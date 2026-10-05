https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/kira-zammi-belli-oldu-ekim-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1109289585.html
Kira zammı belli oldu: Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Kira zammı belli oldu: Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayı kira zam oranı da netleşti. Kirada tavan zam oranı... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T10:05+0300
2026-10-05T10:05+0300
2026-10-05T10:49+0300
ekonomi̇
kira
kira artış oranı
kira zam oranı
kira sözleşmesi
ev sahibi
enflasyon
enflasyon oranı
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
tüi̇k
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Hem kiracı hem de ev sahiplerinin merakla beklediği veriler açıklandı. Ekim ayı kira zam oranı belli olduTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayı kira zam oranı da netleşti. Kirada tavan zam oranı 31.49 oldu.Kira zammı nasıl hesaplanıyor?Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/merakla-bekleniyordu-eylul-ayi-enflasyonu-aciklandi-1109289179.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kira-zammi-belli-oldu-eylul-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1108456625.html
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kira, kira artış oranı, kira zam oranı, kira sözleşmesi, ev sahibi , enflasyon, enflasyon oranı, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, konut
Kira zammı belli oldu: Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
10:05 05.10.2026 (güncellendi: 10:49 05.10.2026)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayı kira zam oranı da netleşti. Kirada tavan zam oranı 31.49 oldu.
Hem kiracı hem de ev sahiplerinin merakla beklediği veriler açıklandı.
Ekim ayı kira zam oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim
ayı kira zam oranı da netleşti. Kirada tavan zam oranı 31.49 oldu.
2026 yılı kira zam oranları
Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Ay
Azami Kira Zam Oranı
Ocak
yüzde 34,88
Şubat
yüzde 33,98
Mart
yüzde 33,39
Nisan
yüzde 32,82
Mayıs
yüzde 32,43
Haziran
yüzde 32,24
Temmuz
yüzde 32,03
Ağustos
yüzde 31,90
Eylül
yüzde 31,79
Kira zammı nasıl hesaplanıyor?
Konutlar için zam oranı
artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın
TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor
. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılıyor.