödemesi tepkiye neden oluyor” diye yazdı.Paris'in Moskova ile artan gaz ticaretinin, Macron'un Kiev'i desteklemek için daha sert bir çizgi izlemeye çalıştığı döneme denk geldiğinin de altı çizilirken, Fransız lider, geçtiğimiz ay Ukrayna'ya asker göndermeyi gündeme getirmiş, müttefiklerine Kiev'i savunurken korkak olmamaları çağrısında bulunmuştu.Fransa'nın, gaz alımlarının Avrupa'daki hanelere gaz akışını sürdürmek için gerekli olduğunda ısrar ettiğini ve Rusya ile kaçması yasal olarak zor olan uzun vadeli bir anlaşmaya atıfta bulunduğunu belirten Politico gazetesi, uzmanların, Paris’in bu eylemsizliğinin kısmen Fransa'nın ulusal enerji devi TotalEnergies'in direncinden kaynaklandığını savunduğunu ekledi.Gazeteye göre yaptırımlara ve tüm sert açıklamalara rağmen her halükarda yükselen Rus gazı ithalatı, Moskova'nın mevcut önlemleri aşmak için giderek daha yaratıcı yollar bulması da dikkate alındığında AB yaptırımlarının zayıfladığını ortaya koyuyor.Avrupa Birliği, bu yılın şubat ayında Rusya’dan 1 milyar 100 milyon euro değerinde doğalgaz ithal ederken, bu rakamın 619 milyon 400 binlik kısmı LNG şeklinde gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusyaya-karsi-daha-sert-konusan-macronun-enerjisini-nereden-aldigi-anlasildi-1082677314.html

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