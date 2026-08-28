https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/-40-derecede-51-gun-yuruyerek-guney-kutbuna-ulasan-ilk-turk-ali-riza-bilal-yasadiklarini-sputnik-1108268313.html
-40 derecede 51 gün: Yürüyerek Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk Ali Rıza Bilal yaşadıklarını Sputnik Türkiye'ye anlattı
-40 derecede 51 gün: Yürüyerek Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk Ali Rıza Bilal yaşadıklarını Sputnik Türkiye'ye anlattı
Sputnik Türkiye
Milli sporcu Ali Rıza Bilal, yıllar süren hazırlık sürecinin ardından eksi 40 derece soğukta, Antarktika'da tarihe geçen zorlu yolculuğunu Anlat Bakalım'da... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T09:38+0300
2026-08-28T09:38+0300
2026-08-28T09:38+0300
anlat bakalim
kutup
orkun işıtmak
antarktika
iron man
gps
efes pilsen
güney kutbu
norveç
türkiye
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Ali Rıza Bilal, Antarktika'da 933 kilometrelik parkuru yürüyerek ve 100 kiloluk kızağı tek başına çekerek Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk ünvanını elde etti. Ancak Bilal'in tarihe geçen tek başarısı bu değil. Kürekte milli sporcu olan Ali Rıza Bilal, sporda ilklerle ve başarılarla dolu olan hayatını Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım'da paylaştı.Extreme spor merakı nasıl başladı?5 Ironman, 30 Half Ironman, 5 Extreme Iron ManIronman nedir? Ironman nasıl ortaya çıktı?Ali Rıza Bilal son dönemde bir hayli popüler olan ancak farklı klasmanlarda zorlu parkurları ile tamamlaması zor olan Ironman yarışlarını da anlattı. Son haftalarda sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak'ın da 1 aylık hazırlık süreci ile katıldığı Ironman ilk ne zaman ortaya çıktı, nasıl bu kadar popüler oldu?İnsanlar neden koşuyor? Son yıllarda bir hayli popüler olan etkinliklerden biri ise koşular. Özellikle sosyal medyanın da etkisi ile büyük şehirlerde koşu grupları oluştu. Kimileri koşuları sıkı sıkıya takip etse de bir diğer kesim 'İnsanlar neden koşuyor?' diye düşünmekten kendini alamıyor. Uzun yıllardır spor ile iç içe olan Bilal "İnsanlar biraz önce dediğiniz gibi herkes plazalarda ofislerde çalışıyor, masa başında çalışıyor. Özellikle bu COVID'den sonra evden uzaktan çalışmalar da çok yaygınlaştı. Ve insanlarımız markete bile arabayla gidiyordular ya da alo işte marketten şey geliyor. Tabii bu hani kendi ülkemiz için söyleyeceğim ama Anadolu'da bu kadar olmayabilir ama büyük şehirlerde böyle gözlemlerim. Dolayısıyla hareketsiz bir yaşam var. İnsanlar artık böyle hareketli bir yaşamın vücutlarına ve akıl sağlıklarına daha iyi geldiğini keşfettiler. Bence bütün dünyada böyle bir şey var. Dolayısıyla dışarı çıkıp bir şeyler yapmak istiyorlar ve kendilerine meydan okuma cesaretini bulabiliyorlar. Nasıl buluyorlar bunu? Bir adım atıyor, ya ikinciyi de atabilirmişim diyor. İkiyi atıyor, ya iki geldi dördü, sekizi de yapabilirim diyor. Böyle böyle hep bir sonrasını ve daha büyüğünü, daha uzununu, daha çoğunu yapmaya çalışıyor insanoğlu. Dolayısıyla yani şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bu tip şeylerde insanoğlunun ar damarı yok bence. Ne kadar üstüne