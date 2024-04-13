https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/ukrayna-ordusu-donetski-nato-kalibreli-havan-mermileriyle-hedef-aldi-1082725559.html

Ukrayna ordusu, Donetsk'i NATO kalibreli havan mermileriyle hedef aldı

Ukrayna ordusu, Donetsk'i NATO kalibreli havan mermileriyle hedef aldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya'ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) bazı yerleşimlerini NATO kalibresindeki havan mermisiyle vurduğu bildirildi. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T11:42+0300

2024-04-13T11:42+0300

2024-04-13T11:42+0300

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Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi DHC Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı güçler, DHC'nin Donetsk'in Petrovskiy ve Kirovskiy semtlerine 155 mm'lik NATO kalibreli havan mermileriyle saldırdı.Temsilcilik, bu iki semte sadece 20 dakika içinde iki saldırı düzenleyerek toplamda 5 NATO kalibreli havan mermisi fırlatıldığını belirtti.Petrovskiy semti, Donetsk'in batısında yer alıyor ve kent merkezine en uzak yerleşim olarak biliniyor. Cephe hattına yakın noktadaki Petrovskiy, DHC'nin tek taraflı bağımsızlık ilan ettiği 2014 yılından beri düzenli olarak saldırılara maruz kalıyor.155 mm'lik havan mermileri, NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor. ABD, Kiev'e 155 mm kalibreli M777 uzun menzilli obüsler tedarik etmiş olup Ukrayna birlikleri bunları Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki kentleri bombalamak için aktif olarak kullanıyor. Ayrıca Ukrayna birliklerine bu kalibredeki mermileri kullanan Alman PzH 2000 kundağı motorlu topçu sistemleri, Polonya Krab kundağı motorlu silahlar ve Fransız CAESAR kundağı motorlu topçu sistemleri temin edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240103/ukrayna-ordusu-donetske-nato-kalibreli-havan-mermileriyle-saldirdi-1079292724.html

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