https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/sigorta-sirketinin-dikkati-dolandiriciliktan-kurtardi-acele-istenen-taleplerde-dikkatli-olun-banka-1109327878.html

Sigorta şirketinin dikkati dolandırıcılardan kurtardı: 'Acele istenen taleplerde dikkatli olun, banka kodu paylaşmayın'

Sigorta şirketinin dikkati dolandırıcılardan kurtardı: 'Acele istenen taleplerde dikkatli olun, banka kodu paylaşmayın'

Sputnik Türkiye

Erzurum'da bir sigorta şirketi, sistemlerine izinsiz girerek müşteriden doğrulama talep eden dolandırıcıları fark etti. Hızla müşterilerini bilgilendiren firma... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T14:52+0300

2026-10-06T14:52+0300

2026-10-06T15:00+0300

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sigorta dolandırıcılığı

dolandırıcılık

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Erzurum'da bir sigorta şirketinin ekibi, sistemlerindeki olağan dışı işlemleri fark edince hızlı refleksle müşterilerini dolandırılmaktan kurtardı.Sigorta şirketi bilgisayarlarına girip bilgilere ulaştılarKentte yüzlerce müşterisi olan bir sigorta şirketinin bilgisayarlarına izinsiz bağlanan kişi veya kişiler, kurumsal haberleşme ağına erişim sağlayarak müşterilerin numaralarına ulaştı.Müşterilere mesaj attılar: 'Doğrulama kodu' mesajıŞüpheliler, bir müşteriye kurumsal hattan şirket adına ilettikleri mesajda kasko ve sigorta işlemleri için farklı bir sistem üzerinden gönderilen doğrulama kodunu talep etti.Şirket fark etti: 'İstenenleri yapmayın'Şirket çalışanları, olağan dışı işlemleri fark edince müşterileriyle irtibata geçerek mesajların dolandırıcılarca iletildiğini ve istenilenlerin yapılmaması gerektiğini belirtti.Yapılan kontrollerde işlemin dolandırıcılar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi ve şirket çalışanlarının dikkati sayesinde yüzlerce insanın dolandırılmasının önüne geçildi.Avukat Çavuşoğlu: Yüzlerce kişi mağdur olabilirdiTüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı ve şirketin avukatı Mehmet Raşit Çavuşoğlu, konuyla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.Dolandırıcıların gelişen teknolojiye hızla uyum sağladığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:'Mesajların tamamını okuyun, banka kodu paylaşmayın'Çavuşoğlu, dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:

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tüketici hak arama derneği, türkiye, sigorta, sigorta dolandırıcılığı, dolandırıcılık