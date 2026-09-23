https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/dolandiricilar-da-okula-dondu-tuzaga-dusmemek-icin-iste-yapilmasi-gerekenler-1108910421.html
Dolandırıcılar da 'okula döndü': Tuzağa düşmemek için işte yapılması gerekenler
Dolandırıcılar da 'okula döndü': Tuzağa düşmemek için işte yapılması gerekenler
Sputnik Türkiye
Okula dönüş heyecanı dolandırıcıları da heyecanlandırdı. Uzmanlar özellikle burs, kurs ücretlerinde indirim gibi vaatler ya da sahte siteler aracılığıyla... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T16:01+0300
2026-09-23T16:01+0300
2026-09-23T16:01+0300
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Türkiye'de okulların açılmasıyla birlikte dolandırıcıların da farklı yöntemlere başvurabileceğine dikkat çeken uzmanlar uyarıyor. Özellikle 'burs kazandınız' ya da 'eğitim ücretinde indirim aldınız' gibi vaatlere kanılmaması gerektiğinin altı çizilirken, gerçek siteleri birebir taklit ederek 'oltalama' yapan dolandırıcılara karşı uyanık olunması gerektiği vurgulandı. Öğrenciler ve veliler hedefte Uzmanlar yapay zeka ve deepfake gibi gelişmiş araçları kullanan dolandırıcıların sahte içerikleri daha inandırıcı hale getirmeyi başardığına vurgu yapıyor. Peki en çok hangi tuzaklar kuruluyor?Oltalama: Saldırganlar, çoğunlukla güvenilir bir kurum veya kişiden gelmiş gibi görünen mesajlar yoluyla hedefledikleri kurbanları acil bir durum varmış gibi hissettiriyor. Bu da kötü amaçlı yazılımları indirmenize ve hassas bilgilerinizi girmeye neden olabiliyor. Teslimat dolandırıcılığı: Bilinen kargo şirketlerini gibi sahte teslimat mesajları gönderen dolandırıcılar teslimat başarısız oldu ya da küçük bir ücret ödemeniz gerekiyor diyerek sizi tuzağa düşürebilir. Çevrimiçi alışveriş dolandırıcılığı: Özellikle okul ihtiyaçlarını karşılamak için online alışverişi seçen veliler bu tuzağa bir tık uzaklıkta. Orjinal sitelerin birebir aynısını kuran dolandırıcılar büyük indirim vaatleriyle sizden finansal bilgilerinizi alabiliyor.Gelişmiş ücret dolandırıcılığı: Burs, öğrenci affı kredisi, okul ya da kurslarda 'indirim kuponu' tanımladıklarını söyleyen dolandırıcılar bu imkanlardan yararlanmak için sizden 'ön ödeme' talep edebilir. Özellikle burs dönemi başladığı için uzmanlar bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Öğrenci katkı payı -öğrenim ücreti dolandırıcılığı: Kendilerini yetkili gibi gösteren dolandırıcılar üniversite öğrencilerini ya da velilerini 'ödenmesi gereken bir öğrenim ücreti var' diye sahte mesajlar yoluyla dolandırabiliyor. Dolandırılmamak için ne yapmak gerekiyor? Alınabilecek güvenlik önlemleri neler?Uzmanlar, mutlaka gelen mesajları iyi okunmasını gerektiğini vurguluyor. Mail yoluyla gelen bildirimlerde mutlaka 'adresin' kontrol edilmesi gerektiği belirtilirken şu önlemler sıralanıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/guzellesmek-isterken-dolandirildilar-4-ilde-10-kisi-yakalandi-1108969485.html
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Dolandırıcılar da 'okula döndü': Tuzağa düşmemek için işte yapılması gerekenler
Okula dönüş heyecanı dolandırıcıları da heyecanlandırdı. Uzmanlar özellikle burs, kurs ücretlerinde indirim gibi vaatler ya da sahte siteler aracılığıyla yapılabilecek dolandırıcılık tuzaklarına dikkat çekiyor.
Türkiye'de okulların açılmasıyla birlikte dolandırıcıların da farklı yöntemlere başvurabileceğine dikkat çeken uzmanlar uyarıyor. Özellikle 'burs kazandınız' ya da 'eğitim ücretinde indirim aldınız' gibi vaatlere kanılmaması gerektiğinin altı çizilirken, gerçek siteleri birebir taklit ederek 'oltalama' yapan dolandırıcılara karşı uyanık olunması gerektiği vurgulandı.
Öğrenciler ve veliler hedefte
Uzmanlar yapay zeka ve deepfake gibi gelişmiş araçları kullanan dolandırıcıların sahte içerikleri daha inandırıcı hale getirmeyi başardığına vurgu yapıyor. Peki en çok hangi tuzaklar kuruluyor?
Oltalama: Saldırganlar, çoğunlukla güvenilir bir kurum veya kişiden gelmiş gibi görünen mesajlar yoluyla hedefledikleri kurbanları acil bir durum varmış gibi hissettiriyor. Bu da kötü amaçlı yazılımları indirmenize ve hassas bilgilerinizi girmeye neden olabiliyor.
Teslimat dolandırıcılığı: Bilinen kargo şirketlerini gibi sahte teslimat mesajları gönderen dolandırıcılar teslimat başarısız oldu ya da küçük bir ücret ödemeniz gerekiyor diyerek sizi tuzağa düşürebilir.
Çevrimiçi alışveriş dolandırıcılığı: Özellikle okul ihtiyaçlarını karşılamak için online alışverişi seçen veliler bu tuzağa bir tık uzaklıkta. Orjinal sitelerin birebir aynısını kuran dolandırıcılar büyük indirim vaatleriyle sizden finansal bilgilerinizi alabiliyor.
Gelişmiş ücret dolandırıcılığı: Burs, öğrenci affı kredisi, okul ya da kurslarda 'indirim kuponu' tanımladıklarını söyleyen dolandırıcılar bu imkanlardan yararlanmak için sizden 'ön ödeme' talep edebilir. Özellikle burs dönemi başladığı için uzmanlar bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Öğrenci katkı payı -öğrenim ücreti dolandırıcılığı: Kendilerini yetkili gibi gösteren dolandırıcılar üniversite öğrencilerini ya da velilerini 'ödenmesi gereken bir öğrenim ücreti var' diye sahte mesajlar yoluyla dolandırabiliyor.
Dolandırılmamak için ne yapmak gerekiyor? Alınabilecek güvenlik önlemleri neler?
Uzmanlar, mutlaka gelen mesajları iyi okunmasını gerektiğini vurguluyor. Mail yoluyla gelen bildirimlerde mutlaka 'adresin' kontrol edilmesi gerektiği belirtilirken şu önlemler sıralanıyor:
Bilinmeyen bağlantılara tıklamayın.
Şüpheli e-postaları açmayın.
Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.
İşletim sisteminizi güncel tutun.
Dil bilgisi hatalarına karşı dikkatli olun.
Her hesabınız için ayrı ve güçlü bir parola kullanın.
Cihazınızı kilitlemeyi unutmayın.
Düzenli olarak verilerinizi yedekleyin.
Okul ya da üniversite yönetimine gizlilik ve güvenlik politikalarını sorun.