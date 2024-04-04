https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/2019-ve-2024-yerel-secim-sonuclari-partilerin-en-dusuk-ve-en-yuksek-oy-aldigi-iller-1082460890.html

2019 ve 2024 yerel seçim sonuçları: Partilerin en düşük ve en yüksek oy aldığı iller

2019 ve 2024 yerel seçim sonuçları: Partilerin en düşük ve en yüksek oy aldığı iller

Sputnik Türkiye

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre partilerin en yüksek ve en düşük aldığı oylar belirlendi. CHP en yüksek oyu yüzde 60.4 ile Ankara'da alırken en düşük... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T15:53+0300

2024-04-04T15:53+0300

2024-04-04T15:53+0300

türkiye

rize

hakkari

ankara

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seçim

seçim sonuçları 2024

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Sputnik, 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları ve 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını karşılaştırdı. 31 Mart 2024'te ortaya çıkan tabloya göre, partilerin en çok yüksek oy aldığı iller ve oy oranları şöyle: CHP Ankara'da yüzde 60.4, AK Parti Rize'de yüzde 54.67, Yeniden Refah Şanlıurfa'da yüzde 38.9, DEM Parti Batman'da yüzde 64.5, MHP Çankırı'da yüzde 59.8, İYİ Parti Nevşehir'de yüzde 52, Büyük Birlik Partisi Sivas'ta yüzde 43.31 oy aldı. 31 Mart 2024 sonuçlarına göre partilerin en düşük oy aldığı iller ise şu şekilde: CHP Hakkari'de yüzde 1.42, AK Parti Batman'da yüzde 12.43, Yeniden Refah Edirne'de 0.34, DEM Parti Amasya'da yüzde 0.06, MHP Düzce'de yüzde 4.09, İYİ Parti Bingöl'de yüzde 0.36, Büyük Birlik Partisi Edirne'de yüzde 0.10'luk oy oranına ulaştı.31 Mart 2019 seçimlerinde partilerin en yüksek oy aldığı iller, AK Parti Rize'de yüzde 72.71, CHP Çanakkale'de yüzde 60.66, MHP Bayburt'ta yüzde 56.49, HDP Batman'da yüzde 66.03, İYİ Parti Balıkesir'de yüzde 46.48, Saadet Partisi Şanlıurfa'da yüzde 36.35 olarak kaydedilmişti. 2019'da partilerin en düşük oy aldığı iller ise, AK Parti Tunceli'de yüzde 14.06, CHP Bingöl'de yüzde 1.17, MHP Tunceli'de yüzde 3.49, HDP Bolu'da yüzde 00.22, İYİ Parti Batman'da yüzde 0.84, Saadet Partisi, Iğdır'da yüzde 0.46'lık oy oranına ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/il-il-yerel-secim-sonuclari-5-yilda-degisen-grafik-1082397475.html

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