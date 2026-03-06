https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/bengisu-avcidan-buzda-yeni-rekor-isitmali-havuz-zannediyorlar-oysaki-sudan-cikan-buzlardan-iglo-1104046815.html
Bengisu Avcı'dan buzda yeni rekor: 'Isıtmalı havuz zannediyorlar oysaki sudan çıkan buzlardan iglo yapıldı'
Bengisu Avcı'dan buzda yeni rekor: 'Isıtmalı havuz zannediyorlar oysaki sudan çıkan buzlardan iglo yapıldı'
Sputnik Türkiye
Finlandiya'da düzenlenen 2026 Dünya Kış Yüzme Şampiyonasında 200 metre kurbağalamada 3,07,83'lük dereceyle 30-39 yaş arasında dünya rekoru kıran Ultra maraton... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T14:27+0300
2026-03-06T14:27+0300
2026-03-06T14:27+0300
anlat bakalim
bengisu avcı
çanakkale
yüzücü
yüzücü
ultra maraton yüzücüsü
finlandiya
buz
buz
buz kütlesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104056407_0:548:1500:1392_1920x0_80_0_0_f105976f1d1267dc02eb92d45733a37c.jpg
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı Finlandiya’da dünya rekoru kırdı. Okyanus Yedilisini yüzerek tarihe geçen Bengisu Avcı bu kez buzda yüzerek adını tarihe geçirdi. Anlat Bakalım'da dünya rekorunu değerlendiren Bengisu Avcı, sudan çıktığında parmaklarını kıpırdatamadığını söyledi.Buzda yüzme sporunda yarışan Türk sporcular, eksi derecelerdeki sularda elde ettikleri başarıyla dikkat çekti. Denizin içindeki buzların kırılmasıyla oluşturulan parkurda yapılan yarışta sporcular hem madalya kazandı hem de dünya rekoru kırdı. Sporcular, zorlu koşullarda geçen yarışın ayrıntılarını ve hazırlık sürecini anlattı.Şampiyonada Bengisu Avcı'nın yanı sıra İrem Damar, Melisa Uluarslan, İrem Ergin, Şükriye Öz, Eda Savcıgil ve Selin Cansu Demircioğlu, erkeklerde Sabri Murat Ersöz, Güçlü Baytekin ve Nevzat Arda mücadele ediyor.'Eksi 0.2 derecede rekor'Finlandiya'da düzenlenen 2026 Dünya Kış Yüzme Şampiyonasındaki atmosferi anlatan Bengisu Avcı şunları söyledi:Yüzme parkurları buz kırılarak oluşturuluyor'Isıtmalı havuz zannediyorlar oysaki sudan çıkan buzlardan iglo yapıldı'Buzda yüzmeye nasıl hazırlanıyorlar?'İlk deneyimimde dünya ikinci oldum'Sporculardan 17 yaşındaki Eda Savcıgil de Anlat Bakalım programına konuk oldu.Oceans Seven'ın en unutulmaz anı hangisiydi?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/bengisu-avcidan-dunya-rekoru-turkiye-altin-madalya-elde-etti-1104004108.html
çanakkale
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Zeynep Gökalp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg
Zeynep Gökalp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104056407_0:408:1500:1533_1920x0_80_0_0_55a3e9c29dc0b51797bf0bcf933986cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Zeynep Gökalp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg
buz yüzme, buz yüzme dünya rekoru, eksi derecede yüzme, eksi 0.2 derecede yüzme, buzlu suda yüzme, buz kırılarak yapılan havuz, buz havuzunda yüzme, ice swimming, ice swimming world championship, buz yüzme yarışması, buz yüzme sporu, buz yüzme madalya, buz yüzme rekoru, soğuk suda yüzme, açık suda yüzme, türkiye buz yüzme sporcuları, türk sporculardan buz yüzme başarısı, buz yüzme antrenmanı, buz küveti antrenmanı, ice lab antrenmanı, çanakkale soğuk su antrenmanı, boğazda yüzme antrenmanı, eksi derecede spor, buz yüzme dünya şampiyonası, ice swimming competition, buzlu denizde yüzme, buzdan havuz yarışması, eda savcıgil, deniz kayadelen, türk sporcular buz yüzme
buz yüzme, buz yüzme dünya rekoru, eksi derecede yüzme, eksi 0.2 derecede yüzme, buzlu suda yüzme, buz kırılarak yapılan havuz, buz havuzunda yüzme, ice swimming, ice swimming world championship, buz yüzme yarışması, buz yüzme sporu, buz yüzme madalya, buz yüzme rekoru, soğuk suda yüzme, açık suda yüzme, türkiye buz yüzme sporcuları, türk sporculardan buz yüzme başarısı, buz yüzme antrenmanı, buz küveti antrenmanı, ice lab antrenmanı, çanakkale soğuk su antrenmanı, boğazda yüzme antrenmanı, eksi derecede spor, buz yüzme dünya şampiyonası, ice swimming competition, buzlu denizde yüzme, buzdan havuz yarışması, eda savcıgil, deniz kayadelen, türk sporcular buz yüzme
Bengisu Avcı'dan buzda yeni rekor: 'Isıtmalı havuz zannediyorlar oysaki sudan çıkan buzlardan iglo yapıldı'
Özel
Finlandiya'da düzenlenen 2026 Dünya Kış Yüzme Şampiyonasında 200 metre kurbağalamada 3,07,83'lük dereceyle 30-39 yaş arasında dünya rekoru kıran Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı Sputnik Türkiye'de Anlat Bakalım'a konuk oldu.
