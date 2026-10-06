https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/hatayda-saganak-ve-dolu-tarim-arazileri-su-altinda-kaldi-1109326955.html
Hatay'da sağanak ve dolu: Tarım arazileri su altında kaldı
Hatay'da sağanak ve dolu: Tarım arazileri su altında kaldı
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T14:21+0300
2026-10-06T14:21+0300
2026-10-06T14:30+0300
türki̇ye
hatay
arsuz
sel
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Hatay'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.Zaman zaman dolu yağdıKent genelinde sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde Arsuz'da etkisini artırdı.Yağış nedeniyle Madenli ve Gökmeydan mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Tarım arazileri su altında kaldıDoludan da etkilenen ilçede, tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı.Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle Arsuz-İskenderun kara yolunun Madenli mevkisinde su birikintileri oluştu.Meteoroloji sarı kodlu uyarmıştıMGM'nin haritasına göre Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/guneyde-saganak-kuzeyde-firtina-hava-sicakliklari-dusmeye-devam-ediyor-1109264202.html
türki̇ye
hatay
arsuz
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hatay, arsuz, sel
Hatay'da sağanak ve dolu: Tarım arazileri su altında kaldı
14:21 06.10.2026 (güncellendi: 14:30 06.10.2026)
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu
Hatay'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle Madenli ve Gökmeydan mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Tarım arazileri su altında kaldı
Doludan da etkilenen ilçede, tarım arazilerinin
bir kısmı su altında kaldı.
Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle Arsuz-İskenderun kara yolunun Madenli mevkisinde su birikintileri oluştu.
Meteoroloji sarı kodlu uyarmıştı
MGM'nin haritasına göre
Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay
, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımlanmıştı.