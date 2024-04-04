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MGK sonrası açıklama geldi: 'Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine yer yok'
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/yskdan-isparta-karari-3-ilce-icin-talep-reddedildi-1082469034.html
YSK’dan Isparta ve Çorum kararı
YSK’dan Isparta ve Çorum kararı
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Isparta'nın Aksu ve Çorum'un Uğurludağ ilçelerinde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T16:31+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
isparta
31 mart yerel seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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31 Mart yerel seçimlerine dair süreç devam ediyor. Siyesi partilerin İl ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazlarının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelen itirazlar da kurul tarafından değerlendirilerek sonuca varılıyor. Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uğurludağ İlçe Başkanlığı temsilcileri tarafından 7 bin 67 seçmenin oy kullandığı 35 sandık için ‘geçersiz kabul edilen 92 oyun yeniden sayılması’ istemiyle itirazda bulunmuştu. YSK’de yapılan kurul toplantısı sonucunda MHP’nin ‘oyların yeniden sayılması’ talebi reddedildi. Çorum Uğurludağ’da AK Partili Remzi İpek seçimi 13 oy farkla MHP’li Zeki İpek’in önünde kazanmıştı. Isparta’nın Aksu ilçesinde ise CHP tarafından mevcut Belediye Başkanı AK Partili Veli Kahraman ile CHP'li Mehmet Çetin arasında geçen seçimde, 1 oy ile seçimin galibi belirlendi. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Veli Kahraman oldu. Durum üzerine CHP ‘seçimin yeniden yapılması’ talebiyle itirazda bulundu. Yine YSK’de yapılan kurul toplantısı sonucunda CHP’nin itirazının reddedilmesi kararını verildi. Ayrıca YSK seçim gününe ilişkin de bir karar aldı. YSK, seçim günü yayın yasağını delenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. YSK yarın da gelen itirazları görüşmeye devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/2019-ve-2024-yerel-secim-sonuclari-partilerin-en-dusuk-ve-en-yuksek-oy-aldigi-iller-1082460890.html
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isparta, 31 mart yerel seçimleri, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
isparta, 31 mart yerel seçimleri, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)

YSK’dan Isparta ve Çorum kararı

16:31 04.04.2024 (güncellendi: 17:09 04.04.2024)
© AA / Didem Mente31 Mart 2024 yerel seçimleri
31 Mart 2024 yerel seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AA / Didem Mente
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Isparta'nın Aksu ve Çorum'un Uğurludağ ilçelerinde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.
31 Mart yerel seçimlerine dair süreç devam ediyor. Siyesi partilerin İl ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazlarının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelen itirazlar da kurul tarafından değerlendirilerek sonuca varılıyor.
Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uğurludağ İlçe Başkanlığı temsilcileri tarafından 7 bin 67 seçmenin oy kullandığı 35 sandık için ‘geçersiz kabul edilen 92 oyun yeniden sayılması’ istemiyle itirazda bulunmuştu. YSK’de yapılan kurul toplantısı sonucunda MHP’nin ‘oyların yeniden sayılması’ talebi reddedildi. Çorum Uğurludağ’da AK Partili Remzi İpek seçimi 13 oy farkla MHP’li Zeki İpek’in önünde kazanmıştı.
Isparta’nın Aksu ilçesinde ise CHP tarafından mevcut Belediye Başkanı AK Partili Veli Kahraman ile CHP'li Mehmet Çetin arasında geçen seçimde, 1 oy ile seçimin galibi belirlendi. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Veli Kahraman oldu. Durum üzerine CHP ‘seçimin yeniden yapılması’ talebiyle itirazda bulundu. Yine YSK’de yapılan kurul toplantısı sonucunda CHP’nin itirazının reddedilmesi kararını verildi.
Ayrıca YSK seçim gününe ilişkin de bir karar aldı. YSK, seçim günü yayın yasağını delenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
YSK yarın da gelen itirazları görüşmeye devam edecek.
Seçim - oy pusulası - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
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2019 ve 2024 yerel seçim sonuçları: Partilerin en düşük ve en yüksek oy aldığı iller
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