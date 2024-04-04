https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/yskdan-isparta-karari-3-ilce-icin-talep-reddedildi-1082469034.html

YSK’dan Isparta ve Çorum kararı

YSK’dan Isparta ve Çorum kararı

Sputnik Türkiye

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Isparta'nın Aksu ve Çorum'un Uğurludağ ilçelerinde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T16:31+0300

2024-04-04T16:31+0300

2024-04-04T17:09+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

isparta

31 mart yerel seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/15/1081909528_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_09011900a9ebfbe418ca03a6953d523a.jpg

31 Mart yerel seçimlerine dair süreç devam ediyor. Siyesi partilerin İl ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazlarının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelen itirazlar da kurul tarafından değerlendirilerek sonuca varılıyor. Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uğurludağ İlçe Başkanlığı temsilcileri tarafından 7 bin 67 seçmenin oy kullandığı 35 sandık için ‘geçersiz kabul edilen 92 oyun yeniden sayılması’ istemiyle itirazda bulunmuştu. YSK’de yapılan kurul toplantısı sonucunda MHP’nin ‘oyların yeniden sayılması’ talebi reddedildi. Çorum Uğurludağ’da AK Partili Remzi İpek seçimi 13 oy farkla MHP’li Zeki İpek’in önünde kazanmıştı. Isparta’nın Aksu ilçesinde ise CHP tarafından mevcut Belediye Başkanı AK Partili Veli Kahraman ile CHP'li Mehmet Çetin arasında geçen seçimde, 1 oy ile seçimin galibi belirlendi. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Veli Kahraman oldu. Durum üzerine CHP ‘seçimin yeniden yapılması’ talebiyle itirazda bulundu. Yine YSK’de yapılan kurul toplantısı sonucunda CHP’nin itirazının reddedilmesi kararını verildi. Ayrıca YSK seçim gününe ilişkin de bir karar aldı. YSK, seçim günü yayın yasağını delenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. YSK yarın da gelen itirazları görüşmeye devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/2019-ve-2024-yerel-secim-sonuclari-partilerin-en-dusuk-ve-en-yuksek-oy-aldigi-iller-1082460890.html

isparta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isparta, 31 mart yerel seçimleri, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)