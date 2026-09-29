https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sakaryada-bazi-okullar-yarin-tatil-edildi-1109143952.html
Sakarya'da bazı okullar yarın tatil edildi
Sakarya'da bazı okullar yarın tatil edildi
Sputnik Türkiye
Sakarya'da iki gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildi. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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akyazı
erenler
okul
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yatılı okul
okul servis minibüsü
tatil
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Sakarya'da sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı ev, iş yeri, tarım arazileri ve yolları su bastı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyazı'da 6, Erenler'de 8, Karapürçek'te 4 ve Karasu'da 1 okulda eğitime 1 gün ara verildi.Eğitime ara verilen okulların isimleri ise şu şekilde;AkyazıErenlerKarapürçekKarasu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sakaryada-saganak-yagis-hayati-felc-etti-evleri-su-basti-tarim-arazileri-sular-altinda-kaldi-1109129203.html
türki̇ye
sakarya
akyazı
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sakarya, akyazı, erenler , okul, okul servisi, yatılı okul, okul servis minibüsü, tatil, okullar tatil
sakarya, akyazı, erenler , okul, okul servisi, yatılı okul, okul servis minibüsü, tatil, okullar tatil
Sakarya'da bazı okullar yarın tatil edildi
Sakarya'da iki gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.
Sakarya'da sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı ev, iş yeri, tarım arazileri ve yolları su bastı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyazı'da 6, Erenler'de 8, Karapürçek'te 4 ve Karasu'da 1 okulda eğitime 1 gün ara verildi.
Eğitime ara verilen okulların isimleri ise şu şekilde;
1.
Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu
2.
Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu
5.
Topçusırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu ve Ortaokulu
1.
Abdullah Esma Kocabıyık İlkokulu ve Ortaokulu
3.
Ekinli İlkokulu ve Ortaokulu
5.
Hacı Mehmet Akkoç Ortaokulu
6.
Şeyhköy Anasınıfı (TEV Esat Egesoy Bedia Başgöz İlk ve Ortaokulu)
7.
Çaybaşı Yeniköy İlkokulu
8.
Yunus Çiloğlu Ortaokulu
1.
Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi
2.
Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu
3.
Şehit Mustafa Geyve İlkokulu ve Ortaokulu
1.
Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu