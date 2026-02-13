https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/olimpiyatlarda-yarisacak-milli-surat-patenci-furkan-akar-annem-ascim-babam-soforum-oldu-aile-olarak-1103455024.html
Olimpiyatlarda yarışacak milli sürat patenci Furkan Akar: 'Annem aşçım babam şoförüm oldu, aile olarak sporun içindeyiz'
Olimpiyatlarda yarışacak milli sürat patenci Furkan Akar: 'Annem aşçım babam şoförüm oldu, aile olarak sporun içindeyiz'
Milli sürat patenci Furkan Akar, 2026 Kış Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek 8 sporcudan biri.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kısa kulvar sürat pateninde temsil edecek milli sporcu Furkan Akar, müsabakalar öncesi Sputnik Türkiye'de Anlat Bakalım'a konuk oldu.Olimpiyatlarda atmosfer nasıl?'Türk bayrağını taşırken ne yapacağımı şaşırdım'Furkan Akar'ın kış olimpiyatlarında hedefi ne?2022'deki yarışlarda ne oldu?2022 Pekin Kış Olimpiyatları Final B serisini ikinci bitiren Furkan Akar, olimpiyatlarda 7. oldu. Rakipleri yarış esnasında devrilen Akar yarışı bırakmadı ve hem yarışı aldı hem de derecesini de yükseltmiş oldu.Furkan Akar spora nasıl başladı? Kim teşvik etti?'Annem babam hiçbir yarışı kaçırmaz'Sürat pateni yarışlarında odak noktası ne?Nasıl hazırlandı? Günde kaç saat antrenman yapıyor?
Olimpiyatlarda yarışacak milli sürat patenci Furkan Akar: 'Annem aşçım babam şoförüm oldu, aile olarak sporun içindeyiz'
Milli sürat patenci Furkan Akar, 2026 Kış Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek 8 sporcudan biri. Akar hem hedeflerini, hem çalışma sürecini hem olimpiyat atmosferini anlattı. Akar en büyük destekçisinin ailesi olduğuna dikkat çekti
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kısa kulvar sürat pateninde temsil edecek milli sporcu Furkan Akar, müsabakalar öncesi Sputnik Türkiye'de Anlat Bakalım'a konuk oldu.
Olimpiyatlarda atmosfer nasıl?
Heyecan tabii ki ister istemez oluyor. Yarışmaya son 1 hafta kaldı. 16 Şubat'ta ilk eleme yarışı olacak. Gün geçtikçe, antrenman yaptıkça heyecanım artıyor tabi. Olimpiyat köyünde her şey çok iyi, her şey çok yolunda. 2022 yılına göre, 2022'de Kovid zamanıydı pek yapılacak aktivite bulamıyorduk. Ama burada tam aksine. Yapacağımız aktivite gezip görebileceğimiz yerler çok fazla ve aynı zamanda diğer sporcularla da sürekli iletişimde olmak iyi bir şans aslında. Kovid zamanında dediğim gibi bunları yapamıyorduk. Heyecan dorukta. Tabii ki antrenmanlarımız devam ediyor. Buza alışıyoruz. Yarış buzu olsun, diğer buz olsun. Devam ediyoruz. Çok sıkı bir şekilde bekliyoruz
'Türk bayrağını taşırken ne yapacağımı şaşırdım'
"O anki duygu, heyecan çok farklı. İnanılmaz gerçekten. O Türk bayrağınız yaklaşık 60-80 bin kişilik bir stadın içinde taşımak, dalgalandırmak çok gurur verici bir olaydı benim için. İlk başta adım attığım anda stada çok heyecanlıydım. Ne yapacağımı bir an şaşırdım. Arkamda abim geliyordu aynı zamanda. Abim de arkadan ‘Furkan heyecanlanma, sakin ol’ diye destek oluyordu bana aynı zamanda. Çok heyecan vericiydi. Gerçekten o 80 bin kişilik stad içinde güzel bir destek aldık aslında. Güzel bir alkış aldık. Çok gurur vericiydi ve aynı zamanda yarış kadar bir heyecan vardı bende de. "
Furkan Akar'ın kış olimpiyatlarında hedefi ne?
