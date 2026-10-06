https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/merkez-bankasi-baskani-karahandan-fon-aciklamasi-fonlardaki-cikislar-buyuk-oranda-mevduata-yoneldi-1109336342.html

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan fon açıklaması: 'Fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi'

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan fon açıklaması: 'Fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi'

Sputnik Türkiye

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan TCMB Başkanı Fatih Karahan, fonlardaki çıkışlar hakkında bilgi verdi. Karahan, fonlardaki çıkışların büyük oranda... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T17:25+0300

2026-10-06T17:25+0300

2026-10-06T17:25+0300

ekonomi̇

fatih karahan

türkiye cumhuriyet merkez bankası

enflasyon

fon

merkez bankası

rezerv

enflasyon farkı

dezenflasyon

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Son dönemde para piyasası ve fonlar yaşanan çıkışlar hakkında açıklama yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi" ifadelerini kullandı. Fonlardaki para çıkışını değerlendirdiTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapan TCMB Başkanı Fatih Karahan, son dönemdeki para politikaları, finansal piyasalar, enflasyon gibi konularda değerlendirmelerde bulundu. Para piyasası ve benzeri fonlardaki çıkışlar hakkında konuşan Karahan, "Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu görüyoruz" dedi. Dezenflasyon sürecinin hız kazanmasını bekliyoruz Karahan dezenflasyon süreciyle ilgili açıklamalar yaparak, "Dezenflasyon süreci ivme kaybetmekle birlikte devam ediyor. Enflasyondaki yavaşlama daha net gözlenmekte” diye konuştu. Şokların etkisinin hafiflemesiyle dezenflasyon sürecinin yeniden hız kazanmasını beklediklerini belirten Karahan, "Şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla, dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz" dedi.Enerji fiyatlarındaki riske dikkat çekti Enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğünün altını çizen Karahan, yıl içinde öne çıkan jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklerin dezenflasyon sürecini etkilediğini söyledi.Enflasyon değerlendirmesi yaptıSunumunda enflasyonla ilgili bilgileri de paylaşan Karahan, yıllıklandırılmış ana eğilimin eylül itibarıyla yüzde 23,7 seviyesine gerilediğini belirterek, "Yıllıklandırılmış olarak baktığımızda, savaş döneminde yüzde 30'lar seviyesine yükselen ana eğilim, eylül itibarıyla yüzde 23,7 seviyesine işaret ediyor. Bu seviye, mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında" dedi. Karahan, ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesinin dezenflasyonun önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ettiğini söyledi. Para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını belirten Karahan, talepteki zayıflamayla birlikte enflasyonun ana eğiliminin düşüş gösterdiğini ifade etti. Karahan, “Geldiğimiz noktada, para politikasındaki sıkı duruşumuzun etkisiyle, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını, talepteki zayıflama neticesinde enflasyonun ana eğiliminin düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz” diye konuştu.Ancak yıl başında öngörülen enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin gerçekleşmemesinin risk olmaya devam ettiğini belirten Karahan, ihtiyatlı duruşun sürdürülmesi gerektiğini ifade ederken, "Enflasyon beklentilerinde sene başında öngördüğümüz iyileşmenin sağlanmamış olması dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürmeyi gerekli kılıyor" ifadelerini kullandı. Döviz kuru oynaklığında sınırlı artış yaşandıSon dönemde yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ülke kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında sınırlı artış yaşandığını belirten Karahan, Merkez Bankası rezervlerin 25 Eylül itibarıyla 171 milyar dolara yükseldiğini söyledi.Tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanacağızKarahan, önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacağını belirtirken fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçların kullanılmaya devam edileceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/merakla-bekleniyordu-eylul-ayi-enflasyonu-aciklandi-1109289179.html

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fatih karahan, türkiye cumhuriyet merkez bankası, enflasyon, fon, merkez bankası, rezerv, enflasyon farkı, dezenflasyon