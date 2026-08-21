https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/dolandiricilarin-yeni-yontemi-fatih-karahan-kovuldu-yalaniyla-sahte-yatirim-tuzagi-1108147106.html

Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Fatih Karahan kovuldu' yalanıyla sahte yatırım tuzağı

Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Fatih Karahan kovuldu' yalanıyla sahte yatırım tuzağı

Sputnik Türkiye

Dolandırıcılar, bu kez sahte yatırım reklamlarını haber sitelerinin reklam alanlarına taşıdı. Tanınmış isimlerin kullanıldığı sansasyonel başlıklarla başlayan... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T13:51+0300

2026-08-21T13:51+0300

2026-08-21T13:51+0300

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İnternet kullanıcılarını hedef alan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya platformlarında defalarca karşılaşılan sahte yatırım reklamları, bu kez internet sitelerindeki reklam alanlarını da kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı.Haber sanılıyor: Başka siteye yönlendiriyorÖzellikle haber sitelerinde karşılaşılan bazı reklamlar, ilk bakışta sıradan bir haber bağlantısı izlenimi veriyor. Ancak reklama tıklayan kullanıcılar, kısa süre içerisinde gerçeği yansıtmayan haberlerin ve yatırım vaatlerinin yer aldığı farklı internet sayfalarına yönlendiriliyor.Yöntemin dikkat çeken bir diğer tarafı ise reklamların güvenilir haber kuruluşlarının reklam alanlarında karşımıza çıkabilmesi. Reklam sistemlerine sıradan ve zararsız bir işletme kampanyası izlenimi veren içeriklerin, kullanıcı karşısına çıktığında farklı sayfalar ve mesajlar sunabilmesi ise dijital reklamcılıkta ‘cloaking’ olarak bilinen reklam gizleme veya manipülasyon yöntemini akıllara getiriyor.Sahte başlıkla ilgi çekiyorlarDolandırıcıların kullandığı yöntemde kamuoyunun yakından tanıdığı isimler ve ekonomi gündemindeki kişiler öne çıkarılıyor. Sansasyonel ve gerçeği yansıtmayan başlıklarla kullanıcıların dikkatini çekmeyi amaçlayan reklamlar, çoğu zaman gerçek bir haber bağlantısı görünümünde hazırlanıyor.Son dönemde dikkat çeken örneklerden birinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan’ın görevden alındığı yönünde gerçeği yansıtmayan bir başlık kullanılıyor. “Fatih Karahan kovuldu” şeklindeki ifadeyle hazırlanan reklam, haber sitelerindeki reklam alanlarında gerçek bir haber bağlantısı görüntüsüyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.Reklamın ayrıntılarında ise haber içeriğiyle ilgisi bulunmayan bir işletme adının yer alması dikkat çekiyor. Bu durum, reklamın sisteme ilk aşamada sıradan bir işletme kampanyası görüntüsüyle sokulmuş olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.Söz konusu reklamların haber sitelerinin kendi yayınları olmadığı, üçüncü taraf dijital reklam ağları üzerinden kullanıcıların karşısına çıkarıldığı belirtiliyor. Benzer içeriklerin farklı internet sitelerinde de görülmesi, yöntemin tek bir yayın kuruluşuyla sınırlı olmadığını gösteriyor.Farklı siteye gidiyorSistemin asıl kritik noktası ise reklama tıklandıktan sonra ortaya çıkıyor. Kullanıcı, reklam üzerinden bir haber içeriğine ulaştığını düşünürken başka bir internet sitesine yönlendirilebiliyor.Bu sayfalar, bilinen haber kuruluşlarının internet sitelerine oldukça benzer şekilde tasarlanabiliyor. Logo, sayfa düzeni, görseller ve haber formatının taklit edilmesiyle kullanıcıda gerçek bir haber sayfasında bulunduğu algısı oluşturuluyor. Son olaylarda Hürriyet.com.tr başta olmak üzere bilinen haber sitelerinin tasarımına benzeyen sayfaların kullanıldığı görülüyor.Sahte sayfada ise reklamda adı kullanılan kişi üzerinden yeni bir yatırım fırsatı sunuluyor. Kullanıcılara yüksek kazanç, yeni yatırım sistemi, devlet destekli kazanç modeli veya sınırlı kontenjan gibi ifadelerle ulaşan dolandırıcılar; telefon numarası, e-posta adresi ve benzeri kişisel bilgileri talep ediyor. Bu noktada amaç yalnızca kullanıcıyı sahte bir haberle yanıltmak değil. Sansasyonel başlıkla oluşturulan ilk güven duygusunun ardından kullanıcıyı yatırım yapmaya ikna edecek ikinci bir aşamaya geçirmek hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/halil-ergune-dolandirici-tuzagi-cok-korktum-kahroldum-cok-uzuldum-1107108853.html

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fatih karahan, google, reklam, dolandırıcılık, internet