2022'de altıncı olmuştum 1000 metre branşında. Şimdi 500 metre branşında temsil edeceğim, yani bu da yaklaşık 40 saniye olan bir yarış. Ne olacağı belli olmayan bir metre aslında. Burada da iddialıyız. Avrupa Şampiyonası'nda beşinci olmuştum 500 metrede. 1000 metrede bronz aldığım yarışmada. Dediğim gibi çok hızlı bir yarış olduğundan dolayı ne olacağı belli olmayan bir metre. Tabii ki en kötü altıncılık, en iyi top 3'te olmak istiyorum. Kürsüde ülkem temsil etmek istiyorum tabii ki.
2022'deki yarışlarda ne oldu?
2022 Pekin Kış Olimpiyatları Final B serisini ikinci bitiren Furkan Akar, olimpiyatlarda 7. oldu. Rakipleri yarış esnasında devrilen Akar yarışı bırakmadı ve hem yarışı aldı hem de derecesini de yükseltmiş oldu.
Her yarış öncesi, her rakibe göre taktik belirliyoruz. Tabii ki sürekli taktikler değişiyor. Bazen önde olmak avantaj, bazen ortada, bazen arkada olmak avantaj. Taktiğimizi belirledik ve arkada kalmanın avantajını yaşamış olduk aslında. Önümdeki sporcular, son yarım metre işte dediğim gibi son ne olacağı belli olmayan, yarım metrede bile olacağı belli olmayan bir branş olduğundan dolayı, son yarım metrede 3 kişinin düşmesiyle 1 kişinin de penaltı olmasıyla aslında orada yarı finale kadar, Final B'ye kadar yükselmiş oldum. Taktik çok önemli. Tabi ki bazen taktiklerde işe yaramıyor, bazen tutmuyor. İstediğimiz gibi, düşündüğümüz gibi, yarış öncesi düşündüğümüz gibi olmuyor. O sırada tabi ki antrenörün, baş antrenör yandan destek veriyor. Biz de onu izleyerek, yandan taktik alarak yarış esnasında da değiştirebiliyoruz taktikleri. 2022'de böyle bir taktik uygulanmıştık ama şu an 2026 Kişi Olimpiyatları'nda 500 metre, en kısa mesafede temsil edeceğimizden dolayı şu an taktikten ziyade artık hız ve güç tamamen. Ve burada da; hızda da, güçte de iddialıyız dediğim gibi. Elimizden geleni yapacağız inşallah. Umarım diyelim. Çok heyecanlı bir yarış bizi bekliyor.
Furkan Akar spora nasıl başladı? Kim teşvik etti?
"2011 Üniversiteler Arası Kış Oyunları’ndan sonra Erzurum'da yapılan tesislerden sonra abim okul tavsiyesiyle başlıyor bu spora. Okuldan birkaç arkadaşı başlayarak onu da götürüp antrenmanlara başlatıyorlar. Abim birkaç sene yapınca sonra ben de başlamak istedim ve birkaç antrenmanını izleyerek ben de başlamak, hani hobi olarak aslında vakit geçirmek amacıyla aynı zamanda okula yoğunlaşmak istemiştim. Hobi amaçlı vakit geçirmek amaçlı başlamak istemiştim. Abim de destek verdi ve başlattı. Sonra biraz gelişince aslında bu sporda, biraz yatkın olunca milli takım antrenörü beni keşfetti bir antrenmanda ve beni milli takıma aldı. Milli takımı alındıktan sonra serüvenim başladı aslında. Abim sayesinde başlamış oldum. Kendisi şu an milli takım yardımcı antrenörü. Aynı zamanda şu an yanımda. Olimpiyatta beraberiz. En büyük destekçim diyebilirim. Bu spora da başlama sebebim, sebep olan kişi. Onun sayesinde başladım ve şu an onun sayesinde iki kez olimpiyatlardayım.
