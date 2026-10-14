https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/antalyada-saganak-ve-hortum-etkili-oldu-seralar-zarar-gordu-22-kisi-kurtarildi-1109550908.html

Antalya'da sağanak ve hortum etkili oldu: Seralar zarar gördü, 22 kişi kurtarıldı

Antalya'da sağanak ve hortum etkili oldu: Seralar zarar gördü, 22 kişi kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Antalya'da etkili olan kuvvetli sağanak ve hortum, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Demre ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarılırken... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T23:45+0300

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Demre ilçesinin Kaleüçağız, Çevreli, Kapaklı ve Yavu mahallelerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi, bazı araçlar sürüklendi. Çevreli Mahallesi'nde seraların yaklaşık yüzde 70'inde ve 10 civarında evde hasar oluşurken, Kaleüçağız Mahallesi'ndeki bazı evler de zarar gördü. Bölgede can kaybı yaşanmadığı bildirildi.Bir okulda mahsur kalan 13 öğrenci ve 7 öğretmen ile serada mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından güvenli alanlara tahliye edildi. Kaş-Demre Devlet Yolu'nun Yavu Mahallesi geçişinde taşkın nedeniyle aksayan ulaşım ise saat 20.30 itibarıyla normale döndü.Manavgat'ta hortum 4 seraya zarar verdiManavgat ilçesinde Taşağıl ve Mırap mahalleleri ile Çavuşlar ve Karataş mevkilerinde etkili olan hortum, domates, biber, salatalık ve patlıcan ekili 4 serada hasara neden oldu.Bölgede incelemelerde bulunan Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, hortumun tarım alanlarında büyük zarara yol açtığını belirterek, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Metin, bazı bahçeler ve zeytin ağaçlarının da zarar gördüğünü aktardı.Biber serası zarar gören üretici Ahmet Kocabaş ise aniden başlayan rüzgarın ardından hortumun oluştuğunu ve serasının tamamında hasar meydana geldiğini ifade etti.Antalya Valiliği, kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışlı havanın 15 Ekim Perşembe sabahından itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

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manavgat, antalya, demre, antalya valiliği, sel, sel felaketi, tarım, tarım ve orman bakanlığı, tarım arazisi, tarım ürünü