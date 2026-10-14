İstanbul'un ardından 3 ilde daha eğitime 1 günlüğüne ara verildi
23:11 14.10.2026 (güncellendi: 23:35 14.10.2026)
© AA / Adem KutucuSağanak yağış
© AA / Adem Kutucu
Abone ol
Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de 15 Ekim Perşembe günü tüm eğitim kurumları tatil edildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle üç ilde de kamu çalışanlarına yönelik idari izin kararları uygulanırken, Yalova'da motosiklet ve scooter kullanımı geçici olarak durduruldu.
Meteoroloji verileri doğrultusunda beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Yalova ve Kocaeli illerinde 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Valilikler tarafından yapılan resmi açıklamalarda, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği risklere karşı kamu personeline yönelik idari izin kararları ve çeşitli trafik tedbirleri alındı.
Yalova'da alınan önlemler ve son durum
Yalova Valiliği, öğrencilerin güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Kentte alınan diğer tedbirler ve yaşanan gelişmeler şu şekilde:
Kamuda görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın çalışanlar 15 Ekim günü idari izinli sayılacak.
Motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.
Sağanak yağışın etkili olduğu Armutlu ilçesinde yollarda su birikintileri meydana gelmiş, trafikte yaşanan aksamalar üzerine iş makineleriyle yol açma çalışmaları başlatıldı.
Kocaeli'de eğitim ve kamu çalışanlarına yönelik kararlar
Kocaeli Valiliği, devam eden sağanak yağışın etkisini artıracağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler üzerine il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretimin durdurulduğunu açıkladı. Kocaeli'deki idari izin kuralları ise şu şekilde belirlendi:
Kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel idari izinli ilan edildi.
Rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe giden çocuğun yanı sıra 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlar da izin kapsamına alındı.
Kurumların işleyişinin sürekliliği açısından görev yapması zorunlu olan personel, idari izin uygulamasının dışında tutulmuştur.
Her iki ilde de olumsuz hava koşullarına karşı ilgili ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğu bildirildi.
Turuncu kod verilmişti
Sakarya Valiliği, kent genelinde beklenen şiddetli yağışlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü tüm resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Karara üniversitelerin dahil edilmediği belirtildi.
Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kent için "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısı yaptığı hatırlatıldı. Yağışın genel hayatı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirilerek bu tedbirin alındığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, idari izin kapsamına alınan kamu çalışanlarına ilişkin detaylara da yer verildi. Buna göre, okulların tatil edildiği 15 Ekim Perşembe günü; anaokulu ve ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın personel, engelli, malul, hamile ve ağır kronik rahatsızlığı olan kamu görevlileri idari izinli sayılacak.