https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/yalova-ve-kocaelide-egitime-1-gunlugune-ara-verildi-1109549158.html

İstanbul'un ardından 3 ilde daha eğitime 1 günlüğüne ara verildi

İstanbul'un ardından 3 ilde daha eğitime 1 günlüğüne ara verildi

Sputnik Türkiye

Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de 15 Ekim Perşembe günü tüm eğitim kurumları tatil edildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle üç ilde de kamu çalışanlarına yönelik... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T23:11+0300

2026-10-14T23:11+0300

2026-10-14T23:35+0300

türki̇ye

yalova

kocaeli

meteoroloji

kocaeli valiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0e/1109549328_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd9cdbcc5427bdf7f64a46d4ec3cb4e8.jpg

Meteoroloji verileri doğrultusunda beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Yalova ve Kocaeli illerinde 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.Valilikler tarafından yapılan resmi açıklamalarda, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği risklere karşı kamu personeline yönelik idari izin kararları ve çeşitli trafik tedbirleri alındı.Yalova'da alınan önlemler ve son durumYalova Valiliği, öğrencilerin güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Kentte alınan diğer tedbirler ve yaşanan gelişmeler şu şekilde:Kocaeli'de eğitim ve kamu çalışanlarına yönelik kararlarKocaeli Valiliği, devam eden sağanak yağışın etkisini artıracağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler üzerine il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretimin durdurulduğunu açıkladı. Kocaeli'deki idari izin kuralları ise şu şekilde belirlendi:Her iki ilde de olumsuz hava koşullarına karşı ilgili ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğu bildirildi.Turuncu kod verilmiştiSakarya Valiliği, kent genelinde beklenen şiddetli yağışlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü tüm resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Karara üniversitelerin dahil edilmediği belirtildi.Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kent için "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısı yaptığı hatırlatıldı. Yağışın genel hayatı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirilerek bu tedbirin alındığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca, idari izin kapsamına alınan kamu çalışanlarına ilişkin detaylara da yer verildi. Buna göre, okulların tatil edildiği 15 Ekim Perşembe günü; anaokulu ve ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın personel, engelli, malul, hamile ve ağır kronik rahatsızlığı olan kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbulda-yarin-okullar-tatil-edildi-1109544259.html

türki̇ye

yalova

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yalova, kocaeli, meteoroloji, kocaeli valiliği