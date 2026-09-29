https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sakaryada-bazi-okullar-yarin-tatil-edildi-1109143952.html

Sakarya'da bazı okullar yarın tatil edildi

Sakarya'da bazı okullar yarın tatil edildi

Sputnik Türkiye

Sakarya'da iki gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildi. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T23:36+0300

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türki̇ye

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Sakarya'da sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı ev, iş yeri, tarım arazileri ve yolları su bastı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyazı'da 6, Erenler'de 8, Karapürçek'te 4 ve Karasu'da 1 okulda eğitime 1 gün ara verildi.Eğitime ara verilen okulların isimleri ise şu şekilde;AkyazıErenlerKarapürçekKarasu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sakaryada-saganak-yagis-hayati-felc-etti-evleri-su-basti-tarim-arazileri-sular-altinda-kaldi-1109129203.html

türki̇ye

sakarya

akyazı

erenler

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