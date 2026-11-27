https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/cildir-golu-hayalinden-cop31-klibine-kamera-arkasinda-neler-yasandi-suya-belki-50-kez-atladim-1110607031.html
Çıldır Gölü hayalinden COP31 klibine kamera arkasında neler yaşandı? 'Suya belki 50 kez atladım'
Çıldır Gölü hayalinden COP31 klibine kamera arkasında neler yaşandı? 'Suya belki 50 kez atladım'
Sputnik Türkiye
3 yaşında başladığı buz pateni macerası COP31 İklim Zirvesi'nin klibine kadar uzandı. Milli buz pateni sporcusu İklim Şentunalı, iklim değişikliğine dikkat... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T10:31+0300
2026-11-27T10:31+0300
2026-11-27T10:31+0300
anlat bakalim
çevre
i̇klim şentunalı
buz pateni
artistik buz pateni
spor
milli sporcu
zeynep gökalp
anlat bakalım
cop 31
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Milli buz pateni sporcusu İklim Şentunalı'nın paten macerası nasıl başladı? COP31 İklim Zirvesi tanıtım klibi çekimlerinde neler yaşadı?Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım programına konuk olan İklim Şentunalı, COP31 klibinin çekim sürecinde yaşadığı zorlukları ve defalarca soğuk havuza atladığı anları anlattı. Rusya'da yaşarken donmuş göllerde düzenlenen etkinliklerden ilham alarak Çıldır Gölü'nde buz pateni hayalini gerçeğe dönüştüren Şentunalı, küçük bir çekimle başlayan girişimin binlerce kişinin katıldığı festivale dönüşme hikâyesini de paylaştı.Buz patenine nasıl başladı?'Buza üç yaşında başladım. Fakat yaşım çok küçük olduğu için bir yıl boyunca beni buz pistine almadılar' diyen Şentunalı, buz pateni hevesinde ablasının etkisini de anlattı:Buz pateni riskli bir spor mu? COP31 klibi: 'Geri dönüşler çok güzel oldu''Belki 50 kez suya atladım'İklim değişikliğine dikkat çekmek için çekilen klibin çekim sürecinde yaşadıklarını anlatan Şentunalı, saatler süren çekimleri şöyle anlattı:Çıldır Gölü üzerinde kayma fikri nasıl ortaya çıktı? Bir dönem Rusya'da yaşayan sporcu, Çıldır Gölü'nde kayma fikrinde ise Rusya'nın etkili olduğunu vurguladı ve "Rusya'da yaşarken Baykal donuyordu ve herkes yani Baykal'a gidip kayıyor, çekimler yapıyor, çok güzel sahneler çekiliyor ya da en basitinden hani sokakta yürüyoruz, minik bir göl var. O göl bile doluyor ve orada festivaller düzenleyip kayılan bir ülkeyi gördükten sonra bizim ülkemizde neden bu olmasın dedim. Daha sonra araştırmalarım sonucunda Çıldır Gölü'nün donduğunu gördüm. Sonra Rusya'dan döndükten yaklaşık iki üç ay sonra hemen biz bilet aldık. Oraya gidip kendimiz kaydık aslında. Tamamen kendimiz için yaptığımız bir şeydi. Benim hayalimi gerçekleştirdik. İlgi çok güzel gördü. Şu an her yıl orada festivaller düzenleniyor. Biz bu yılda o festivale gideceğiz. Artık Çıldır Festivalleri hem Ardahan tarafından hem Kars tarafından düzenleniyor ve biz de her yıl artık orada gidip yani küçücük bir çekimin, bir on saniyelik, on beş saniyelik bir çekimin artık binlerce insanın geldiği bir festivale dönüşmesi bizim için çok gurur verici bir şey" dedi.'Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarihinin en iyi dönemlerinden biri''Amatör de olsa tango performansımızı unutamıyorum'
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çıldır gölü
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Zeynep Gökalp
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İklim Şentunalı
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çevre, i̇klim şentunalı, buz pateni, artistik buz pateni , spor, milli sporcu, zeynep gökalp, anlat bakalım, cop 31, çıldır gölü
çevre, i̇klim şentunalı, buz pateni, artistik buz pateni , spor, milli sporcu, zeynep gökalp, anlat bakalım, cop 31, çıldır gölü
Çıldır Gölü hayalinden COP31 klibine kamera arkasında neler yaşandı? 'Suya belki 50 kez atladım'
Özel
3 yaşında başladığı buz pateni macerası COP31 İklim Zirvesi'nin klibine kadar uzandı. Milli buz pateni sporcusu İklim Şentunalı, iklim değişikliğine dikkat çeken klibin nasıl ortaya çıktığını ve çekiminde neler yaşandığını anlattı.