giderseniz daha yapabilite çoğalıyor. Ekstrem sporcular da öyle değil mi? Yani öyle değil miyiz? Adrenalin bağımlısı oluyorsunuz ve hep bir sonrasını daha yükseğe, daha uzuna, daha çoğuna doğru koşturuyorsunuz aslında. Bence herkesin yaptığı bilinçaltında bu." diye yorumladıGüney Kutbu'na yürüyerek ulaşan ilk TürkPeki 'Güney Kutbu'na yürüyerek ulaşan ilk Türk' olma fikri nasıl oluştu?Güney Kutbu yürüyüşüne nasıl hazırlandı? Nasıl şartları var?'Uçak beni buzun üzerine bıraktı, ben kahkahalar attım'Güney Kutbuna yürürken ne içti ne yedi? Nasıl haberleşti?Terlemek neden riskli?Sporcu Bilal, zorlu yürüyüş sırasındaki risklerden de bahsetti. Bunlardan biri de terli halde beklemek. Peki neden?'48 saat haber alamazlarsa kurtarma operasyonu başlıyor'Hedefe ulaştı, Tarihe geçti: Neler hissetti?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/kuzey-kutbunda-yuzen-ilk-turk-kayadelen-sputnik-turkiyeye-konustu-1-dakika-icinde-el-ve-ayak-hissim-1107826176.html
antarktika
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Zeynep Gökalp
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kutup, orkun işıtmak, antarktika, iron man, gps, efes pilsen, güney kutbu, norveç, türkiye, nasuh mahruki, güney kutbu'na yürüyen ilk türk, ali rıza bilal, zeynep gökalp, half ironman, ironman, ironman triathlon, kürek
kutup, orkun işıtmak, antarktika, iron man, gps, efes pilsen, güney kutbu, norveç, türkiye, nasuh mahruki, güney kutbu'na yürüyen ilk türk, ali rıza bilal, zeynep gökalp, half ironman, ironman, ironman triathlon, kürek
-40 derecede 51 gün: Yürüyerek Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk Ali Rıza Bilal yaşadıklarını Sputnik Türkiye'ye anlattı
Özel
Milli sporcu Ali Rıza Bilal, yıllar süren hazırlık sürecinin ardından eksi 40 derece soğukta, Antarktika'da tarihe geçen zorlu yolculuğunu Anlat Bakalım'da anlattı. Sıfır rakımdan 3 bin metre yüksekliğe 100 kiloluk kızak çekerek ilerleyen Bilal, ekstrem şartlarda sınırları nasıl zorladığını paylaştı.
Ali Rıza Bilal, Antarktika'da 933 kilometrelik parkuru yürüyerek ve 100 kiloluk kızağı tek başına çekerek Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk ünvanını elde etti. Ancak Bilal'in tarihe geçen tek başarısı bu değil. Kürekte milli sporcu olan Ali Rıza Bilal, sporda ilklerle ve başarılarla dolu olan hayatını Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım'da paylaştı.
Spora ailemin desteğiyle beş buçuk yaşında jimnastik yaparak başladım. İki yıl sürdü bu, kız kardeşimle birlikte. Daha sonra ortaokul yıllarımda Efes Pilsen'de basketbol oynadım üç dört sene kadar küçük takımda. Ondan sonra biz Kanlıca'da oturuyorduk. Benim dayımın kızları kürekçiydi. Onlara çok imrenirdim. Ben de dedim kürekçi olmak istiyorum. Annemle babam dediler ki 'oğlum bak onlar işte tekne devriliyor', düşüyorlar suya falan. Olsun dedim ya ben de yapmak istiyorum falan. Bir başladım. Ondan sonra kürek mahkumiyeti başladı benim. 18 yıl kürek çektim. Bu 18 yılın 9-10 yılı milli takım kaptanlığı yaptım. Sayısız Türkiye şampiyonlukları, Balkan şampiyonlukları, dünya üçüncülüğü ve olimpiyat oyunlarına katılan ilk Türk kürekçisi unvanını kazandım. Hatta galiba 2000 yılı idi olimpiyat meşalesiyle de koştum.
Extreme spor merakı nasıl başladı?
