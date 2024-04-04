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MGK sonrası açıklama geldi: 'Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine yer yok'
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2019 ve 2024 yerel seçim sonuçları: Partilerin en düşük ve en yüksek oy aldığı iller
2019 ve 2024 yerel seçim sonuçları: Partilerin en düşük ve en yüksek oy aldığı iller
Sputnik Türkiye
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre partilerin en yüksek ve en düşük aldığı oylar belirlendi. CHP en yüksek oyu yüzde 60.4 ile Ankara'da alırken en düşük... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T15:53+0300
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seçim sonuçları 2024
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Sputnik, 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları ve 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını karşılaştırdı. 31 Mart 2024'te ortaya çıkan tabloya göre, partilerin en çok yüksek oy aldığı iller ve oy oranları şöyle: CHP Ankara'da yüzde 60.4, AK Parti Rize'de yüzde 54.67, Yeniden Refah Şanlıurfa'da yüzde 38.9, DEM Parti Batman'da yüzde 64.5, MHP Çankırı'da yüzde 59.8, İYİ Parti Nevşehir'de yüzde 52, Büyük Birlik Partisi Sivas'ta yüzde 43.31 oy aldı. 31 Mart 2024 sonuçlarına göre partilerin en düşük oy aldığı iller ise şu şekilde: CHP Hakkari'de yüzde 1.42, AK Parti Batman'da yüzde 12.43, Yeniden Refah Edirne'de 0.34, DEM Parti Amasya'da yüzde 0.06, MHP Düzce'de yüzde 4.09, İYİ Parti Bingöl'de yüzde 0.36, Büyük Birlik Partisi Edirne'de yüzde 0.10'luk oy oranına ulaştı.31 Mart 2019 seçimlerinde partilerin en yüksek oy aldığı iller, AK Parti Rize'de yüzde 72.71, CHP Çanakkale'de yüzde 60.66, MHP Bayburt'ta yüzde 56.49, HDP Batman'da yüzde 66.03, İYİ Parti Balıkesir'de yüzde 46.48, Saadet Partisi Şanlıurfa'da yüzde 36.35 olarak kaydedilmişti. 2019'da partilerin en düşük oy aldığı iller ise, AK Parti Tunceli'de yüzde 14.06, CHP Bingöl'de yüzde 1.17, MHP Tunceli'de yüzde 3.49, HDP Bolu'da yüzde 00.22, İYİ Parti Batman'da yüzde 0.84, Saadet Partisi, Iğdır'da yüzde 0.46'lık oy oranına ulaştı.
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2019 ve 2024 yerel seçim sonuçları: Partilerin en düşük ve en yüksek oy aldığı iller

15:53 04.04.2024
© İHA / HASAN AY-AW174156Seçim - oy pusulası - sandık
Seçim - oy pusulası - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© İHA / HASAN AY-AW174156
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31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre partilerin en yüksek ve en düşük aldığı oylar belirlendi. CHP en yüksek oyu yüzde 60.4 ile Ankara'da alırken en düşük oyu ise yüzde 1.42 ile Hakkari'den aldı. AK Parti yüzde 54.7 ile en çok oyu Rize'den aldı. En düşük oy aldığı il ise yüzde 14.06 ile Tunceli oldu.
Sputnik, 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları ve 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını karşılaştırdı.
31 Mart 2024'te ortaya çıkan tabloya göre, partilerin en çok yüksek oy aldığı iller ve oy oranları şöyle:
CHP Ankara'da yüzde 60.4, AK Parti Rize'de yüzde 54.67, Yeniden Refah Şanlıurfa'da yüzde 38.9, DEM Parti Batman'da yüzde 64.5, MHP Çankırı'da yüzde 59.8, İYİ Parti Nevşehir'de yüzde 52, Büyük Birlik Partisi Sivas'ta yüzde 43.31 oy aldı.
31 Mart 2024 sonuçlarına göre partilerin en düşük oy aldığı iller ise şu şekilde:
CHP Hakkari'de yüzde 1.42, AK Parti Batman'da yüzde 12.43, Yeniden Refah Edirne'de 0.34, DEM Parti Amasya'da yüzde 0.06, MHP Düzce'de yüzde 4.09, İYİ Parti Bingöl'de yüzde 0.36, Büyük Birlik Partisi Edirne'de yüzde 0.10'luk oy oranına ulaştı.
© Sputnik / Kerimcan Malaz31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
31 Mart 2019 seçimlerinde partilerin en yüksek oy aldığı iller, AK Parti Rize'de yüzde 72.71, CHP Çanakkale'de yüzde 60.66, MHP Bayburt'ta yüzde 56.49, HDP Batman'da yüzde 66.03, İYİ Parti Balıkesir'de yüzde 46.48, Saadet Partisi Şanlıurfa'da yüzde 36.35 olarak kaydedilmişti.
2019'da partilerin en düşük oy aldığı iller ise, AK Parti Tunceli'de yüzde 14.06, CHP Bingöl'de yüzde 1.17, MHP Tunceli'de yüzde 3.49, HDP Bolu'da yüzde 00.22, İYİ Parti Batman'da yüzde 0.84, Saadet Partisi, Iğdır'da yüzde 0.46'lık oy oranına ulaştı.
© Sputnik / Kerimcan Malaz31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
31 mart 2024 seçim haritası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
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İl il yerel seçim sonuçları: 5 yılda değişen grafik
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