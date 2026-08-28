https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/-40-derecede-51-gun-yuruyerek-guney-kutbuna-ulasan-ilk-turk-ali-riza-bilal-yasadiklarini-sputnik-1108268313.html

-40 derecede 51 gün: Yürüyerek Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk Ali Rıza Bilal yaşadıklarını Sputnik Türkiye'ye anlattı

-40 derecede 51 gün: Yürüyerek Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk Ali Rıza Bilal yaşadıklarını Sputnik Türkiye'ye anlattı

Sputnik Türkiye

Milli sporcu Ali Rıza Bilal, yıllar süren hazırlık sürecinin ardından eksi 40 derece soğukta, Antarktika'da tarihe geçen zorlu yolculuğunu Anlat Bakalım'da... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T09:38+0300

2026-08-28T09:38+0300

2026-08-28T09:38+0300

anlat bakalim

kutup

orkun işıtmak

antarktika

iron man

gps

efes pilsen

güney kutbu

norveç

türkiye

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Ali Rıza Bilal, Antarktika'da 933 kilometrelik parkuru yürüyerek ve 100 kiloluk kızağı tek başına çekerek Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk ünvanını elde etti. Ancak Bilal'in tarihe geçen tek başarısı bu değil. Kürekte milli sporcu olan Ali Rıza Bilal, sporda ilklerle ve başarılarla dolu olan hayatını Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım'da paylaştı.Extreme spor merakı nasıl başladı?5 Ironman, 30 Half Ironman, 5 Extreme Iron ManIronman nedir? Ironman nasıl ortaya çıktı?Ali Rıza Bilal son dönemde bir hayli popüler olan ancak farklı klasmanlarda zorlu parkurları ile tamamlaması zor olan Ironman yarışlarını da anlattı. Son haftalarda sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak'ın da 1 aylık hazırlık süreci ile katıldığı Ironman ilk ne zaman ortaya çıktı, nasıl bu kadar popüler oldu?İnsanlar neden koşuyor? Son yıllarda bir hayli popüler olan etkinliklerden biri ise koşular. Özellikle sosyal medyanın da etkisi ile büyük şehirlerde koşu grupları oluştu. Kimileri koşuları sıkı sıkıya takip etse de bir diğer kesim 'İnsanlar neden koşuyor?' diye düşünmekten kendini alamıyor. Uzun yıllardır spor ile iç içe olan Bilal "İnsanlar biraz önce dediğiniz gibi herkes plazalarda ofislerde çalışıyor, masa başında çalışıyor. Özellikle bu COVID'den sonra evden uzaktan çalışmalar da çok yaygınlaştı. Ve insanlarımız markete bile arabayla gidiyordular ya da alo işte marketten şey geliyor. Tabii bu hani kendi ülkemiz için söyleyeceğim ama Anadolu'da bu kadar olmayabilir ama büyük şehirlerde böyle gözlemlerim. Dolayısıyla hareketsiz bir yaşam var. İnsanlar artık böyle hareketli bir yaşamın vücutlarına ve akıl sağlıklarına daha iyi geldiğini keşfettiler. Bence bütün dünyada böyle bir şey var. Dolayısıyla dışarı çıkıp bir şeyler yapmak istiyorlar ve kendilerine meydan okuma cesaretini bulabiliyorlar. Nasıl buluyorlar bunu? Bir adım atıyor, ya ikinciyi de atabilirmişim diyor. İkiyi atıyor, ya iki geldi dördü, sekizi de yapabilirim diyor. Böyle böyle hep bir sonrasını ve daha büyüğünü, daha uzununu, daha çoğunu yapmaya çalışıyor insanoğlu. Dolayısıyla yani şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bu tip şeylerde insanoğlunun ar damarı yok bence. Ne kadar üstüne giderseniz daha yapabilite çoğalıyor. Ekstrem sporcular da öyle değil mi? Yani öyle değil miyiz? Adrenalin bağımlısı oluyorsunuz ve hep bir sonrasını daha yükseğe, daha uzuna, daha çoğuna doğru koşturuyorsunuz aslında. Bence herkesin yaptığı bilinçaltında bu." diye yorumladıGüney Kutbu'na yürüyerek ulaşan ilk TürkPeki 'Güney Kutbu'na yürüyerek ulaşan ilk Türk' olma fikri nasıl oluştu?Güney Kutbu yürüyüşüne nasıl hazırlandı? Nasıl şartları var?'Uçak beni buzun üzerine bıraktı, ben kahkahalar attım'Güney Kutbuna yürürken ne içti ne yedi? Nasıl haberleşti?Terlemek neden riskli?Sporcu Bilal, zorlu yürüyüş sırasındaki risklerden de bahsetti. Bunlardan biri de terli halde beklemek. Peki neden?'48 saat haber alamazlarsa kurtarma operasyonu başlıyor'Hedefe ulaştı, Tarihe geçti: Neler hissetti?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/kuzey-kutbunda-yuzen-ilk-turk-kayadelen-sputnik-turkiyeye-konustu-1-dakika-icinde-el-ve-ayak-hissim-1107826176.html

antarktika

güney kutbu

norveç

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Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

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