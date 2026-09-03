https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kira-zammi-belli-oldu-eylul-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1108456625.html
Kira zammı belli oldu: Eylül ayı artış oranı ne kadar oldu?
Kira zammı belli oldu: Eylül ayı artış oranı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri ile birlikte eylül ayı kira zam oranı da netleşti. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T10:05+0300
2026-09-03T10:05+0300
2026-09-03T10:14+0300
ekonomi̇
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
tüi̇k
kira
kira artış oranı
kira zam oranı
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Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Kira zam oranı ne oldu?Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 31.79 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 31.79 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 31.90 olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/agustos-kira-zam-orani-belli-oldu-yasal-tavan-siniri-yuzde-31-90-1107751024.html
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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, kira, kira artış oranı, kira zam oranı
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, kira, kira artış oranı, kira zam oranı
Kira zammı belli oldu: Eylül ayı artış oranı ne kadar oldu?
10:05 03.09.2026 (güncellendi: 10:14 03.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri ile birlikte eylül ayı kira zam oranı da netleşti.