https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/merakla-bekleniyordu-eylul-ayi-enflasyonu-aciklandi-1109289179.html

Merakla bekleniyordu: Eylül ayı enflasyonu açıklandı

Merakla bekleniyordu: Eylül ayı enflasyonu açıklandı

Sputnik Türkiye

Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon eylül ayında yüzde 1.84 artış gösterdi. yıllık enflasyon 29.73 oldu. 05.10.2026, Sputnik Türkiye

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyonunu açıkladı.Enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 1.84, yıllık bazda yüzde 29.73 oldu.Enflasyon rakamları verileriTüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1.84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.07 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 29.73, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27.38 olarak kayıtlara geçti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 31.49, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27.81 yükseldi.Aylık bazda TÜFE yüzde 1.84, Yİ-ÜFE yüzde 2.07 artış gösterdi.TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24.32, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29.73 yükseliş kaydetti. Öte yandan, TÜFE yıllık bazda Kasım 2021'den beri ilk defa yüzde 30'un altına indi.Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 23.38, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 27.38 artış gerçekleşti.Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ekimde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31.49 olarak belirlendi.Beklentiler ne yöndeydi?Beklentiler AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde TÜFE'nin yüzde 2.18 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 29.66 olacağı hesaplanmıştı.

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