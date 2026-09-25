https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/adiniza-kredi-cekildi-iddiasina-inandi-kasa-ile-750-bin-liralik-ziynet-esyasini-kendi-eliyle-1109038161.html

'Adınıza kredi çekildi' iddiasına inandı: Kasa ile 750 bin liralık ziynet eşyasını kendi eliyle dolandırıcıya verdi

'Adınıza kredi çekildi' iddiasına inandı: Kasa ile 750 bin liralık ziynet eşyasını kendi eliyle dolandırıcıya verdi

Sputnik Türkiye

Ankara'da "adınıza kredi çekildi" iddiasıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T13:49+0300

2026-09-25T13:49+0300

2026-09-25T13:49+0300

yaşam

dolandırıcılık

para

ziynet eşyası

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Ankara'da "adınıza kredi çekildi" iddiasıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.Dolandırıcıların yöntemleri değişmiyorAlınan bilgiye göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, telefonla A.Y'yi arayarak, adına kredi çekildiğini ve altına çevrildiğini söyledi.Korkudan dolandırıcıya inandı: Ziynet eşyalarını teslim ettiŞüpheliler, yürütülen sözde operasyon kapsamında karşılaştırma bahanesiyle mağdurun evindeki ziynet eşyalarının kendilerine teslim edilmesini istedi.Şüphelilere inanan mağdur, evine gelen zanlı B.G.T'ye bir kasa içerisinde 750 bin liralık ziynet eşyası teslim etti. Mağdur A.Y, bir süre sonra şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.Şikayet üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlı B.G.T'nin ikametini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.Paraları kendi hesabına aktarmışPolisin yürüttüğü çalışmalarda zanlı B.G.T.'nin kasayı parçalayarak ziynet eşyalarını farklı kuyumcularda bozdurup parayı banka hesabına aktardığı belirlendi.Şüphelinin kendisini yönlendiren diğer zanlılara ise para göndermediği saptandı.Öte yandan B.G.T'nin mağdurun yaşadığı apartmana geldiği anlar ile sonrasında izlediği güzergah güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, elindeki kasayla apartmandan çıkan şüphelinin taksi ve tren kullanarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

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dolandırıcılık, para, ziynet eşyası