https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuyumcunun-dikkati-telefon-dolandiricilarini-oyununu-bozdu-2-milyonluk-altinini-kaptirmaktan-son-1108433274.html

Kuyumcunun dikkati telefon dolandırıcılarının oyununu bozdu: 2 milyonluk altınını kaptırmaktan son anda kurtuldu

Kuyumcunun dikkati telefon dolandırıcılarının oyununu bozdu: 2 milyonluk altınını kaptırmaktan son anda kurtuldu

Sputnik Türkiye

Yalova'da 81 yaşındaki adamı kandıran telefon dolandırıcılarının oyununu kuyumcunun dikkati bozdu. 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T13:50+0300

2026-09-02T13:50+0300

2026-09-02T13:53+0300

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Yalova'da' savcıyız' diye kendini kandıran dolandırıcıların isteği üzerine evdeki 2 milyon liralık altınını bozdurmak için kuyumcuya giden 81 yaşındaki adamı, kuyumcunun dikkati kurtardı. Yaşlı adamın durumundan şüphelenen kuyumcunun çağırdığı polis duruma müdahale ederken dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimliğin terör örgütü tarafından kullanılıyor yalanına başvurdularYalova'da telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, N.B'ye (81) kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyledi. Telefondaki kişinin yönlendirmesiyle kuyumcuya giden N.B, altınlarını bozdurmak istedi.Kuyumcu Sinan İnci, N.B'nin sürekli telefonla görüşmesinden şüphelenince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede iş yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek, N.B'yi dolandırılmaktan kurtardı.2 milyonluk altını kaptırmaktan kurtulduKuyumcu Sinan İnci, N.B'nin sürekli telefon görüşmesi yapması üzerine ona bazı sorular sorduğunu ve dolandırıldığını anladığını belirterek, "112'yi aradık. Polis ekipleri gelerek hemen olaya müdahale etti. Yaklaşık 2 milyon civarında amcanın altını vardı. Sağ olsun emniyet mensuplarıyla beraber altınlarını kurtarmış olduk." diye konuştu.Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/polisiz-yalaniyla-emekli-adamin-bin-758-cumhuriyet-altinini-aldilar-son-supheli-de-yakalandi--1108409190.html

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