Milli buz pateni sporcusu İklim Şentunalı'nın
paten macerası nasıl başladı? COP31 İklim Zirvesi tanıtım klibi çekimlerinde neler yaşadı?
Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım
programına konuk olan İklim Şentunalı, COP31 klibinin çekim sürecinde yaşadığı zorlukları ve defalarca soğuk havuza
atladığı anları anlattı. Rusya'da yaşarken donmuş göllerde düzenlenen etkinliklerden ilham alarak Çıldır Gölü'nde buz pateni hayalini
gerçeğe dönüştüren Şentunalı, küçük bir çekimle başlayan girişimin binlerce kişinin katıldığı
festivale dönüşme hikâyesini de paylaştı.
Buz patenine nasıl başladı?
'Buza üç yaşında başladım. Fakat yaşım çok küçük olduğu için bir yıl boyunca beni buz pistine almadılar' diyen Şentunalı, buz pateni hevesinde ablasının etkisini de anlattı:
"O yüzden dört yaşıma geldiğim gibi hocama gidip, 'hocam ben dört olmuşum' demişim ve o gün buza sokmuşlar beni. Ablamı yönlendiriyor ailemiz. Ondan sonra ben bir yıl boyunca buz pistlerinde 'ben de gideceğim, ben de gireceğim' diye ağlayarak her tarafı yıkarak dört yaşıma gelince de daha sonra buz pistine kavuşmuşum. Benim başlangıç hikayem böyle. Türkiye'de maalesef sadece tekler branşı olduğu zamanlarda teklerle başladık biz. Orada milli takıma girdim. Orada ülkemizi temsil ettim. Daha sonra çok büyük bir sakatlık geçirdim. Buz dansına geçmek istedim. Çünkü artık zıplayışları, dönüşleri yapamamaya başlamıştım. Daha sonra buzda dans da ülkemizde olmadığı için ben Rus bir partner bularak Rusya'ya taşındım. Bir yıl boyunca Rusya'da kaldıktan sonra buz dansına devam ettim. Aynı zamanda senkronize branşı var ülkemizde. Şu an Ankara'ya tekrar döndüm. Antrenörlük yapıyorum aktif olarak. Şu an hayatım çok keyifli ve renkli bir dönemindeyim."
Buz pateni riskli bir spor mu?
Gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir spor. Çünkü bir patenci zıplayıp iniş yaptığında sağ dizine binen yük, vücut ağırlığının neredeyse yedi-on katı kadar bir yük. O yüzden kaslarımızın da çok kuvvetli olması gerekiyor. Bir yine sabah altı sularında biz antrenman yaparken ben çok ters bir şekilde düşüyorum. Bileğim kırılıyor patenin içinde ki normalde paten çok sert bir şey. Hani bileği tutar. Normalde çok zordur kırmanız. Ben onu kırıyorum. Büyüme kemiğim oynadığı için ameliyata girmek zorunda kalıyorum. Bileğim de parçalandığı için. O şekilde uzun bir süre aslında pistlerden uzak kalmış oluyorum. Döndüğümde de tabii ki eskisi gibi olmuyor. O yüzden branş değişikliğine gitmek istiyorum. Sadece sakatlık da değil, bizim her tarafımız kesiliyor, hani her tarafımızda dikişler oluyor ya da çok sert düştüğünüzde kafanızı vurduğunuzda hani ona bazen engel olamadığınız düşüşler, anlar yaşanıyor. Gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir spor. Ama bir şekilde başarıyoruz, hayatta kalıyoruz diyelim. Bu da onun bir tadı tuzu bizim için.
