https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/fatma-betul-sayan-kaya-ve-esinden-tmsfye-iade-1109310661.html

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinden TMSF'ye iade

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinden TMSF'ye iade

Sputnik Türkiye

Fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın gönüllü ödeme başvurusu üzerine, TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T23:33+0300

2026-10-05T23:33+0300

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türki̇ye

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fatma betül sayan kaya

i̇lyas kaya

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptığı başvuru incelendi.Başvurunun ardından ilgili bankalar, ödeme işlemiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından görüş istedi.Başsavcılık, yapılan değerlendirmenin ardından TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi.

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