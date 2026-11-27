https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/cildir-golu-hayalinden-cop31-klibine-kamera-arkasinda-neler-yasandi-suya-belki-50-kez-atladim-1110607031.html

Çıldır Gölü hayalinden COP31 klibine kamera arkasında neler yaşandı? 'Suya belki 50 kez atladım'

Çıldır Gölü hayalinden COP31 klibine kamera arkasında neler yaşandı? 'Suya belki 50 kez atladım'

Sputnik Türkiye

3 yaşında başladığı buz pateni macerası COP31 İklim Zirvesi'nin klibine kadar uzandı. Milli buz pateni sporcusu İklim Şentunalı, iklim değişikliğine dikkat... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

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Milli buz pateni sporcusu İklim Şentunalı'nın paten macerası nasıl başladı? COP31 İklim Zirvesi tanıtım klibi çekimlerinde neler yaşadı?Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım programına konuk olan İklim Şentunalı, COP31 klibinin çekim sürecinde yaşadığı zorlukları ve defalarca soğuk havuza atladığı anları anlattı. Rusya'da yaşarken donmuş göllerde düzenlenen etkinliklerden ilham alarak Çıldır Gölü'nde buz pateni hayalini gerçeğe dönüştüren Şentunalı, küçük bir çekimle başlayan girişimin binlerce kişinin katıldığı festivale dönüşme hikâyesini de paylaştı.Buz patenine nasıl başladı?'Buza üç yaşında başladım. Fakat yaşım çok küçük olduğu için bir yıl boyunca beni buz pistine almadılar' diyen Şentunalı, buz pateni hevesinde ablasının etkisini de anlattı:Buz pateni riskli bir spor mu? COP31 klibi: 'Geri dönüşler çok güzel oldu''Belki 50 kez suya atladım'İklim değişikliğine dikkat çekmek için çekilen klibin çekim sürecinde yaşadıklarını anlatan Şentunalı, saatler süren çekimleri şöyle anlattı:Çıldır Gölü üzerinde kayma fikri nasıl ortaya çıktı? Bir dönem Rusya'da yaşayan sporcu, Çıldır Gölü'nde kayma fikrinde ise Rusya'nın etkili olduğunu vurguladı ve "Rusya'da yaşarken Baykal donuyordu ve herkes yani Baykal'a gidip kayıyor, çekimler yapıyor, çok güzel sahneler çekiliyor ya da en basitinden hani sokakta yürüyoruz, minik bir göl var. O göl bile doluyor ve orada festivaller düzenleyip kayılan bir ülkeyi gördükten sonra bizim ülkemizde neden bu olmasın dedim. Daha sonra araştırmalarım sonucunda Çıldır Gölü'nün donduğunu gördüm. Sonra Rusya'dan döndükten yaklaşık iki üç ay sonra hemen biz bilet aldık. Oraya gidip kendimiz kaydık aslında. Tamamen kendimiz için yaptığımız bir şeydi. Benim hayalimi gerçekleştirdik. İlgi çok güzel gördü. Şu an her yıl orada festivaller düzenleniyor. Biz bu yılda o festivale gideceğiz. Artık Çıldır Festivalleri hem Ardahan tarafından hem Kars tarafından düzenleniyor ve biz de her yıl artık orada gidip yani küçücük bir çekimin, bir on saniyelik, on beş saniyelik bir çekimin artık binlerce insanın geldiği bir festivale dönüşmesi bizim için çok gurur verici bir şey" dedi.'Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarihinin en iyi dönemlerinden biri''Amatör de olsa tango performansımızı unutamıyorum'

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