Farklı sporlara yönelmek istedim ve macera yarışlarına yöneldim. Bir takım kurdum. Takımımla birlikte dünyanın farklı coğrafyalarında yarıştık. O disiplinde de 2008 yılında Patagonya'da macera yarışı dayanıklılık kategorisinde dünya üçüncüsü olduk. Onlarla yarışmaya devam ederken başka bir arkadaş grubu da işte Ironman yap, Ironman yap diye baskı kuruyorlardı üstümde.
5 Ironman, 30 Half Ironman, 5 Extreme Iron Man
Ironman'a başladım, ödünç bisikletle hatta. Türkiye'nin 13. Ironman'i oldum. İşte 5 tane Ironman, 30'un üstünde half Ironman, 5 tane extreme Ironman yaparken hep böyle kafam şeydeydi. Bir rüyam vardı, bir hayalim vardı onu gerçekleştirmek üzere.
Ironman nedir? Ironman nasıl ortaya çıktı?
Ali Rıza Bilal son dönemde bir hayli popüler olan ancak farklı klasmanlarda zorlu parkurları ile tamamlaması zor olan Ironman yarışlarını da anlattı. Son haftalarda sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak'ın da 1 aylık hazırlık süreci ile katıldığı
Ironman ilk ne zaman ortaya çıktı, nasıl bu kadar popüler oldu?
Triatlon olimpik bir spor. 1500 metre yüzme yapıyorsunuz. Çıkar çıkmaz yüzmeden 40 kilometre bisiklete biniyorsunuz. Bisikleti de bitirir bitirmez de 10 kilometre koşuyorsunuz. Bu olimpik bir triatlon. Aslında triatlon icat edilmeden önce 1978 yılında üç tane Amerikan deniz subayı Hawaii'de çok hani amiyane tabirle özür dileyerek söyleyeceğim, kim daha uzağa işer yarışması yapıyorlar. Diyorlar ki yüzme en iyi spordur, öbürü bisiklet diyor, öbürü maraton işte ta şeylerden beri gelen, yüzyıllardan beri gelen spor diyorlar. Tamam diyorlar o zaman şu mesafeyi yüzelim, ölçüyorlar 3.8 kilometre çıkıyor Waikiki plajında. Ondan sonra 100 mil bisiklete binelim diyorlar. Yani 180 kilometre. Üstüne de diyorlar maraton koşalım. Yani üç etaptan ardı ardına üç etaptan oluşan bir dayanıklılık yarışı. Ve bu yarışı yaptıktan sonra diyorlar ki ya seneye de bunun rövanşını yapalım. Ve bu insanlar yarışırlarken izleyiciler de bu adamlara 'ya bu adamlar demir gibi adamlar, hiç yorulmuyor, bitmiyorlar' diyorlar ve Ironman yarışı öyle doğuyor. Ironman bu yani bir gün içinde 16 saat içinde 226 kilometre boyunca vücudunuzu hırpaladığınız, yarıştığınız bir disiplin.
