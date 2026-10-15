https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/budo-seferleri-iptal-edildi-bursa-istanbul-deniz-ulasimina-hava-engeli-1109552557.html

BUDO seferleri iptal edildi: Bursa-İstanbul deniz ulaşımına hava engeli

BUDO seferleri iptal edildi: Bursa-İstanbul deniz ulaşımına hava engeli

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bugünkü 12 seferini iptal ettiğini duyurdu. İstanbul ile Bursa arasında... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T02:30+0300

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türki̇ye

bursa deniz otobüsleri (budo)

bursa

mudanya

kabataş

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Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava şartları, deniz ulaşımında aksamalara yol açmaya devam ediyor. BUDO internet sitesi üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre; Mudanya, Kabataş ve Armutlu hatlarında planlanan birçok sefer dalga ve fırtına engeline takıldı.BUDO iptal edilen seferler listesiBugün yapılması planlanan ancak hava muhalefeti sebebiyle iptal edilen BUDO seferleri saatleri ve hatları şu şekilde:Deniz ulaşımını kullanacak olan yolcuların, seyahatleri öncesinde bilet iptal veya iade işlemleri ile ek sefer durumlarını öğrenmek için BUDO Müşteri Hizmetleri kanalları üzerinden güncel bilgileri takip etmeleri öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbulda-yarin-okullar-tatil-edildi-1109544259.html

türki̇ye

bursa

mudanya

kabataş

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bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, mudanya, kabataş