Olimpiyatlarda yarışacak milli sürat patenci Furkan Akar: 'Annem aşçım babam şoförüm oldu, aile olarak sporun içindeyiz'

Annem, babam, kız kardeşim Erzurum’da olan, Türkiye’de olan hiçbir yarışım kaçırmaz. Sürekli tribünde görürüm onları. Hani bu da çok önemli bir şey aslında. Start çizgisine geldiğinde tribünde onları görmen biraz daha motive oluyorsun. Biraz daha destek oluyorlar çünkü sana. Ve yarışın iyi geçiyor ister istemez. Onların da desteğiyle yanımda olmasıyla hani annem benim aşçım oldu diyetisyenim oldu. Bana spor yemekleri, bir sürü sabah kahvaltıda; yulaflar, yumurtalar. Babam da antrenmana aslında bir nevi şoför oldu. Servisim oldu. Sürekli antrenmana götürdü, getirdi beni. Bir yandan da abim antrenörüm. Sürekli bir spor içerisindeyiz aile olarak. Ve sürekli arkamdalar. Buradan da çok çok teşekkür ederim. Bu başarı aslında bu olimpiyat başarıları aldığım yaptığım tarihler başarılar aslında Furkan Akar olarak değil. Aslında bir yandan hem ailem hem tüm Türkiye olarak başarmış oluyoruz. Mutlaka öyle. Çünkü bu bir akşam gideyim, bir saat antrenman yapayım, döneyim gibi bir şey asla değil. Bütün ailenin de ona motive olması gerekiyor. Zaman zaman tatiller, bayramlar hani hiçbir şey dinlemiyor sonuç olarak.