Son yıllarda bir hayli popüler olan etkinliklerden biri ise koşular. Özellikle sosyal medyanın da etkisi ile büyük şehirlerde koşu grupları oluştu. Kimileri koşuları sıkı sıkıya takip etse de bir diğer kesim 'İnsanlar neden koşuyor?' diye düşünmekten kendini alamıyor. Uzun yıllardır spor ile iç içe olan Bilal "İnsanlar biraz önce dediğiniz gibi herkes plazalarda ofislerde çalışıyor, masa başında çalışıyor. Özellikle bu COVID'den sonra evden uzaktan çalışmalar da çok yaygınlaştı. Ve insanlarımız markete bile arabayla gidiyordular ya da alo işte marketten şey geliyor. Tabii bu hani kendi ülkemiz için söyleyeceğim ama Anadolu'da bu kadar olmayabilir ama büyük şehirlerde böyle gözlemlerim. Dolayısıyla hareketsiz bir yaşam var. İnsanlar artık böyle hareketli bir yaşamın vücutlarına ve akıl sağlıklarına daha iyi geldiğini keşfettiler. Bence bütün dünyada böyle bir şey var. Dolayısıyla dışarı çıkıp bir şeyler yapmak istiyorlar ve kendilerine meydan okuma cesaretini bulabiliyorlar. Nasıl buluyorlar bunu? Bir adım atıyor, ya ikinciyi de atabilirmişim diyor. İkiyi atıyor, ya iki geldi dördü, sekizi de yapabilirim diyor. Böyle böyle hep bir sonrasını ve daha büyüğünü, daha uzununu, daha çoğunu yapmaya çalışıyor insanoğlu. Dolayısıyla yani şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bu tip şeylerde insanoğlunun ar damarı yok bence. Ne kadar üstüne giderseniz daha yapabilite çoğalıyor. Ekstrem sporcular da öyle değil mi? Yani öyle değil miyiz? Adrenalin bağımlısı oluyorsunuz ve hep bir sonrasını daha yükseğe, daha uzuna, daha çoğuna doğru koşturuyorsunuz aslında. Bence herkesin yaptığı bilinçaltında bu." diye yorumladı
Güney Kutbu'na yürüyerek ulaşan ilk Türk
Peki 'Güney Kutbu'na yürüyerek ulaşan ilk Türk' olma fikri nasıl oluştu?
On üç-on dört sene önce arkadaşımla Nasuh Mahruki ile bir sohbet esnasında dedim ki, 'Ya ben dünyada hiç ayak basılmamış bir yere gidip keşfetmek ve sonrasında bu keşfi insanlarla paylaşmak istiyorum. Ama biliyorum ki dünyada ayak basılmamış yer kalmadı. Ne yapmalıyım sence', dedim Nasuh'a. O da dedi ki, 'Sen de hiçbir Türk'ün keşfetmediği bir yeri keşfet'. O anda aklıma geldi. Ben dedim 'Güney Kutbu'na gideceğim'. 'Emin misin?' dedi. Vallahi bilmem eminim. Sanıyorum hiçbir Türk oraya yürüyerek gitmedi. Araştırdım, hakikaten böyle bir şey yok. Ve ondan sonra işte sponsor bulup eğitimleri geçip Antarktika'ya gitmem on üç yıl sürdü.
Güney Kutbu yürüyüşüne nasıl hazırlandı? Nasıl şartları var?
Üç tane büyük araba lastiği belime bağlı. Bütün burada ormanlarda, bataklıklarda yürüyorum. Benim oturduğum muhitte 'Antarktika'ya gidecek Türk' diye böyle parmakla gösteriyorlar. Böyle Manisa tarzı muamelesi yapıyorlar. Daha sonra da Chamonix'e gittim. Eğer ben yarıkların arasına düşersem ya da kızağım düşerse kendimi ve kızağı nasıl kurtarırım bunun eğitimlerini falan aldım. Sonra bu eğitimler bittikten sonra evet dedim hazırım, teste girebilirim. Peki dediler Norveç, İsveç, Alaska gibi işte kutba hani daha yakın benzer yerlerden bir yer seç ve orada 21 gün Antarktika'da kullanacağım malzemelerimle birlikte bir solo ekspedisyon yap; biz de seni uydudan izleyeceğiz. Ben de Güney Kutup kaşifi Roald Amundsen'in kutba gitmeden önce antrenman yapmış olduğu yer olan Norveç'teki yüksek platoyu seçtim Hardangervidda platosunu. Orada 21 gün geçirdim. Çok da başarılı bir şey. Ondan sonra evet dediler, tamam artık hazırsın, gelebilirsin. Şimdi parayı konuşabiliriz. O zaman tekrar şu andaki olduğum stres başladı. Nereden sponsor bulacağım, nasıl sponsor bulacağım? Ya tabii öncesinden aramaya başlamıştım ama böyle gelişti yani. Hani ben geldim Güney Kutbu'na doğru yürüyeceğim diyemiyorsunuz. Niye? Onlar 24 sizi takip edecekler. Alelade bir insanın gelip de orada, hani Allah korusun ölürse ya da kaybolursa onların başına dert olacak. Dolayısıyla siz çok iyi donanımlı, çok dayanıklı, psikolojinizin buna yeterli birisinin olması gerekiyor ki adamlar da işlerini rahat rahat yapsınlar.
