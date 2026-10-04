https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/guneyde-saganak-kuzeyde-firtina-hava-sicakliklari-dusmeye-devam-ediyor-1109264202.html

Güneyde sağanak, kuzeyde fırtına: Hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor

Güneyde sağanak, kuzeyde fırtına: Hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin büyük bir bölümünde bu hafta yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T09:19+0300

2026-10-04T09:19+0300

2026-10-04T09:19+0300

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Eylül ayının sona ermesi ile kış kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bugün hava nasıl olacak?Ülke genelinde bugün yağışlar özellikle güney kesimlerde etkisini sürdürecek. Batı ve kuzey bölgelerdeyse yağışların büyük ölçüde kesilmesi, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. İstanbul'da poyraz etkili olacakPoyrazın etkili olduğu İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Kuvvetli esen poyraz nedeniyle hissedilen sıcaklık 16-17 derece civarında seyredecek.Ankara’da az bulutlu hava beklenirken sıcaklığın 19 derece civarında olması bekleniyor. Bursa’da parçalı bulutlu hava ve 21 derece sıcaklık öngörülüyor.İzmir’de rüzgar kuvvetli esiyor. Özellikle Bergama, Foça ve Çeşme çevrelerinde rüzgarın daha sert hissedilmesi bekleniyor. İzmir’de sıcaklık 24 derece civarında olacak.3 gün daha yağışlıAntalya’da sağanak devam ediyor. Kentte yağışlı havanın 3 gün daha etkili olması beklenirken sıcaklık 27 derece seviyesinde olacak.Bölge bölge hava durumuPazartesi hava nasıl olacak?Yeni haftanın ilk gününde ise Türkiye’nin güney ve doğu kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak beklenirken Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağışların yeniden kuvvetlenmesi öngörülüyor.İstanbul'da yine poyrazın etkisiyle sıcaklık 21 derece hissedilecek. Ankara’da açık bir hava bekleniyor ve termometreler 20 dereceyi gösterecek. İzmir’de ise sıcaklık 25 derece civarında olacak. Bursa’da da sıcaklık 21 derece seviyesinde seyredecek.Marmara’da poyraz etkisini sürdürüyor. Rüzgarın hızı azalsa da yer yer sert esmesi bekleniyor. Edirne’de 23, Kocaeli’de ise 21 derece ölçülecek.İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağış var. Konya-Niğde ile Kayseri çevrelerinde sağanak yağış beklenirken Eskişehir’de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Eskişehir 20, Sivas ise 19 derece olacak.Ege’de bölgesel yağış görülecek. Muğla, Fethiye ve Denizli çevrelerinde kısa süreli yağmurlar etkili olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinde ise daha çok güneşli hava hakim. Manisa’da sıcaklık 25, Muğla’da 23 derece olacak.Akdeniz için sağanak uyarısıAdana çevresinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adana’da sıcaklık 28, Hatay’da ise 26 derece seviyesinde olacak. Antalya’da da sağanak geçişleri etkisini sürdürecek ve sıcaklık 28 derece olacak.Karadeniz’in batısı daha sakin. Ancak Trabzon, Rize ve Artvin hattında kuvvetli yağış görülecek. Bölgede sıcaklıkların 18-20 derece arasında olması bekleniyor.Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış yeniden kuvvetlenecek. Bölge genelinde yağmur beklenirken yer yer gök gürültüsü ve yıldırım görülebilecek. Erzurum 16, Malatya 20, Diyarbakır 23 derece.Sıcaklık mevsim normalleri altındaMeteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yayımlanan haftalık hava durumundaysa, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği belirtildi.Öte yandan bugün için ise Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklenirken yaşanabilecek bilenecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/akomdan-istanbul-icin-saatli-uyari-saganak-ve-firtina-etkisini-artiracak-1109185966.html

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