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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sakaryada-bazi-okullar-yarin-tatil-edildi-1109143952.html
Sakarya'da bazı okullar yarın tatil edildi
Sakarya'da bazı okullar yarın tatil edildi
Sputnik Türkiye
Sakarya'da iki gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildi. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
sakarya
akyazı
erenler
okul
okul servisi
yatılı okul
okul servis minibüsü
tatil
okullar tatil
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Sakarya'da sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı ev, iş yeri, tarım arazileri ve yolları su bastı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyazı'da 6, Erenler'de 8, Karapürçek'te 4 ve Karasu'da 1 okulda eğitime 1 gün ara verildi.Eğitime ara verilen okulların isimleri ise şu şekilde;AkyazıErenlerKarapürçekKarasu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sakaryada-saganak-yagis-hayati-felc-etti-evleri-su-basti-tarim-arazileri-sular-altinda-kaldi-1109129203.html
türki̇ye
sakarya
akyazı
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sakarya, akyazı, erenler , okul, okul servisi, yatılı okul, okul servis minibüsü, tatil, okullar tatil
sakarya, akyazı, erenler , okul, okul servisi, yatılı okul, okul servis minibüsü, tatil, okullar tatil

Sakarya'da bazı okullar yarın tatil edildi

23:36 29.09.2026
© Osman Nevtan AngünSakarya
Sakarya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© Osman Nevtan Angün
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Sakarya'da iki gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.
Sakarya'da sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı ev, iş yeri, tarım arazileri ve yolları su bastı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyazı'da 6, Erenler'de 8, Karapürçek'te 4 ve Karasu'da 1 okulda eğitime 1 gün ara verildi.
Eğitime ara verilen okulların isimleri ise şu şekilde;
Akyazı
1.
Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu
2.
Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu
3.
Kuzuluk İlkokulu
4.
Mehmet Soykan İlkokulu
5.
Topçusırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu ve Ortaokulu
6.
Yağcılar İlkokulu
Erenler
1.
Abdullah Esma Kocabıyık İlkokulu ve Ortaokulu
2.
Ali Dilmen İlkokulu
3.
Ekinli İlkokulu ve Ortaokulu
4.
Erenler Ortaokulu
5.
Hacı Mehmet Akkoç Ortaokulu
6.
Şeyhköy Anasınıfı (TEV Esat Egesoy Bedia Başgöz İlk ve Ortaokulu)
7.
Çaybaşı Yeniköy İlkokulu
8.
Yunus Çiloğlu Ortaokulu
Karapürçek
1.
Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi
2.
Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu
3.
Şehit Mustafa Geyve İlkokulu ve Ortaokulu
Karasu
1.
Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu
Sakarya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
TÜRKİYE
Sakarya'da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, tarım arazileri sular altında kaldı
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