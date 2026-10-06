https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/hatayda-saganak-ve-dolu-tarim-arazileri-su-altinda-kaldi-1109326955.html

Hatay'da sağanak ve dolu: Tarım arazileri su altında kaldı

Hatay'da sağanak ve dolu: Tarım arazileri su altında kaldı

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T14:21+0300

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türki̇ye

hatay

arsuz

sel

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Hatay'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.Zaman zaman dolu yağdıKent genelinde sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde Arsuz'da etkisini artırdı.Yağış nedeniyle Madenli ve Gökmeydan mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Tarım arazileri su altında kaldıDoludan da etkilenen ilçede, tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı.Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle Arsuz-İskenderun kara yolunun Madenli mevkisinde su birikintileri oluştu.Meteoroloji sarı kodlu uyarmıştıMGM'nin haritasına göre Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımlanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/guneyde-saganak-kuzeyde-firtina-hava-sicakliklari-dusmeye-devam-ediyor-1109264202.html

türki̇ye

hatay

arsuz

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