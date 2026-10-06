https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/meteorolojiden-19-ile-sari-kod-kuvvetli-yagis-geliyor-1109313831.html

Meteoroloji'den 19 ile sarı kod: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den 19 ile sarı kod: Kuvvetli yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere çok sayıda kentte kuvvetli sağanak beklenirken ani sel, su baskını... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T07:47+0300

2026-10-06T07:47+0300

2026-10-06T07:47+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Ekim hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye'nin geniş bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, 19 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.Son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.Meteoroloji 19 ili sarı kodla uyardıMGM'nin uyarı haritasına göre Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımlandı.Kuvvetli yağışların Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Karaman, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde etkili olması bekleniyor.Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde de yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Sel, dolu ve yıldırım uyarısıMeteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayanların oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı görülebileceği belirtilirken, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamaların da yaşanabileceği uyarısı yapıldı.Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, zamanla doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Güneydoğu için bir uyarı daha: Toz taşınımı geliyorYağışların yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı bekleniyor.Meteoroloji, toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.Bölgede Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış da beklendiğinden, bazı noktalarda sağanak ve toz taşınımının aynı gün içerisinde etkili olması bekleniyor.Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanak bekleniyorYağışların en geniş alanda etkili olacağı bölgelerden biri Doğu Anadolu olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Malatya'nın güneyinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Erzurum'da sıcaklığın 16, Kars ve Van'da 17, Malatya'da ise 18 derece civarında olması bekleniyor.Akdeniz'de üç kentte yağışlar kuvvetlenecekOrta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.Özellikle Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Antalya'da ise öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Günün en yüksek sıcaklığının Antalya'da 28, Adana'da 26, Hatay'da 24 derece olması bekleniyor.Karadeniz'de sağanak gece kuvvetlenecekOrta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da sıcaklığın 19, Trabzon'da 19, Rize'de ise 20 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Batı Karadeniz'de ise genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Sinop çevrelerinde yerel sağanak görülebilecek.İstanbul'da yağış beklenmiyorMarmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığının 22 derece olması tahmin edilirken yağış öngörülmüyor.Bursa ve Kocaeli'de sıcaklık 22, Çanakkale'de ise 24 dereceye kadar çıkacak.Ege Bölgesi'nde de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. İzmir'de sıcaklığın 27, Muğla'da 26, Uşak'ta 22, Afyonkarahisar'da ise 19 derece olması bekleniyor.Ankara 21, İzmir 27, İstanbul 22 dereceİç Anadolu'da bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Karaman çevrelerinde sabah saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Başkent Ankara'da parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor.Meteoroloji'nin tahminlerine göre bazı kentlerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:İstanbul 22, Ankara 21, İzmir 27, Antalya 28, Adana 26, Diyarbakır 22, Gaziantep 23, Şanlıurfa 25, Erzurum 16, Trabzon 19 ve Samsun 19 derece.Denizlerde fırtına beklenmiyorMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre bugün fırtına beklenmiyor.Karadeniz'in doğusu ile Akdeniz'de aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülebilecek. Marmara'da rüzgarın akşam saatlerinde doğu kesimlerde yer yer 6 kuvvetine ulaşması bekleniyor.Ege'de dalga yüksekliğinin yer yer 2,5 metreye, Marmara'da ise akşam saatlerinde 2 metreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Van Gölü'nde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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