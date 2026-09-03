https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kira-zammi-belli-oldu-eylul-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1108456625.html

Kira zammı belli oldu: Eylül ayı artış oranı ne kadar oldu?

Kira zammı belli oldu: Eylül ayı artış oranı ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri ile birlikte eylül ayı kira zam oranı da netleşti. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T10:05+0300

2026-09-03T10:05+0300

2026-09-03T10:14+0300

ekonomi̇

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

kira

kira artış oranı

kira zam oranı

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Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Kira zam oranı ne oldu?Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 31.79 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 31.79 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 31.90 olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/agustos-kira-zam-orani-belli-oldu-yasal-tavan-siniri-yuzde-31-90-1107751024.html

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