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İstanbul'da hayat durdu: Yarın okullar tatil, motosiklet kullanımı yasaklandı, bazı vapur seferleri iptal
İstanbul'da hayat durdu: Yarın okullar tatil, motosiklet kullanımı yasaklandı, bazı vapur seferleri iptal
Sputnik Türkiye
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim'de okullarda eğitime ara verildi, motosiklet kullanımı yasaklandı. Bazı vapur seferleri de iptal edildi... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele birimlerinde çalışan kadın personel bu kapsamın dışında tutulurken, 8 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan çalışan annelerin ise meslek grubu ayrımı olmaksızın idari izinli sayılacağı bildirildi.Ayrıca motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.Bazı vapur seferleri iptal edildiİstanbul Valisi Gül: Zorunla olmadıkça çıkmayınİstanbul Valisi Davut Gül, ''Zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz'' dedi. Vali Gül ayrıca bodrum katlarda yaşayan halka geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmeleri, dere yatakları ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbulda-denizin-rengi-kahverengiye-dondu-1109531918.html
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i̇stanbul, tatil, resmi tatil, okullar tatil
i̇stanbul, tatil, resmi tatil, okullar tatil

İstanbul'da hayat durdu: Yarın okullar tatil, motosiklet kullanımı yasaklandı, bazı vapur seferleri iptal

18:42 14.10.2026 (güncellendi: 19:39 14.10.2026)
İstanbul'da aşırı yağışlar
İstanbul'da aşırı yağışlar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim'de okullarda eğitime ara verildi, motosiklet kullanımı yasaklandı. Bazı vapur seferleri de iptal edildi. Şehrin çeşitli noktalarından su baskını görüntüleri geliyor.
İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele birimlerinde çalışan kadın personel bu kapsamın dışında tutulurken, 8 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan çalışan annelerin ise meslek grubu ayrımı olmaksızın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Ayrıca motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Bazı vapur seferleri iptal edildi

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç, Kadıköy-Haliç, Beykoz-Sarıyer ve Küçüksu-İstinye hatlarının yanı sıra Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hatlarındaki seferler gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca bazı Arnavutköy-İstinye, Çengelköy-İstinye, Eminönü-Arnavutköy, Kabataş-Beykoz Boğaz Hattı ve İstinye-Çengelköy Ring Hattı seferlerinin belirli iskelelere uğramaları da iptal edildi.
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İstanbul Valisi Gül: Zorunla olmadıkça çıkmayın

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