'Annem babam hiçbir yarışı kaçırmaz'
Annem, babam, kız kardeşim Erzurum’da olan, Türkiye’de olan hiçbir yarışım kaçırmaz. Sürekli tribünde görürüm onları. Hani bu da çok önemli bir şey aslında. Start çizgisine geldiğinde tribünde onları görmen biraz daha motive oluyorsun. Biraz daha destek oluyorlar çünkü sana. Ve yarışın iyi geçiyor ister istemez. Onların da desteğiyle yanımda olmasıyla hani annem benim aşçım oldu diyetisyenim oldu. Bana spor yemekleri, bir sürü sabah kahvaltıda; yulaflar, yumurtalar. Babam da antrenmana aslında bir nevi şoför oldu. Servisim oldu. Sürekli antrenmana götürdü, getirdi beni. Bir yandan da abim antrenörüm. Sürekli bir spor içerisindeyiz aile olarak. Ve sürekli arkamdalar. Buradan da çok çok teşekkür ederim. Bu başarı aslında bu olimpiyat başarıları aldığım yaptığım tarihler başarılar aslında Furkan Akar olarak değil. Aslında bir yandan hem ailem hem tüm Türkiye olarak başarmış oluyoruz. Mutlaka öyle. Çünkü bu bir akşam gideyim, bir saat antrenman yapayım, döneyim gibi bir şey asla değil. Bütün ailenin de ona motive olması gerekiyor. Zaman zaman tatiller, bayramlar hani hiçbir şey dinlemiyor sonuç olarak.
Sürat pateni yarışlarında odak noktası ne?
Branşı tanıtayım. Şu an bizim 3 mesafemiz var. 3 olimpik mesafemiz var. 1500, 1000 ve 500 metre. 1500 metre biraz daha dayanıklılığa dayalı 13.5 tur. Orada daha çok taktik yer alıyor. Daha çok hani önde arkada dediğim gibi arkada beklemek, önde beklemek, ortada beklemek. Bu işler devreye giriyor 1500 metrede. 1000 metrede yine aynı sürat ve dayanıklılık. 1000 metre 9 tur orta mesafemiz. Bunda da hani yine işin içine taktik giriyor tabii ki. Güçlü olan, hızlı olan, önde olan ve arkada olan ona göre, rakiplerinize göre taktik belirliyorsunuz. Kısa mesafemizde 500 metre, 40 saniye, 4,5 tur olan metremiz. Bir de takım yarışımız var. Aynı zamanda takım olarak yarışıyoruz. 4 kişilik erkek ya da 2 kız 2 erkek. Takım yarışında 4 erkek olan 5000 metre, 47 tur. 2 kız 2 erkek olan da 27 tur, 3000 metre olan. İzlerken aslında tamamen dediğim gibi taktik konusu çok önemli. Nerede geçiş yapacağın, hangi sporcuyu geçeceğin veya hangi sporcunun arkasında takip edeceğin bu konular çok önemli konular. Bundan dolayı her yarış öncesi antrenörüm olsun, yardımcı antrenörüm abim olsun gerekli konuşmalar. Birçok taktik belirliyoruz aslında. Tek bir taktik belirlemiyoruz. Birçok taktik belirliyoruz. Yarış esnasında her an her şey olabildiği için. Onu uygulamaya çalışıyoruz.
Nasıl hazırlandı? Günde kaç saat antrenman yapıyor?
Yaz kamplarımız çok yoğun geçiyor. Yaz ve kış kamplarımız. Yazın kondisyon olarak çalışıyoruz. Mayıs ayı itibariyle buz antrenmanları yapmıyoruz. Genelde bisiklet, fitness koşu sabah 2 saat, akşam 4 saat olarak. Günde 6 saat ve 6 gün yapıyoruz haftada. Bir gün dinlenmemiz oluyor. Buza başladığımız zaman da sabah kondisyon veya bisiklet, akşam 4 saat tekrar buz antrenmanı yapıyoruz. Yine aynı haftada 6 gün. Dediğiniz gibi çok yoğun geçiyor bir gün dinlenme. Zaten dinlenmede 6 günün mecbur dinlenmesini yapıyorsun. Sosyal bir aktiviten olmuyor. Ondan dolayı evde kalmak zorundasın, tedavini almak zorundasın. Tabii ki sorumluluk gerektiren bir şey. Yoğun geçen bir branş. Ama bu sorumlulukları yerine getirdiğinde karşılığını alınca gerçekten çok mutlu oluyor, çok gururlu oluyor insan.