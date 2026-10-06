https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/fon-sorusturmasi-cevdet-yilmaz-yarin-genel-kurulda-bilgilendirme-yapacak-1109336153.html

Fon soruşturması: Cevdet Yılmaz yarın Genel Kurul'da bilgilendirme yapacak

Fon soruşturması: Cevdet Yılmaz yarın Genel Kurul'da bilgilendirme yapacak

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Genel Kurulda fon soruşturmasına ilişkin genel bilgiler vereceğini açıkladı. 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T17:26+0300

2026-10-06T17:26+0300

2026-10-06T17:44+0300

ekonomi̇

cevdet yılmaz

fon

fon soruşturması

cumhurbaşkanı yardımcısı

spk

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yarın, Genel Kurul'da fon soruşturmasına ilişkin genel bilgiler verecek.29 Eylül'de toplantı yapılmıştı29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla toplantı yapılmıştı.Toplantının ardından, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili sürecin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş ve Devlet Denetleme Kurulu da fon işlemlerini incelemek ve denetlemek üzere görevlendirilmişti.Son olarak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum gerçekleştirmiş ve son verileri paylaşmıştı. Karahan, "Fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi." demişti.Fon soruşturmasında ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Eylül'de Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin incelenmesini talep etmişti. Şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024'ten itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi istenmişti.Kimler tutuklu?Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi'nin de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanmıştı.Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında gelinen son duruma ilişkin 85 şüphelinin tutuklandığını, 207 kişi hakkında işlem yapıldığını ve şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbir kararları uygulandığını açıklamıştı.

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cevdet yılmaz, fon, fon soruşturması, cumhurbaşkanı yardımcısı, spk