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı Finlandiya’da dünya rekoru kırdı. Okyanus Yedilisini yüzerek tarihe geçen Bengisu Avcı bu kez buzda yüzerek adını tarihe geçirdi. Anlat Bakalım'da dünya rekorunu değerlendiren Bengisu Avcı, sudan çıktığında parmaklarını kıpırdatamadığını söyledi.
Buzda yüzme sporunda yarışan Türk sporcular, eksi derecelerdeki sularda elde ettikleri başarıyla dikkat çekti. Denizin içindeki buzların kırılmasıyla oluşturulan parkurda yapılan yarışta sporcular hem madalya kazandı hem de dünya rekoru kırdı. Sporcular, zorlu koşullarda geçen yarışın ayrıntılarını ve hazırlık sürecini anlattı.
Şampiyonada Bengisu Avcı'nın yanı sıra İrem Damar, Melisa Uluarslan, İrem Ergin, Şükriye Öz, Eda Savcıgil ve Selin Cansu Demircioğlu, erkeklerde Sabri Murat Ersöz, Güçlü Baytekin ve Nevzat Arda mücadele ediyor.
'Eksi 0.2 derecede rekor'
Finlandiya'da düzenlenen 2026 Dünya Kış Yüzme Şampiyonasındaki atmosferi anlatan Bengisu Avcı şunları söyledi:
"Yarış çok güzel geçiyor. Burası çok soğuk, öyle ki üzerimizden buhar çıkıyor. Eksi 0.2 derecede yarışıyoruz. Denizin içine bir parkur yapıldı ve hiçbir şekilde başka bir materyal değil direkt buzun içinde kırıldı ve havuz yapıldı oraya, o yüzden hiçbir ısıtma yok. Burda herkes sınırlarını zorluyor. Çok mutluyum. 20-29 yaş kategorisindeki rekor da bana aitti. 200 metre kurbağalama hedef şampiyonamdı. Ama burda takımla olmak çok güzel hiçbir yarışmaya benzemiyor.
Yüzme parkurları buz kırılarak oluşturuluyor
Buz yüzme aslında 3 yıl önce Deniz Kayadelen ve Hamza Bakırcıoğlu yüzüyordu. Onlar Almanya ve İsviçre'de yüzüyordu, Türkiye'de hazırlanan bir sporcumuz yoktu. Onların da desteği ile ilk kez bu kadar kalabalık bir ekiple geldik. Sadece birinci olmadık, rekor da kırdık. O yüzden ben de gözyaşlarımı tutamadım ellerim dondu, ellerimi açamadım sudan çıkınca ama buna değdi. Bu havuz yüzmesine benziyor. Açık suda uzun mesafeler yüzüyoruz. Havuz mesafesi yüzülüyor ama çok soğuk olduğu için daha uzun yüzemiyoruz. Şu an donuyoruz.
'Isıtmalı havuz zannediyorlar oysaki sudan çıkan buzlardan iglo yapıldı'
Havuzu normal havuz zannedenler oluyor. Açık havada ısıtmalı havuz zannediyorlar. Kırılan buzlardan bir iglo yaptılar. Bu buz kalıpları bizim yüzdüğümüz alandan çıkarıldı. Bambaşka bir spor bu, hiçbir şeye benzemiyor.
Buzda yüzmeye nasıl hazırlanıyorlar?
Bize en büyük soruları siz Türkiye'den gelip nasıl yüzüyorsunuz oluyor. İstanbul Antalya İzmir'den gelen sporcularımız var. 9 derecede suda antrenman yapıyorlar. Çanakkale'de açık bir havuzda antrenman yaptık. 6 dereceydi su. Yine İstanbul'da Boğaz'da antrenman yapan sporcular var. Onun dışında buz küvetleri çok popüler biliyorsunuz bu ara. Biz onlara antrenman için giriyoruz. Şok havuzları, Ice Lab kullanıyoruz. Çanakkale'de soğuk suda daha fazla kalarak antrenmanlar yaptık. Biz buraya katıldık ama madalya da aldık. Akdeniz'den Ege'den gelen sporcular olarak, burada güneş bile yok ve biz burada yarışıyoruz. İnanılmaz bir şeyi başardık.
'İlk deneyimimde dünya ikinci oldum'
Sporculardan 17 yaşındaki Eda Savcıgil de Anlat Bakalım programına konuk oldu.
Türkiye'den Ege'den gelip ülkemizi burada temsil etmek bizim için çok büyük bir gurur. İlk deneyimimde dünya 2. oldum.
Oceans Seven'ın en unutulmaz anı hangisiydi?
"Çok fazla unutulmaz an var ama sanırım Japonya'daki yüzmenin bittiği andı. Ora daki yerlilerin Türk bayrağı açıp beni karşılamasını unutamıyorum. O yarışlarda başıma çok fazla şey geldi. Molokai'de deniz anasına çarptım. Ama biz okyanusu paylaşıyorduk o canlılarla zaten. Yedi okyanusla da bitmedi şimdi burada devam ediyor."