https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/pek-cok-sehir-saganak-ve-firtinanin-etkisinde-48-il-icin-sari-5-il-icin-turuncu-kodlu-uyari-1109554101.html

Pek çok şehir sağanak ve fırtınanın etkisinde: 48 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı

Pek çok şehir sağanak ve fırtınanın etkisinde: 48 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı

Sputnik Türkiye

Marmara başta olmak üzere birçok kentte etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, sel ve su baskınlarına yol açtı. Kocaeli ve Sakarya’da dereler taşarken ev ve... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T04:51+0300

2026-10-15T04:51+0300

2026-10-15T04:51+0300

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Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Marmara Bölgesi’nde etkili olan yağışlar nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Bazı yollarda ulaşım aksarken ekipler, su tahliyesi ve kurtarma çalışmaları başlattı.Kocaeli’de dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastıKocaeli genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Kuvvetli yağışın özellikle Başiskele ilçesinde etkisini artırmasıyla sahil kesimi ile Yeşilyurt ve Seymen mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları ulaşımı da olumsuz etkiledi.D-130 kara yolunda biriken sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, Gebze ve Dilovası ilçelerinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Kandıra ilçesinde ise özellikle kırsal mahallelerde taşkınlar yaşandı. Bağırganlı Mahallesi’nde evlerinde mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için ekipler çalışma başlattı.Çalköy Mahallesi’nin Taraklı Kışla mevkisinde, taşkın nedeniyle köprüden geçmeye çalışan bir otomobilde bulunan A.B. mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve Kandıra Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Önlem amacıyla köprü ulaşıma kapatıldı.Akçaova ve Seyrek mahallelerinde de bazı yolları su bastı. Belediye, jandarma ve İSU ekiplerinin su tahliyesi ve kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Sağanak, İzmit ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi’nde de su baskınına neden oldu.Sakarya’da yollar kapandı, bodrum katlarını su bastıSakarya’da gün boyunca devam eden yağış, kentin kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanağa dönüştü. Yağış nedeniyle Karasu ilçe merkezinde bazı binaların bodrum katlarını su bastı, yollar sular altında kaldı.Adapazarı-Karasu kara yolunun Darıçayırı ile Karasu ilçe merkezi arasındaki bölümü, su baskınları nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.Bursa’da fırtına sahil şeridinde hasara yol açtıBursa’nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, özellikle Tirilye Mahallesi’nde sahil şeridini etkiledi. Fırtınayla birlikte yükselen dalgalar, kordon boyunu aşarak sahile vurdu.Dalgaların etkisiyle kordon boyunca uzanan parke taşları yerinden sökülerek metrelerce sürüklendi. Sahildeki koruma demirleri de yerinden koptu.Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanak nedeniyle tıkanan mazgallara müdahale ederek yağmur sularının tahliyesi için çalışma yürüttü. Bölgede yağışın etkisini sürdürdüğü bildirildi.Yalova ve Balıkesir’de de su baskınları yaşandıYalova’nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla bazı yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinin oluştuğu güzergahlarda iş makineleriyle yolların açılması için çalışma yapıldı.Balıkesir’in Susurluk ilçesinde de aniden bastıran kuvvetli yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su baskınları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ve itfaiye ekipleri etkilenen bölgelerde tahliye çalışmalarına başladı. Sahadaki çalışmalar devam ediyor.48 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarıİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 14-16 Ekim tarihleri için 48 ilde sarı, 5 ilde ise turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladığını bildirdi:İstanbul'da son durum:Antalya'da son durum:Eğitime ara verilen şehirler:

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