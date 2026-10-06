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Sigorta şirketinin dikkati dolandırıcılardan kurtardı: 'Acele istenen taleplerde dikkatli olun, banka kodu paylaşmayın'
Sigorta şirketinin dikkati dolandırıcılardan kurtardı: 'Acele istenen taleplerde dikkatli olun, banka kodu paylaşmayın'
Sputnik Türkiye
Erzurum'da bir sigorta şirketi, sistemlerine izinsiz girerek müşteriden doğrulama talep eden dolandırıcıları fark etti. Hızla müşterilerini bilgilendiren firma... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T14:52+0300
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sigorta dolandırıcılığı
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Erzurum'da bir sigorta şirketinin ekibi, sistemlerindeki olağan dışı işlemleri fark edince hızlı refleksle müşterilerini dolandırılmaktan kurtardı.Sigorta şirketi bilgisayarlarına girip bilgilere ulaştılarKentte yüzlerce müşterisi olan bir sigorta şirketinin bilgisayarlarına izinsiz bağlanan kişi veya kişiler, kurumsal haberleşme ağına erişim sağlayarak müşterilerin numaralarına ulaştı.Müşterilere mesaj attılar: 'Doğrulama kodu' mesajıŞüpheliler, bir müşteriye kurumsal hattan şirket adına ilettikleri mesajda kasko ve sigorta işlemleri için farklı bir sistem üzerinden gönderilen doğrulama kodunu talep etti.Şirket fark etti: 'İstenenleri yapmayın'Şirket çalışanları, olağan dışı işlemleri fark edince müşterileriyle irtibata geçerek mesajların dolandırıcılarca iletildiğini ve istenilenlerin yapılmaması gerektiğini belirtti.Yapılan kontrollerde işlemin dolandırıcılar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi ve şirket çalışanlarının dikkati sayesinde yüzlerce insanın dolandırılmasının önüne geçildi.Avukat Çavuşoğlu: Yüzlerce kişi mağdur olabilirdiTüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı ve şirketin avukatı Mehmet Raşit Çavuşoğlu, konuyla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.Dolandırıcıların gelişen teknolojiye hızla uyum sağladığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:'Mesajların tamamını okuyun, banka kodu paylaşmayın'Çavuşoğlu, dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:
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tüketici hak arama derneği, türkiye, sigorta, sigorta dolandırıcılığı, dolandırıcılık
tüketici hak arama derneği, türkiye, sigorta, sigorta dolandırıcılığı, dolandırıcılık

Sigorta şirketinin dikkati dolandırıcılardan kurtardı: 'Acele istenen taleplerde dikkatli olun, banka kodu paylaşmayın'

14:52 06.10.2026 (güncellendi: 15:00 06.10.2026)
Erzurum'da bir sigorta şirketinin ekibi, sistemlerindeki olağan dışı işlemleri fark edince hızlı refleksle müşterilerini dolandırılmaktan kurtardı.
Erzurum'da bir sigorta şirketinin ekibi, sistemlerindeki olağan dışı işlemleri fark edince hızlı refleksle müşterilerini dolandırılmaktan kurtardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
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Erzurum'da bir sigorta şirketi, sistemlerine izinsiz girerek müşteriden doğrulama talep eden dolandırıcıları fark etti. Hızla müşterilerini bilgilendiren firma sayesinde yüzlerce kişi dolandırılmaktan kurtarıldı. Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Çavuşoğlu acele talepler konusunda uyardı ve 'hızlı değil, dikkatli davranın' dedi.
Erzurum'da bir sigorta şirketinin ekibi, sistemlerindeki olağan dışı işlemleri fark edince hızlı refleksle müşterilerini dolandırılmaktan kurtardı.

Sigorta şirketi bilgisayarlarına girip bilgilere ulaştılar

Kentte yüzlerce müşterisi olan bir sigorta şirketinin bilgisayarlarına izinsiz bağlanan kişi veya kişiler, kurumsal haberleşme ağına erişim sağlayarak müşterilerin numaralarına ulaştı.

Müşterilere mesaj attılar: 'Doğrulama kodu' mesajı

Şüpheliler, bir müşteriye kurumsal hattan şirket adına ilettikleri mesajda kasko ve sigorta işlemleri için farklı bir sistem üzerinden gönderilen doğrulama kodunu talep etti.

Şirket fark etti: 'İstenenleri yapmayın'

Şirket çalışanları, olağan dışı işlemleri fark edince müşterileriyle irtibata geçerek mesajların dolandırıcılarca iletildiğini ve istenilenlerin yapılmaması gerektiğini belirtti.
Yapılan kontrollerde işlemin dolandırıcılar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi ve şirket çalışanlarının dikkati sayesinde yüzlerce insanın dolandırılmasının önüne geçildi.

Avukat Çavuşoğlu: Yüzlerce kişi mağdur olabilirdi

Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı ve şirketin avukatı Mehmet Raşit Çavuşoğlu, konuyla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
Dolandırıcıların gelişen teknolojiye hızla uyum sağladığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Müşteri para göndermek üzereyken müvekkil firma çalışanlarının dikkati sayesinde kendisiyle iletişime geçildi. Böylece müşterinin dolandırıcılara para göndermesi ve banka işlem kodunu paylaşması önlenirken, dolandırıcıların diğer müşterilere ulaşmasının da önüne geçildi. Bu işlem fark edilmese yüzlerce insan mağdur edilebilirdi. Bilişim sistemlerini ele geçirip haksız kazanç sağlama ve nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçlarının olduğunu düşünüyoruz."

'Mesajların tamamını okuyun, banka kodu paylaşmayın'

Çavuşoğlu, dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:
"Dolandırıcılık girişimi her zaman yabancı bir numaradan ve mail adresinden gelmeyebilir. Acele ettirilen talep karşısında hızlı değil, dikkatli davranın, mesajın tamamını okuyun, banka işlem kodlarını paylaşmayın. Şüpheli talebi aynı hesaba sorarak değil, daha güvenilir başka kanaldan teyit edin. Firmalar da kurumsal yapılarını güçlendirmek adına bilişim sistemlerini uzmanlar eşliğinde güçlendirmeli, dışarıdan erişime maruz kalabilecek her türlü yöntemden uzaklaştırmak için gerekli önlemleri almalıdır."
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