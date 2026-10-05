https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/kaldirimi-isgal-eden-scooterlara-ceza-var-mi-tukonfed-baskan-vekili-gullu-2-saat-icinde-toplamakla-1109203275.html

Kaldırımı işgal eden scooterlara ceza var mı? TÜKONFED Başkan Vekili Güllü '2 saat içinde toplamakla yükümlüler' dedi

Kaldırımı işgal eden scooterlara ceza var mı? TÜKONFED Başkan Vekili Güllü '2 saat içinde toplamakla yükümlüler' dedi

Sputnik Türkiye

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2026-10-05T11:48+0300

2026-10-05T11:48+0300

2026-10-05T11:48+0300

yaşam

scooter

scooter

elektrikli scooter

e-scooter

trafik

üketici konfederasyonu (tükonfed) başkanvekili i̇brahim güllü

tükonfed

tüketici konfederasyonu

türkiye

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Scooterların trafikteki sayısı artıyor. Özellikle büyükşehirlerde hem şahsi scooterını kullananların hem de paylaşımsal scooterları kullananlar bir hayli arttı. Sayının artmasıyla trafik kazalarının çoğalması da kaçınılmaz oldu. Peki 2020 yılında hayatımıza giren, yönetmeliği 2021'de hazırlanan ve cezalarının da 2025 yılında güncellendiği scooter kullanımına ilişkin kurallar neler? Scooter kullanıcıları bu kuralları biliyor mu? TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü Sputnik Türkiye'ye konuştu ve scooter kullanımına dair bilinmeyenleri anlattı.Scooter mevzuatı yeterli mi, yasal düzenleme ne aşamada?Scooterlarda hız sınırı var mı?"Elektrikli scooterların teknik olarak ulaşabileceği azami hız 25 km/saat" ifadesini kullanan Güllü, "Bununla birlikte, yerel trafik komisyonları ve UKOME tarafından belirli bölgelerde daha düşük hız sınırları getirilebilir. Paylaşımlı scooter firmaları, belirlenen hız sınırlarını yazılım ve coğrafi çitleme sistemleriyle uygulamakla yükümlüdür. Bazı bölgelerde hızın düşürülmesi, belirli alanlarda ise sürüşün kısıtlanması gerekir. Burada önemli olan, scooterın yalnızca teknik hız sınırına uygun olması değil, kullanıcının bulunduğu yolun şartlarına uygun hızda seyretmesidir. Özellikle yaya yoğunluğunun bulunduğu alanlarda yüksek hız, ciddi yaralanmalara neden olabilir." dedi.Scooterların girmesi yasak olan yollar var mı?2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 66. maddesi ve Elektrikli Skuter Yönetmeliği uyarınca scooterların kullanılması yasak olan yollar bulunuyor:Ayrıca scooterla başka bir araca tutunmak, manevra dışında tek elle sürmek, bir scooter üzerinde birden fazla kişi taşımak ve taşıt yolunun bir şeridinde ikiden fazla scooterın yan yana seyretmesi de yasak.15 yaş altına elektrikli scooter yasakTrafik polisi scooterlara ceza yazabilir mi?Scooterlar neden kaldırıma park ediyor? Cezası yok mu?Scooterlara dair en büyük şikayetlerden de biri de kaldırım işgalleri. Paylaşımsal scooterlara yönelik sınırları belirlenmiş park yerleri var. Bunların dışında da uygulamayı kullananlar scooterları kaldırıma park edip 'fotoğraf ile bunu belgelendirmek' şartıyla bulundukları yerde aracı bırakabiliyor. Peki yayaların ya da diğer araçların hareketleri kısıtlanmıyor mu?Kaldırım işgalleri: Yönetmelikte yasak ancak ceza yetersizAvukat Güllü kaldırım işgal eden ve yayları mağdur eden scooter kullanımına ilişkin "Yönetmelik, yayaların ve engellilerin hareketini engelleyecek biçimde scooter park edilmesini yasaklıyor. Ancak her uygunsuz park olayında kullanıcıya otomatik olarak aynı tutarda ceza kesileceği anlamına gelen genel bir yaptırım bulunduğu söylenemez. İhlalin niteliğine göre ilgili trafik ve belediye mevzuatı çerçevesinde işlem yapılabilir. Paylaşımlı scooterlarda işletmecinin uygunsuz park edilen aracı toplama yükümlülüğü de vardır." dedi ve şunları ekledi:Burada tüketici hakları açısından önemli bir ayrım bulunuyor:Şerit ihlali, ters yönde sürüş ve kaldırımda scooter kullanmanın cezası var mı?Scooter kazalarından sonra nasıl bir uygulama yapılıyor?Scooterlar trafikte her şeridi kullanabilir mi?Türkiye'nin trafik altyapısı scooter kullanımı için uygun mu?Scooter firmaları kullanıcıya ceza kesebilir mi?Scooter kullanıcılarının kask ve koruyucu ekipman kullanma zorunluluğu var mı?Gece sürüşlerinde aydınlatma ve reflektör kullanmamanın riskleri neler?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/yaya-gecidinde-scooterin-carptigi-gazeteci-murat-yetkinin-ayak-kemikleri-kirildi-1108475769.html

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Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

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Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

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