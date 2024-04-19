Türkiye
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/musk-roketleri-birbirimize-degil-yildizlara-gondermeliyiz-1082932314.html
Musk: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz
Musk: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz
Sputnik Türkiye
Elon Musk, İsrail ve İran arasında kriz devam ederken yaptığı paylaşımda, "Birbirimize değil, uzaya füzeler göndermeliyiz' dedi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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Milyarder girişimci ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün İsrail'in İran'a saldırısı ardından X sosyal medya platformunda paylaşım yaptı. Musk, "Roketleri birbirimize değil uzaya göndermeliyiz" ifadesini kullandı. Tweet milyonlarca görüntülenme aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/israil-irana-saldiri-baslatti-iranda-patlamalar-duyuluyor-1082929374.html
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iran, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, filistin, elon musk, füze, füze saldırısı
iran, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, filistin, elon musk, füze, füze saldırısı

Musk: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz

09:30 19.04.2024
© REUTERS / MIKE BLAKETesla CEO'su Elon Musk
Tesla CEO'su Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© REUTERS / MIKE BLAKE
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Elon Musk, İsrail ve İran arasında kriz devam ederken yaptığı paylaşımda, "Birbirimize değil, uzaya füzeler göndermeliyiz' dedi.
Milyarder girişimci ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün İsrail'in İran'a saldırısı ardından X sosyal medya platformunda paylaşım yaptı. Musk, "Roketleri birbirimize değil uzaya göndermeliyiz" ifadesini kullandı. Tweet milyonlarca görüntülenme aldı.
İsrail Demir Kubbe - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
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ABD'nin İsrail'in füze saldırısı yaptığını açıklamasına İran: Füze saldırısı yok, 3 İHA imha edildi
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