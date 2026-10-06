https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/selvi-istanbul-borsasi-130-kez-uyardi-mi-spk-bu-uyarilar-karsisinda-ne-yapti-uyarilari-dikkate-1109318229.html
Selvi: İstanbul Borsası 130 kez uyardı mı? SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları dikkate almayanlar kimlerdi?
Selvi: İstanbul Borsası 130 kez uyardı mı? SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları dikkate almayanlar kimlerdi?
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi fon soruşturmasına yönelik İstanbul Borsası'nın SPK'yi uyarıp uyarmadığını sordu. Selvi "SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T09:33+0300
2026-10-06T09:33+0300
2026-10-06T09:33+0300
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sermaye piyasası kurulu (spk)
borsa
borsa i̇stanbul
abdulkadir selvi
fon
fon soruşturması
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerini sürdürdü.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında SPK'ya yapılan uyarıları ele aldı:"İstanbul Borsası tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen raporda şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak SPK’nın buna dikkate almadığı ifade ediliyor. Bırakın 130 defa uyarılmayı 1 defa uyarılsa dahi hemen harekete geçilmesi gerekiyor. Eğer 130 kez uyarıldıysa bu yangın bacayı sardı demektir. İstanbul Borsası 130 kez uyardı mı? SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları dikkate almayan yöneticiler kimlerdi? Hadi JPMorgan ve Morgan Stanley’in uyarılarını dinlemediniz bari İstanbul Borsası’nı dinleseydiniz de ülkeye bu felaketi yaşatmasaydınız."Arkadaki güç kim?Fon soruşturmasında ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin incelenmesi talep edildi.Müzekkerede ayrıca söz konusu şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024'ten itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi istendi.Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi'nin de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanmıştı.Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı.Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 53 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmişti.Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 65'e yükseldiği bildirilmişti.
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türkiye, sermaye piyasası kurulu (spk), borsa, borsa i̇stanbul, abdulkadir selvi, fon, fon soruşturması
türkiye, sermaye piyasası kurulu (spk), borsa, borsa i̇stanbul, abdulkadir selvi, fon, fon soruşturması
Selvi: İstanbul Borsası 130 kez uyardı mı? SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları dikkate almayanlar kimlerdi?
Abdulkadir Selvi fon soruşturmasına yönelik İstanbul Borsası'nın SPK'yi uyarıp uyarmadığını sordu. Selvi "SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları dikkate almayanlar kimlerdi?" diye sordu.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerini sürdürdü.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında SPK'ya yapılan uyarıları
ele aldı:
"İstanbul Borsası tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen raporda şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak SPK’nın buna dikkate almadığı ifade ediliyor. Bırakın 130 defa uyarılmayı 1 defa uyarılsa dahi hemen harekete geçilmesi gerekiyor. Eğer 130 kez uyarıldıysa bu yangın bacayı sardı demektir. İstanbul Borsası 130 kez uyardı mı? SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları dikkate almayan yöneticiler kimlerdi? Hadi JPMorgan ve Morgan Stanley’in uyarılarını dinlemediniz bari İstanbul Borsası’nı dinleseydiniz de ülkeye bu felaketi yaşatmasaydınız."
Katılımevim’in arkasındaki güç kimdi? Hangi güç Meclis’te bir cümlelik değişikliği yaptırıp, ‘Katılımevim’in önünü açtı. Yine resmi internet sitesinde açıklandığına göre ‘katılımevim’ 2024-25 yılında ise Katılım Bankası kurma izni almış. Belli ki örgütlü bir yapı yürü ya kulum demiş. Tera başta olmak üzere fon soygununu gerçekleştirenler son 4 ayda büyük vurgunlara imza atmışlar ama bu işin yapı taşları 2022 yılında döşenmeye başlanmış.
Fon soruşturmasında ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin incelenmesi talep edildi.
Müzekkerede ayrıca söz konusu şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024'ten itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi istendi.
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi'nin de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanmıştı.
Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 53 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmişti.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 65'e yükseldiği bildirilmişti.