'Uçak beni buzun üzerine bıraktı, ben kahkahalar attım'
"Antarktika'ya gitmeden üç dört sene önce Estonya'da dedim vardır birileri mutlaka Antarktika'ya gitmiş. Evet Estonya'da da bir kişi var, Tanel Tuuleveski diye. Hemen aradım, onu buldum. Tanel dedim, en korktuğun, en endişelendiğin anı bana söyler misin? O da dedi ki 'beni buz denizinin üstüne bıraktı uçak, kalktı gitti. O anda dedi bütün dünyanın ağırlığını omuzlarımda hissettim. O kadar yalnızlık duygusu ki' dedi. Yani. Peki dedim nasıl geçti o? İşte kaymaya başladım dedi, kızağa çekmeye başladım. Bir süre sonra dedi hani günlük rutine girince dedi o geçiyor. Ben bunu bildiğim için uçak bir an önce gitsin başım rahat etsin. Ben de yürüyüşüme başlayayım, kutba doğru ilerleyeyim hevesindeydim ve uçak giderken ben böyle kahkahalar atıyordum. O kadar motive ve o kadar dolmuştum artık. Çünkü düşünsenize son üç buçuk yıl sabah akşam gece eğitim almışım, bununla yatmışım, bununla kalkmışım, sponsor aramakla geçirmişim. Artık oh be dedim ya, kutba doğru yürüyorum artık"
Güney Kutbuna yürürken ne içti ne yedi? Nasıl haberleşti?
Bir kızak var. 2 metre 15 santim karbon kevlar bir kızak var. Bunun içinde iki aylık kurutulmuş, suyu alınmış ve dondurulmuş yemekler var. İki aylık ocağınızı yakabileceğiniz yakıt var. Çadırınız, uyku tulumunuz, yedek malzemeleriniz, yedek kıyafetleriniz aşağı yukarı 100 kilo. Benim tam 99.6 kilo gelmişti bütün her şey. Üzerindeki kıyafetlerle birlikte de 108 kiloydu. O 100 kilo kızağı çekmek hakikaten hani şey yapmak istemiyorum ama her babayiğidin de harcı değil. Çünkü bakın Antarktika kıtası diyorum ki buz tutmuş denizden başladım. Yani sıfır rakımdan. Güney kutbu kaç noktasında biliyor musunuz? Kaç rakımda? 3 bin metre yükseklikte. Ve sastrugi denilen oluşumlar var. Sastrugi de şu: orada işte 100-150 kilometre, 200 kilometre bir rüzgar eserken buzları yarıyor ve dalga formunda böyle dalga şeklinde oluşumlar yapıyor. Buna sastrugiler deniyor. Bunlar 20 santimle 2.5 metre derinliğinde değişiyor ve yüzlerce kilometre böyle ve onları geçmek zorundasınız. Bazen enine geçiyorsunuz, bazen boyuna geçiyorsunuz. Haftalarca önümü görmeden gittiğim zaman oluyor. Beş duyu organımız var biliyorsunuz. Şimdi bir hafta sisin kalkmadığını düşünün, hiçbir şey görmüyorsunuz. Görme yetiniz yok. Ben gördüğünüz gibi kelim. Üç tane yün bere ve iki tane kapşonla gidiyorum. Ses duyamıyorsunuz, rüzgarın sesi hiç yok. E ikinci duyu organınız da gitti. Kimseyle görüşmediğiniz için herhangi bir temas yok, ten teması yok. Üçüncü de kayıp. Konuşmuyorum. Kiminle konuşacağım? Arada şarkı söyleyeceğim ama o nefesimi bile harcamak istemiyorum. İçimden söylüyorum. E işitemiyorsun da. Koku almıyorum hiç. Ben zaten koku almam. Zaten öyle bir yer ki hiçbir şey yok, koku yok. Dört. Sadece akşam yemek yiyorum ya da öğlen. Bir duyu organı orası. Dört duyu organınız kapalı ve etraf bembeyaz. Başka hiçbir şey yok. Gerçekten kafayı sıyırmak, böyle sıyırmakla sıyırmamak arasında kalıyorsunuz
Sporcu Bilal, zorlu yürüyüş sırasındaki risklerden de bahsetti. Bunlardan biri de terli halde beklemek. Peki neden?
