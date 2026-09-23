https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/dolandiricilar-da-okula-dondu-tuzaga-dusmemek-icin-iste-yapilmasi-gerekenler-1108910421.html

Dolandırıcılar da 'okula döndü': Tuzağa düşmemek için işte yapılması gerekenler

Dolandırıcılar da 'okula döndü': Tuzağa düşmemek için işte yapılması gerekenler

Sputnik Türkiye

Okula dönüş heyecanı dolandırıcıları da heyecanlandırdı. Uzmanlar özellikle burs, kurs ücretlerinde indirim gibi vaatler ya da sahte siteler aracılığıyla... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T16:01+0300

2026-09-23T16:01+0300

2026-09-23T16:01+0300

türki̇ye

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Türkiye'de okulların açılmasıyla birlikte dolandırıcıların da farklı yöntemlere başvurabileceğine dikkat çeken uzmanlar uyarıyor. Özellikle 'burs kazandınız' ya da 'eğitim ücretinde indirim aldınız' gibi vaatlere kanılmaması gerektiğinin altı çizilirken, gerçek siteleri birebir taklit ederek 'oltalama' yapan dolandırıcılara karşı uyanık olunması gerektiği vurgulandı. Öğrenciler ve veliler hedefte Uzmanlar yapay zeka ve deepfake gibi gelişmiş araçları kullanan dolandırıcıların sahte içerikleri daha inandırıcı hale getirmeyi başardığına vurgu yapıyor. Peki en çok hangi tuzaklar kuruluyor?Oltalama: Saldırganlar, çoğunlukla güvenilir bir kurum veya kişiden gelmiş gibi görünen mesajlar yoluyla hedefledikleri kurbanları acil bir durum varmış gibi hissettiriyor. Bu da kötü amaçlı yazılımları indirmenize ve hassas bilgilerinizi girmeye neden olabiliyor. Teslimat dolandırıcılığı: Bilinen kargo şirketlerini gibi sahte teslimat mesajları gönderen dolandırıcılar teslimat başarısız oldu ya da küçük bir ücret ödemeniz gerekiyor diyerek sizi tuzağa düşürebilir. Çevrimiçi alışveriş dolandırıcılığı: Özellikle okul ihtiyaçlarını karşılamak için online alışverişi seçen veliler bu tuzağa bir tık uzaklıkta. Orjinal sitelerin birebir aynısını kuran dolandırıcılar büyük indirim vaatleriyle sizden finansal bilgilerinizi alabiliyor.Gelişmiş ücret dolandırıcılığı: Burs, öğrenci affı kredisi, okul ya da kurslarda 'indirim kuponu' tanımladıklarını söyleyen dolandırıcılar bu imkanlardan yararlanmak için sizden 'ön ödeme' talep edebilir. Özellikle burs dönemi başladığı için uzmanlar bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Öğrenci katkı payı -öğrenim ücreti dolandırıcılığı: Kendilerini yetkili gibi gösteren dolandırıcılar üniversite öğrencilerini ya da velilerini 'ödenmesi gereken bir öğrenim ücreti var' diye sahte mesajlar yoluyla dolandırabiliyor. Dolandırılmamak için ne yapmak gerekiyor? Alınabilecek güvenlik önlemleri neler?Uzmanlar, mutlaka gelen mesajları iyi okunmasını gerektiğini vurguluyor. Mail yoluyla gelen bildirimlerde mutlaka 'adresin' kontrol edilmesi gerektiği belirtilirken şu önlemler sıralanıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/guzellesmek-isterken-dolandirildilar-4-ilde-10-kisi-yakalandi-1108969485.html

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