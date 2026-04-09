İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/hatayda-saganak-9u-cocuk-32-kisi-kurtarildi-egitime-1-gun-ara-verildi-1104908169.html
Hatay'da sağanak: 9'u çocuk 32 kişi kurtarıldı, eğitime 1 gün ara verildi
Hatay'da sağanak: 9'u çocuk 32 kişi kurtarıldı, eğitime 1 gün ara verildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1 günlüğüne eğitime ara verildi. Ayrıca sağanak nedeniyle araçlarında mahsur kalan 9'u çocuk 32 kişi kurtarıldı. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104908012_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0cb1d12552da7aee7f8003e3041d6818.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/sariyerde-kiz-yurduna-girmisti-supheli-tutuklandi-1104907676.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104908012_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_3eba766c15582b889e6478259ec5cc45.jpg
23:37 09.04.2026 (güncellendi: 23:38 09.04.2026)
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1 günlüğüne eğitime ara verildi. Ayrıca sağanak nedeniyle araçlarında mahsur kalan 9'u çocuk 32 kişi kurtarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle 9 mahallede araçlarında mahsur kalan 9'u çocuk 32 kişi kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesi 170 personelle, Antakya'da 110 bölgede, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde de yağıştan etkilenen noktalarda tahliye ve temizlik çalışması yaptı.
Hatay Valiliği, sağanak nedeniyle Antakya ilçesinde okullarda 1 günlüğüne eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valilik açıklamasında, "İlimizde meydana gelen yoğun yağış sebebiyle yarın Antakya ilçemizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi yer aldı.
Sarıyer'de kız yurduna girmişti: Şüpheli tutuklandı
