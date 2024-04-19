https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/musk-roketleri-birbirimize-degil-yildizlara-gondermeliyiz-1082932314.html
Musk: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz
Musk: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz
Sputnik Türkiye
Elon Musk, İsrail ve İran arasında kriz devam ederken yaptığı paylaşımda, "Birbirimize değil, uzaya füzeler göndermeliyiz' dedi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T09:30+0300
2024-04-19T09:30+0300
2024-04-19T09:30+0300
israil- filistin çatışması
iran
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
filistin
elon musk
füze
füze saldırısı
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Milyarder girişimci ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün İsrail'in İran'a saldırısı ardından X sosyal medya platformunda paylaşım yaptı. Musk, "Roketleri birbirimize değil uzaya göndermeliyiz" ifadesini kullandı. Tweet milyonlarca görüntülenme aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/israil-irana-saldiri-baslatti-iranda-patlamalar-duyuluyor-1082929374.html
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iran, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, filistin, elon musk, füze, füze saldırısı
iran, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, filistin, elon musk, füze, füze saldırısı
Musk: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz
Elon Musk, İsrail ve İran arasında kriz devam ederken yaptığı paylaşımda, "Birbirimize değil, uzaya füzeler göndermeliyiz' dedi.
Milyarder girişimci ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün İsrail'in İran'a saldırısı ardından X sosyal medya platformunda paylaşım yaptı. Musk, "Roketleri birbirimize değil uzaya göndermeliyiz" ifadesini kullandı. Tweet milyonlarca görüntülenme aldı.