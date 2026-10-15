https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/budo-seferleri-iptal-edildi-bursa-istanbul-deniz-ulasimina-hava-engeli-1109552557.html
BUDO seferleri iptal edildi: Bursa-İstanbul deniz ulaşımına hava engeli
BUDO seferleri iptal edildi: Bursa-İstanbul deniz ulaşımına hava engeli
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bugünkü 12 seferini iptal ettiğini duyurdu. İstanbul ile Bursa arasında... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T02:30+0300
2026-10-15T02:30+0300
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Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava şartları, deniz ulaşımında aksamalara yol açmaya devam ediyor. BUDO internet sitesi üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre; Mudanya, Kabataş ve Armutlu hatlarında planlanan birçok sefer dalga ve fırtına engeline takıldı.BUDO iptal edilen seferler listesiBugün yapılması planlanan ancak hava muhalefeti sebebiyle iptal edilen BUDO seferleri saatleri ve hatları şu şekilde:Deniz ulaşımını kullanacak olan yolcuların, seyahatleri öncesinde bilet iptal veya iade işlemleri ile ek sefer durumlarını öğrenmek için BUDO Müşteri Hizmetleri kanalları üzerinden güncel bilgileri takip etmeleri öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbulda-yarin-okullar-tatil-edildi-1109544259.html
türki̇ye
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mudanya
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bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, mudanya, kabataş
bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, mudanya, kabataş
BUDO seferleri iptal edildi: Bursa-İstanbul deniz ulaşımına hava engeli
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bugünkü 12 seferini iptal ettiğini duyurdu. İstanbul ile Bursa arasında seyahat edecek yolcuların mağdur olmaması adına güncel iptal listesi paylaşıldı.
Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava şartları, deniz ulaşımında aksamalara yol açmaya devam ediyor. BUDO internet sitesi üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre; Mudanya, Kabataş ve Armutlu hatlarında planlanan birçok sefer dalga ve fırtına engeline takıldı.
BUDO iptal edilen seferler listesi
Bugün yapılması planlanan ancak hava muhalefeti sebebiyle iptal edilen BUDO seferleri saatleri ve hatları şu şekilde:
07.00:
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08.00:
İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30:
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09.30:
Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00:
Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11.30:
İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
11.30:
İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13.00:
Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16.00:
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
16.30:
İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
19.00:
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
19.30:
İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
Deniz ulaşımını kullanacak olan yolcuların, seyahatleri öncesinde bilet iptal veya iade işlemleri ile ek sefer durumlarını öğrenmek için BUDO Müşteri Hizmetleri kanalları üzerinden güncel bilgileri takip etmeleri öneriliyor.