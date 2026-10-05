https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/kira-zammi-belli-oldu-ekim-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1109289585.html

Kira zammı belli oldu: Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Kira zammı belli oldu: Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayı kira zam oranı da netleşti. Kirada tavan zam oranı... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T10:05+0300

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ekonomi̇

kira

kira artış oranı

kira zam oranı

kira sözleşmesi

ev sahibi

enflasyon

enflasyon oranı

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

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Hem kiracı hem de ev sahiplerinin merakla beklediği veriler açıklandı. Ekim ayı kira zam oranı belli olduTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayı kira zam oranı da netleşti. Kirada tavan zam oranı 31.49 oldu.Kira zammı nasıl hesaplanıyor?Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılıyor.

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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kira-zammi-belli-oldu-eylul-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1108456625.html

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