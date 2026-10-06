https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/bakan-gurlekten-fon-sorusturmasi-aciklamasi-5-kisi-bu-hesaplara-iadede-bulunmus-1109322268.html

Bakan Gürlek: Hakemlerin kimseye bağlı olmadan maç yönetmesini istiyoruz ama şu an durum maalesef öyle değil

Bakan Gürlek: Hakemlerin kimseye bağlı olmadan maç yönetmesini istiyoruz ama şu an durum maalesef öyle değil

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon ve hakemler soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek "Türk futbolunun temiz olması lazım. Hakemlerin adalet... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T12:35+0300

2026-10-06T12:35+0300

2026-10-06T12:52+0300

türki̇ye

akın gürlek

hakem

soruşturma

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Gürlek, başta fon soruşturması olmak üzere gazetecilerin gündemdeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, hakemler soruşturmasına ilişkin "Türk futbolunun temiz olması lazım. Hakemlerin adalet çerçevesinde kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.Bakan Gürlek, "TMSF'de bir hesap iadesi açıldı, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF Başkanımızla görüştüm, 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş" dedi.Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim gözbebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. İhmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak.17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık.Yürüyen bir süreç var, titizlikle yürütüyoruz. İyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım.Şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 220 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu.'Elimizde liste var'Kısa sürede manipülatif hareketelerle mesela iki ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kar çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var.TMSF'de bir hesap iadesi açıldı, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF Başkanımızla görüştüm, 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş.Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık.Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor."Hakemler soruşturmasında son durum ne?Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel dün tutuklandı. Soruşturmada MASAK ve HTS çalışmaları yapıldıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada bazı şüpheliler hakkında “eziyet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.Dosya kapsamında yapılan açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.4 ilde operasyon düzenlenmiştiBunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa’da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti.Operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım, MHK Eğitim ve 4’üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFFHGD İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFFHGD İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.5 şüpheli daha önce tutuklanmıştıHakimlik, Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar’ın tutuklanmasına karar vermişti.Şüpheliler Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza” şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/adalet-bakani-gurlek-duyurdu-en-eskisi-39-yillik-7-dosyada-8-faili-mechul-cinayet-aydinlatildi-1109257368.html

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akın gürlek, hakem, soruşturma