Tam olarak şöyle, tabii ki terliyorsunuz. Yani terlemeniz imkansız. Ona göre kıyafetler giymeniz gerekiyor. Terlediğiniz zaman risk şu. Şimdi şöyle yürüyorsunuz aslında bir saat, bir saat on beş dakika yürüyüp dinleneceksiniz, kızakta oturuyorsunuz ve içinizde ter var. Siz fazladan oturursanız o kızağın üstünde vücudunuza çarpan rüzgarın etkisiyle içinizdeki ter buz tutuyor. Düşünebiliyor musunuz? İçinde yün içlik var, terlemişsin ve çıtır çıtır buz tutuyor. Sen orada bir uykuya dalsan ya da birazcık dalsan bir on beş, yirmi dakika daha geçirsen donup ölebilirsin. Dolayısıyla terlemek çok büyük bir risk.
'48 saat haber alamazlarsa kurtarma operasyonu başlıyor'
7/24 izleyen Logistik şirketiyle bir plan yapıyoruz. O plan da şu: her akşam sekiz buçukta oranın saatiyle onları arayıp uydu telefonu üzerinden lokasyonumu, onlar beni takip ediyorlar ama ben yine de GPS'ten lokasyon bildiriyorum. İşte günümün nasıl geçtiğini anlatıyorum. Doktorla konuşma ihtiyacım varsa, çünkü o merkezde bir doktor var. Onlar taşıdığım bütün ilaçları önceden not alıyorlar bir şey olursa diye. İşte doktora ihtiyacım var mı, varsa yoksa falan konuşuyorsunuz. Eğer 48 saat benden haber alamazlarsa uydu telefonuyla hemen arama kurtarma operasyonu başlıyor. 200 bin dolar değerinde. Ve o arama kurtarma operasyonunu da sadece o şirket yapabiliyor. Çünkü başka bu işi bilen, orada teçhizatı bulunan doktorları, arktik doktorları bulan kimse yok. Başka hiçbir şey yok orada. Dolayısıyla o her akşam sekiz buçukta onları aramak durumundaydım.
Hedefe ulaştı, Tarihe geçti: Neler hissetti?
Son gün artık yürürken sağ tarafımda 6 tane kızaklı kişi yürüyor. Ama çok sis var hayal meyal görüyorum. Adeta koşmaya başladım ama yetişemiyorum. Kafamı kaldırdım bu kez de solda siyah nokta gördüm, bayrağı yakaladım dedim. Orada da bir tabela var dediler. Bir tabela var o tabelada da şu yazıyor, 'neredeyse Güney Kutbuna hoşgeldiniz' o tabeladan sonra 1 km kalıyor çünkü. Kafamı kaldırdım, o yürüyüşçüler diye gördüğüm de çalı çırpıymış. O çalı çırpı da, uçakların piste inmesi için ana karadan çalı çırpı getirip dikmişler, onlarmış. Çalı çırpının Amerikan uzay üssü teleskobu olduğunu da gördüm. güney Kutbuna 800 metre kala lojistik şirketi yetkilileri var, sarıldık onlarla, alkışla karşıladılar. 13 ülkenin bayrakları var seremoni bölgesinde. Japonya bayrağı yanından girdim ve karnıma kramp girdi. 3-4 yılın her anı gözümün önünden geçti, ellerimi kaldırdım ve yaptım dedim.