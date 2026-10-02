Döviz mi, altın mı, borsa mı? Hangi finansal veriler, nasıl takip edilmeli, ekonomi gazetecisi Gökçen Tuncer açıkladı

İnsanların bir şeyi ne kadar almak istediği, taleptir. Neyi ne kadar istiyorsunuz, ne kadar arzuluyorsunuz. Hatta ekonomi öğrencilerine daha ilk dersi öğretilen şeylerden biri de ihtiyaçlardır. Şimdi mesela ihtiyaç deyince gerçekten bir şeye muhtaç olma, mesela gıda gibi işte su gibi çok daha hayati elzem ihtiyaçlar aklımıza geliyor. Ama bir başkasına da gerçekten çok pahalı bir çanta alıyorsa, ona para harcıyorsa o da onun ihtiyacı olarak kabul eder ekonomi bilimi bunu. Arz da mesela bu talebin karşısında o üründen piyasaya ne kadar sunulduğuyla alakalı bir konudur. Ama iş öyle bir yere geldi k. Mesela bu zamana kadar talebi etkileyen farklı farklı parametreleri inceledi ekonomi bilim dalı. Ama mesela eminim ki influencerları hiç bu zamana kadar hesaba katmadı. Instagram reklamlarını hesaba katmadı. Dolayısıyla sizin bir anda böyle karşınıza çıkan şey, asla ihtiyacınız olmayabilir. Ama bir yandan da öyle bir hani mesela bu arzın, sizin önünüze çıkan reklamların yani gerçekten talebi var mı yok mu artık emin değiliz yüzde yüz. Ama öyle bir çepeçevre sarılmış durumdayız ki bir arz bombardımanı var üzerimize doğru. Ve asla ihtiyacını hissetmediğimiz o zamana kadar hiçbir şekilde hissetmediğimiz şey bir anda, alabiliyoruz.