COP31 klibi: 'Geri dönüşler çok güzel oldu'
Hala anlatırken çok heyecanlanıyorum. İlk projeyi gördüğümde çok az bilgim vardı açıkçası. Böyle böyle bir film çekilecek, reklam çekilecek dendi. O zaman bile çok heyecanlanmıştım. İşin ne kadar büyük olduğunu bilmeden böyle bir klip çekmek istemeleri, buz patenin yer vermek istemeleri benim için çok mutluluk, heyecan vericiydi. Daha sonra beni reklam yüzü yapmak istediklerini söylediler. Buna tabii ki daha da çok sevindim. Bir ay sonra çekimlere başladık. Koreografi oluşturmaya başladık. Daha sonra çekimler İstanbul'da oldu. İki gün sürdü. İki gün boyunca çok kalabalık bir ekip, çok yoğun bir tempodaydık. Daha sonra projenin amacını da tabii ki öğrendikten sonra daha bir gururla, daha bir heyecanla, daha bir tutkuyla yapmaya başladık ve iş sonucunda ben de sizlerle izledim aslında. Geri dönüşler de çok güzel oldu. O yüzden her şey harika geçti
'Belki 50 kez suya atladım'
İklim değişikliğine dikkat çekmek için çekilen klibin çekim sürecinde yaşadıklarını anlatan Şentunalı, saatler süren çekimleri şöyle anlattı:
Ben yüzücü olmadığım için bir de Ankara'da doğup büyüdüğüm için havuzla alakam vardır ama tabii ki bir Egeli kadar yoktur. O kadar da çok iyi yüzmeyi bilmem açıkçası. Bir de ayağımda patenler ve kostümle. Havuz da çok soğuktu. Gece sabah yediye kadar çekim sürdü. Belki elli, altmış kere havuza atlayıp çıktım. Yani kim bilir kaç defada çektik. Artık ben o kadar hatırlayamıyordum ki platformlar değişiyor çünkü, kamera değişiyor, ışık değişiyor. Gerçekten çok büyük bir emek var arkasında. Biz bir hafta öncesinde gitmiştik. Biz orada bir havuzda eğitim aldık hem nefes tutma açısından hem atlamalar açısından. Bir provalar yapmıştık. Başımıza ne geleceğini az çok ben tahmin edebiliyordum. Fakat çekim günü tabii ki çok daha zorlu, çok daha stresli bir gün olduğu için çok zor çekildi. Ama başardık. Başarana kadar devam ettik tabii ki. Başarınca da sonuçlar harika oldu. Yani zordu ama değdi diyebilirim.
Çıldır Gölü üzerinde kayma fikri nasıl ortaya çıktı?
Bir dönem Rusya'da yaşayan sporcu
, Çıldır Gölü'nde kayma fikrinde ise Rusya'nın etkili olduğunu vurguladı ve "Rusya'da yaşarken Baykal donuyordu ve herkes yani Baykal'a gidip kayıyor, çekimler yapıyor, çok güzel sahneler çekiliyor ya da en basitinden hani sokakta yürüyoruz, minik bir göl var. O göl bile doluyor ve orada festivaller düzenleyip kayılan bir ülkeyi gördükten sonra bizim ülkemizde neden bu olmasın dedim. Daha sonra araştırmalarım sonucunda Çıldır Gölü'nün donduğunu gördüm. Sonra Rusya'dan döndükten yaklaşık iki üç ay sonra hemen biz bilet aldık. Oraya gidip kendimiz kaydık aslında. Tamamen kendimiz için yaptığımız bir şeydi. Benim hayalimi gerçekleştirdik. İlgi çok güzel gördü. Şu an her yıl orada festivaller düzenleniyor. Biz bu yılda o festivale gideceğiz. Artık Çıldır Festivalleri hem Ardahan tarafından hem Kars tarafından düzenleniyor ve biz de her yıl artık orada gidip yani küçücük bir çekimin, bir on saniyelik, on beş saniyelik bir çekimin artık binlerce insanın geldiği bir festivale dönüşmesi bizim için çok gurur verici bir şey"
dedi.
'Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarihinin en iyi dönemlerinden biri'
Şu an bence Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyoruz. Çok güzel sporcular, çok başarılı sporcular çıkıyor. Hani alınmadığı kadar güzel başarılar geliyor. Gençler şu an inanılmaz gidiyor. Kesinlikle takip etmenizi öneririm. Grand Prix'ler her yıl yapılıyor. Ankara halkı gelip izleyebilir aynı şekilde. Türkiye şampiyonalarımız İstanbul'da, İzmir'de yapılıyor. Gelip izleyip destek vermeniz özellikle bence bu spor için ve bu sporcular için en değerli şeylerden bir tanesi. Ve şu an bu kadar güzel bir başarı yakalamışken dünyaya da bu kadar güzel artık yansıtmaya başlamışken umarım devamı çok daha iyi gelir.
'Amatör de olsa tango performansımızı unutamıyorum'
Ben küçükken bir Rus müziğiyle kaymıştım. İlk Türkiye şampiyonluğum o müzikle geldi, yedi yaşında olmam lazım. Herkes beni o müzikle ve o kostümle bilmeye başladı. O yüzden benim için yeri çok çok ayrıdır. Çünkü ondan sonra 'Aa iklim dendi' ve bu sporda bir yer edinmeye başladı. Buzdans kayarken de yine biz tango kaymıştık. O tangoda böyle profesyonel değildik, çok yepyeni bir branş öğreniyorduk, patenlerimiz değişmişti, hocamız yoktu, kendimiz bir şeyler yapmaya çalışırken, amatörce bir tango koreografisi çıkarmıştık.