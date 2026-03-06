Bengisu Avcı'dan buzda yeni rekor: 'Isıtmalı havuz zannediyorlar oysaki sudan çıkan buzlardan iglo yapıldı'

Buz yüzme aslında 3 yıl önce Deniz Kayadelen ve Hamza Bakırcıoğlu yüzüyordu. Onlar Almanya ve İsviçre'de yüzüyordu, Türkiye'de hazırlanan bir sporcumuz yoktu. Onların da desteği ile ilk kez bu kadar kalabalık bir ekiple geldik. Sadece birinci olmadık, rekor da kırdık. O yüzden ben de gözyaşlarımı tutamadım ellerim dondu, ellerimi açamadım sudan çıkınca ama buna değdi. Bu havuz yüzmesine benziyor. Açık suda uzun mesafeler yüzüyoruz. Havuz mesafesi yüzülüyor ama çok soğuk olduğu için daha uzun yüzemiyoruz. Şu an donuyoruz.