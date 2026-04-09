Hatay'da sağanak: 9'u çocuk 32 kişi kurtarıldı, eğitime 1 gün ara verildi
Hatay'da sağanak: 9'u çocuk 32 kişi kurtarıldı, eğitime 1 gün ara verildi
Sputnik Türkiye
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1 günlüğüne eğitime ara verildi. Ayrıca sağanak nedeniyle araçlarında mahsur kalan 9'u çocuk 32 kişi kurtarıldı. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T23:37+0300
2026-04-09T23:37+0300
2026-04-09T23:38+0300
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Sağanak nedeniyle 9 mahallede araçlarında mahsur kalan 9'u çocuk 32 kişi kurtarıldı.Büyükşehir Belediyesi 170 personelle, Antakya'da 110 bölgede, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde de yağıştan etkilenen noktalarda tahliye ve temizlik çalışması yaptı.Hatay Valiliği, sağanak nedeniyle Antakya ilçesinde okullarda 1 günlüğüne eğitime ara verildiğini duyurdu.Valilik açıklamasında, "İlimizde meydana gelen yoğun yağış sebebiyle yarın Antakya ilçemizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi yer aldı.
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
antakya, hatay valiliği, hatay, sağanak, sağanak yağış
antakya, hatay valiliği, hatay, sağanak, sağanak yağış
Hatay'da sağanak: 9'u çocuk 32 kişi kurtarıldı, eğitime 1 gün ara verildi
23:37 09.04.2026 (güncellendi: 23:38 09.04.2026)
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1 günlüğüne eğitime ara verildi. Ayrıca sağanak nedeniyle araçlarında mahsur kalan 9'u çocuk 32 kişi kurtarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle 9 mahallede araçlarında mahsur kalan 9'u çocuk 32 kişi kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesi 170 personelle, Antakya'da 110 bölgede, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde de yağıştan etkilenen noktalarda tahliye ve temizlik çalışması yaptı.
Hatay Valiliği, sağanak nedeniyle Antakya ilçesinde okullarda 1 günlüğüne eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valilik açıklamasında, "İlimizde meydana gelen yoğun yağış sebebiyle yarın Antakya ilçemizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi yer aldı.