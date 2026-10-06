Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/hatayda-saganak-ve-dolu-tarim-arazileri-su-altinda-kaldi-1109326955.html
Hatay'da sağanak ve dolu: Tarım arazileri su altında kaldı
Hatay'da sağanak ve dolu: Tarım arazileri su altında kaldı
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T14:21+0300
2026-10-06T14:30+0300
türki̇ye
hatay
arsuz
sel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/06/1109326645_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dc5552f85b97357ce13768d97f7d598d.jpg
Hatay'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.Zaman zaman dolu yağdıKent genelinde sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde Arsuz'da etkisini artırdı.Yağış nedeniyle Madenli ve Gökmeydan mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Tarım arazileri su altında kaldıDoludan da etkilenen ilçede, tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı.Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle Arsuz-İskenderun kara yolunun Madenli mevkisinde su birikintileri oluştu.Meteoroloji sarı kodlu uyarmıştıMGM'nin haritasına göre Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/guneyde-saganak-kuzeyde-firtina-hava-sicakliklari-dusmeye-devam-ediyor-1109264202.html
türki̇ye
hatay
arsuz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/06/1109326645_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7ee7d4ae32999a0db73dd9839ec8414d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hatay, arsuz, sel
hatay, arsuz, sel

Hatay'da sağanak ve dolu: Tarım arazileri su altında kaldı

14:21 06.10.2026 (güncellendi: 14:30 06.10.2026)
Hatay'da sağanak ve dolu: Tarım arazileri su altında kaldı
Hatay'da sağanak ve dolu: Tarım arazileri su altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
Abone ol
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu
Hatay'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Zaman zaman dolu yağdı

Kent genelinde sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde Arsuz'da etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle Madenli ve Gökmeydan mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Tarım arazileri su altında kaldı

Doludan da etkilenen ilçede, tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı.
Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle Arsuz-İskenderun kara yolunun Madenli mevkisinde su birikintileri oluştu.

Meteoroloji sarı kodlu uyarmıştı

MGM'nin haritasına göre Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımlanmıştı.
Hatay'da sağanak ve dolu: Tarım arazileri su altında kaldı
Hatay'da sağanak ve dolu: Tarım arazileri su altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
Hatay'da sağanak ve dolu: Tarım arazileri su altında kaldı
İstanbul sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
YAŞAM
Güneyde sağanak, kuzeyde fırtına: Hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor
4 Ekim, 09:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала