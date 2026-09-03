Türkiye
Putin: Transarktik Ulaşım Koridoru'nu yıl boyunca işler hale getirmeyi hedefliyoruz
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kira-zammi-belli-oldu-eylul-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1108456625.html
Kira zammı belli oldu: Eylül ayı artış oranı ne kadar oldu?
Kira zammı belli oldu: Eylül ayı artış oranı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri ile birlikte eylül ayı kira zam oranı da netleşti. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T10:05+0300
2026-09-03T10:14+0300
ekonomi̇
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
tüi̇k
kira
kira artış oranı
kira zam oranı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101497132_0:86:1536:950_1920x0_80_0_0_7766fd754a3e264f35fdf7aa031a9df0.png
Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Kira zam oranı ne oldu?Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 31.79 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 31.79 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 31.90 olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/agustos-kira-zam-orani-belli-oldu-yasal-tavan-siniri-yuzde-31-90-1107751024.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101497132_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_e4801f07408cffe2b57232cdbe5ad981.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, kira, kira artış oranı, kira zam oranı
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, kira, kira artış oranı, kira zam oranı

Kira zammı belli oldu: Eylül ayı artış oranı ne kadar oldu?

10:05 03.09.2026 (güncellendi: 10:14 03.09.2026)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturkira artış oranı
kira artış oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri ile birlikte eylül ayı kira zam oranı da netleşti.
Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi.

Kira zam oranı ne oldu?

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 31.79 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 31.79 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 31.90 olmuştu.
kira artış oranı düşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
EKONOMİ
Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem başladı: Ağustos ayı kira zam oranı ne oldu?
4 Ağustos, 07:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала