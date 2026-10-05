https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/fatma-betul-sayan-kaya-ve-esinden-tmsfye-iade-1109310661.html
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinden TMSF'ye iade
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinden TMSF'ye iade
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın gönüllü ödeme başvurusu üzerine, TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T23:33+0300
2026-10-05T23:33+0300
2026-10-06T00:08+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptığı başvuru incelendi.Başvurunun ardından ilgili bankalar, ödeme işlemiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından görüş istedi.Başsavcılık, yapılan değerlendirmenin ardından TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/vahap-secer-adliyeye-sevk-edildi-gozler-savcilik-kararinda-1109286066.html
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türkiye, fatma betül sayan kaya, i̇lyas kaya, tmsf
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinden TMSF'ye iade
23:33 05.10.2026 (güncellendi: 00:08 06.10.2026)
Fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın gönüllü ödeme başvurusu üzerine, TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme yapılmasına izin verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptığı başvuru incelendi.
Başvurunun ardından ilgili bankalar, ödeme işlemiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından görüş istedi.
Başsavcılık, yapılan değerlendirmenin ardından TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi.